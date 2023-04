Zelfstandigen over de coronasteun die ze moeten terugbetalen: ‘Ik betaal niet. Mijn drie studerende kinderen kosten veel’

Zowat 38.000 zelfstandigen moeten plots duizenden euro’s aan coronasteun terugbetalen. Reden? Hun kinderen, die ze in het echte leven én fiscaal ten laste hebben, tellen niet mee voor de berekening van de uitkering, omdat ze niet op het ziekenboekje van de premie-aanvrager staan. Wij spraken vijf getroffen zelfstandigen. ‘Ik betaal niet. Mijn drie studerende kinderen kosten veel.’

Fréderic Vandenplas (41), IT-consultant uit Wetteren, moet 1.289,64 euro terugbetalen: ‘Ik betaalde daar wel belastingen op’

IT-consultant Fréderic Vandenplas had in eer en geweten slechts minimale steun aangevraagd. Beeld Photo News Simon Mouton

Vorige maand al kreeg Fréderic Vandenplas (41), IT-consultant uit Wetteren, de bewuste brief waarin de premie voor gezinslast wordt teruggevorderd. “Ik heb de 1.289,64 euro - die ik verspreid over vier maanden had gekregen - inmiddels al terugbetaald. Gelukkig kan ik er tegen, maar ik betaalde intussen wel al belastingen op dat bedrag. Moet ik nu aan mijn boekhouder vragen om een terugvordering in te dienen? Dan kost het me evenveel als wat ik terug kan krijgen. Terwijl er bij de aanvraag van de premie alleen werd gevraagd of je kinderen ten laste hebt. Er werd niet gevraagd of Romé (8) en Jules (6) op mijn naam staan bij het ziekenfonds. Hadden ze dit duidelijk vermeld, had ik niet gemeld dat ze ten laste waren. In eer en geweten had ik slechts minimale steun gevraagd, voor mijn totale inkomensverlies tijdens de eerste volledige lockdown. Nadien kon ik weer aan de slag, ik heb er bewust niet meer uitgehaald.”

Fabio Istoczak (42) restaurantuitbater uit Heusden-Zolder, moet 16.680 euro terugbetalen: ‘Zoveel reserve heb ik niet meer’

Fabio Istoczak uit Heusden-Zolder zegt dat hij tijdens de pandemie aan zijn spaarcenten heeft moeten zitten. Beeld ID/ Mine Dalemans

“Politici verkondigen graag dat ze de economie geholpen hebben om de pandemie te overleven. Dat wordt allemaal rooskleurig voorgesteld, maar in werkelijkheid proberen ze nu zoveel mogelijk geld te recupereren”, zegt Fabio Istoczak (42). “Van mij wordt 6.900 euro gezinslast-premie teruggevorderd, zo werd me twee weken geleden gemeld. Had ik geweten dat ik geen gezinslast mocht vermelden omdat onze dochter Casey (17) niet op mijn naam staat bij het ziekenfonds, dan had ik die premie niet aangevraagd. Je moet weten dat ik vorige week nog een brief van de overheid in de bus kreeg. Omdat de zaken in ons barbecuerestaurant RAUW in Heusden-Zolder goed liepen, hadden wij een miljoen euro geïnvesteerd om een nieuwe vestiging te openen in Hasselt, Blend in Quartierbleu. Door de pandemie hebben we de opening drie maanden moeten uitstellen. Nu eisen ze een hinderpremie van 9.780 euro voor Quartierbleu terug. Wij hebben aan onze spaarcenten moeten zitten tijdens de horecasluiting van maart tot juni 2020 en van oktober 2020 tot juni 2021. Nu zou ik in totaal 16.680 euro moeten terugbetalen. Ik heb zoveel reserve niet. We moeten ons al dubbelplooien, vanwege de verdubbelde energiefactuur en grondstofprijzen die 20 procent gestegen zijn.”

