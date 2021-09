Zennah, de eerste zedenhond van de federale politie, zal voortaan sperma opsporen

Met het project ‘zedenhond’ van de Directie Hondensteun van de federale politie pakt Justitie uit met een primeur voor ons land. Zennah is de eerste hond in ons land die de speurders van zedenfeiten zal bijstaan. “Als er bijvoorbeeld een verkrachting gebeurde op een grasveld en het labo kan niet meteen sporen vinden van de dader, omdat het daglicht is, dan kan Zennah ingezet worden. Ze kan op een heel groot gebied de exacte locatie van sperma aanduiden, zelfs tot weken na de feiten. Het labo van de technische en wetenschappelijke politie kan dan op die plek sporen prevaleren”, zegt An Berger, woordvoerder van de federale politie.

Zennah werd begin dit jaar aan de federale politie geschonken door de Nederlandse politie, waar sinds 2015 al een zedenproject startte met in 2020 een uitbreiding naar 5 teams en 8 honden. “In de laatste 2 jaar werden bij onze noorderburen 38 positieve aanduidingen op 181 interventies genoteerd. Zennah is intussen volledig opgeleid door haar Belgische begeleider en kan vanaf nu operationeel worden ingezet”, aldus de federale politie.

Minister van Justitie Minister Vincent Van Quickenborne, trainer Simon Sterker en zedenhond Zennah. Beeld BELGA

Het proefproject kadert in de strijd tegen seksueel geweld van vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Vrouwen worden in ons land te vaak slachtoffer van seksueel geweld”, duidt Van Quickenborne. “De strijd hiertegen is voor de regering, politie en justitie een absolute prioriteit. Dat doen we niet alleen met de hervorming van het seksueel strafrecht en een betere opvang van slachtoffers, maar ook door innovatieve nieuwe technieken zoals deze toe te passen. De zedenhond kan een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek om sporen en bewijsmateriaal terug te vinden. Zo kunnen we meer daders identificeren, vervolgen en bestraffen.”

Zennah’s prestaties zullen volgens Rony Vandaele, directeur hondensteun van de federale politie, “doorlopend worden geëvalueerd”. Indien nodig wordt het project “meteen bijgestuurd”. “We hopen met Zennah positieve resultaten te kunnen boeken, in het belang van onderzoeken en slachtoffers van over het hele land”, zegt Vandaele nog.

Het is alvast de bedoeling dat er in de toekomst meer zedenhonden zijn in België. “De politie heeft ondertussen onder meer patrouillehonden, aanvalshonden, drugshonden, speurhonden en migratiecontrolehonden. Nu is er dus ook een eerste zedenhond en een tweede is al in opleiding”, zegt Berger nog.