Zelfzekere premier De Croo op nieuwjaarsreceptie Open Vld: ‘Met al dat geruzie koopt de Vlaming juist níks’

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begint aan zijn laatste jaar zonder verkiezingen. Nu al is duidelijk dat hij de handen vol zal hebben. Er is de gruwelijke oorlog in Oekraïne. Hoewel de gasprijzen fors zijn gedaald, sleept de energiecrisis aan. Er moet hervormd worden, onder meer in de fiscaliteit. Hypergevoelige materie is dat. En dan is er nog de donkerrode begroting.

De Croo wil er naar eigen zeggen vol tegenaan. In zijn toespraak zegt hij: “Met al dat geruzie en negativisme koopt de Vlaming juist níks. We gaan dus niet luisteren naar zij die hun beroep maken van het creëren van politieke problemen in plaats van ze op te lossen. De paraplutrekkers die weglopen als het moeilijk wordt. Die doemdenken in plaats van doen.”

Voor de eigen achterban legt De Croo vooral blauwe klemtonen: de arbeidsmarkt moet dringend hervormd worden en de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven moet beschermd worden. Nieuwe cijfers van de Nationale Bank tonen aan dat de brutomarges zijn gedaald. De Croo: “2022 was het jaar van de koopkracht. 2023 wordt het jaar van het werk, van onze concurrentiekracht. Als het economisch minder gaat, heb je liberalen nodig om de motor weer op gang te trekken. Meer mensen die werken is de beste manier om onze begroting opnieuw gezond te maken.”

Voorzitter Egbert Lachaert en justitieminister Vincent Van Quickenborne. Beeld Eric de Mildt

Klimaat

In crisistijden moeten de liberalen zich tonen als verantwoordelijke bestuurders: politici die dossiers realiseren en die zich niet verliezen in het opbod van de dag. Dat is de koers die voorzitter Lachaert samen met De Croo sinds september intern heeft uitgezet. Het premierschap van die laatste moet symbool staan voor deze aanpak.

De boodschap dat Open Vld het land goed probeert te besturen, echoot ook door in de toespraak van Lachaert. “We zetten ons elke dag in, ondanks de moeilijke omstandigheden. Roepen langs de zijlijn is zo gemakkelijk. Maar elke dag beslissingen nemen en die verdedigen in moeilijke tijden, dat is wat wij doen en wat we zullen blijven doen in 2023. Op alle plekken waar we besturen.”

Lachaert onderstreept dat de federale regering nog stevig moet hervormen. “Laat ons in het nieuwe jaar offensief zijn. Offensief over wat we doen. Want er ligt werk op de plank. Bijvoorbeeld de fiscale hervorming. Dat mag er geen zijn die langs de ene kant geeft en langs de andere kant neemt. Een liberale fiscale hervorming is er één waar de overheid het met minder doet en de mensen minder belastingen moeten betalen. (...) Laat ons in 2023 de hervormingsstrijd niet stoppen.”

Op 12 mei - een jaar voor de verkiezingen - komt er in Gent een inhoudelijk congres rond het liberalisme van de toekomst. Lachaert: “We zullen daar als liberalen onder meer een nieuw baken zetten voor de toekomst rond klimaat. We hebben de klimaatvraagstukken veel te lang overgelaten aan linkse partijen. We willen gaan voor meer groene groei en innovatie. Want de mens heeft nog nooit een oplossing voor een probleem gevonden door achteruit te kijken. We moeten vooruit.”

Opvallend: terwijl N-VA eerder deze maand bezoek kreeg van boze boeren op haar nieuwjaarsreceptie werden de liberalen in Brussel opgewacht door de politiebonden. Zij willen dat de federale regering hun loon sneller verhoogt, zoals beloofd door vakminister Annelies Verlinden (cd&v).