Johan Brackx (49), kapper uit Oostende, moet 5.400 euro terugbetalen: ‘Ik weiger, al moet ik er Unia bijhalen’

Kapper Johan Brackx in zijn zaak. Hij weigert de 5.400 euro, waarop hij al belastingen heeft betaald, terug te betalen Beeld Benny Proot

“Mijn boekhouder deed mijn eerste aanvragen voor de crisisoverbrugging. Hij heeft aangeduid dat ik een kind ten laste heb”, vertelt de Oostendse kapper Johan Brackx (49). “Maar als ze een premie moeten uitbetalen, zou die kinderlast plots niet meetellen. Ik vind dat echt niet kunnen en weiger die 5.400 euro terug te betalen. Al moet ik er Unia bij halen. Als nieuw samengesteld gezin worden we hier gediscrimineerd. Mijn partner heeft twee zonen. Die twee kinderen wonen effectief week om week bij ons. De kinderen eten, slapen en douchen hier. Wij zijn gehuwd in 2019 en hebben op onze gezamenlijke belastingaangifte één kind ten laste. De vader heeft ook één kind ten laste. Bij de geboorte zijn ze allebei op naam van de vader ingeschreven in het ziekenfonds. Ik kan hen eenvoudigweg niet op mijn ziekenboekje laten bijschrijven. Dit kan toch niet. Wij zijn als kappers al het meest getroffen geweest, want we konden geen takeaway doen.

Tim Jensen (43), uitbater koffiebar in Antwerpen, moet 7.700 euro terugbetalen: ‘Mijn koffiebar is vernoemd naar mijn oudste zoon, maar voor de coronasteun telt hij niet mee’

Tim Jenssen heeft zijn koffiebar Viggo's vernoemd naar zijn oudste zoon. “Maar voor de coronasteun tellen mijn kinderen niet mee.” Beeld Klaas De Scheirder

“Veertien dagen tijd krijg ik om 7.700 euro coronasteun terug te betalen”, zegt Tim Jenssen, uitbater van koffiebar Viggo’s in Antwerpen. “En dat omdat ik op de mutualiteit geen kinderen ten laste heb. Maar ik heb twee kinderen: Viggo is 11, Oscar is 9 jaar. Ik had de toeslag voor gezinslast vóór 8 april moeten terugbetalen. Als ik een jaar tijd kreeg, zou ik dat nog gedaan hebben. Maar dit lukt niet. Ik heb een verzaking gedaan. De overheid weet alles van ons, ze hadden perfect kunnen zien dat onze kinderen op het ziekenboekje van mijn vrouw staan. Toch hebben ze heel de pandemie mijn overbruggingstoeslag met gezinslast uitbetaald. Nu duidelijk wordt dat er te veel geld is uitgegeven en ons land in bloedrode cijfers zit, eisen ze hun geld terug. Ze halen het altijd bij de verkeerde mensen, want voor ons is dat een hele hap uit ons budget.”

Anne Viérin (55), grafisch vormgever uit Brugge, moet 4.513,74 euro terugbetalen: ‘Dat doe ik niet. Mijn drie studerende kinderen kosten veel’

De kinderen van Anne Viérin uit Brugge bleven na de scheiding op het ziekenboekje van hun vader staan. "Ik had er geen benul van dat dit zulke zware gevolgen kon hebben." Beeld Benny Proot

“Ik heb kosten voor mijn drie kinderen, ongeacht bij wie ze ingeschreven staan op de mutualiteit”, zegt Anne Viérin (55), grafisch vormgever uit Brugge. “In de eerste lockdown mochten ze zelfs niet naar hun papa, van wie ik gescheiden ben. Klara (20), Judith (22) en Alix (24) woonden hier, terwijl de huur voor hun kot moest worden doorbetaald. Als zelfstandig grafisch vormgever verdiende ik plots nul euro. Bij de aanvraag van het crisis-overbruggingsrecht vinkte ik automatisch ‘gezinslast’ aan. De kinderen zijn ingeschreven op mijn domicilie. We hebben er na de scheiding nooit aan gedacht om hen bij het ziekenfonds op mijn naam te zetten, voor mij is dat een administratief akkefietje. Ik had er geen benul van dat dit gevolgen kon hebben, tot ik op 11 maart een brief kreeg met de mededeling dat ik 4.513,74 euro moet terugbetalen. Nu vinden ze dat ik slechts 1.291 euro per maand had mogen krijgen omdat onze kinderen nog bij mijn ex-man stonden voor de ziekenkas. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen vordert de 322,41 euro die ik veertien maanden extra kreeg voor de gezinslast terug. Acerta had zijn klanten toch kunnen verwittigen, dat is toch een fout. Ik had moeten betalen vóór 8 april, maar heb dat niet gedaan. Ik heb een verzaking ingediend, met bewijs dat de kinderen bij mij fiscaal ten laste staan.”