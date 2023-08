‘Zelfs zo zullen families op straat belanden’: alleenstaande mannen krijgen geen opvang meer, maar heeft dat zin?

Alleenstaande mannen krijgen geen opvang meer bij Fedasil. Daarmee begint een nieuw hoofdstuk in de Belgische opvangcrisis die al bijna twee jaar duurt. Een opvallende maatregel van staatssecretaris De Moor, maar experts zetten vraagtekens bij het nut ervan.

Momenteel kloppen er meer mensen op de deuren van aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. Om te voorkomen dat kinderen op straat belanden, heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) preventief besloten om de opvang voor alleenstaande mannen stop te zetten, om zo een buffer op te bouwen voor kwetsbare mensen.

Voor alle helderheid: een alleenstaande man die vóór dit besluit van De Moor een aanvraag indiende bij Fedasil, kreeg ook geen directe opvangplek. Wel werd hij op de wachtlijst geplaatst en kreeg bericht als er plaats was. Dit kon maanden duren. Nu komt dit telefoontje helemaal niet meer.

“Het enige verschil is dat je als alleenstaande man begin van deze week nog perspectief had op opvang, na maandenlang ontberingen op straat. Nu is dat perspectief volledig weggenomen”, reageert Thomas Willekens, beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De organisatie waarschuwt al langer dat de maatregelen rondom de opvangcrisis onvoldoende zijn, en dat de migratiedeal van maart om de crisis te beteugelen niet uitgevoerd wordt. “Zelfs met deze maatregel is het een kwestie van tijd voor families op straat belanden”, stelt hij.

Want ook de uitstroom uit de opvang stagneert. Het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) behandelt asielaanvragen. Zolang daar geen uitspraak is, zitten mensen in de opvang (of dus op straat). “De uitstroom ligt nog altijd lager dan de instroom. Voor een goed opvangnetwerk moet dat in evenwicht zijn”, reageert Lies Gilis, woordvoerder bij Fedasil.

Dakloos in Brussel

Het nieuws komt op een precair moment. Brussel is deze zomer veel in het nieuws, wegens de toename van daklozen en drugsgebruikers. De migranten zijn nu ook op straat aangewezen, zonder toegang tot basisvoorzieningen. “Als ze al niet kwetsbaar waren, kunnen ze dat nu worden”, zegt Ina Vandenberghe, adjunct-directeur van Myria.

Momenteel krijgen ongeveer 2.100 mannen geen onderdak, zegt Lies Gilis. Zij kunnen zich melden bij de noodopvang in daklozencentra. Klein probleem: die zitten momenteel allemaal vol.

Het besluit van de staatssecretaris komt als een schok voor Rémi Dekoninck van Projet Lama. De vzw zet zich in voor daklozen en drugsgebruikers in de stad. “We ontmoeten elke week mensen op straat die nieuw zijn in Brussel: uit Marokko, Ethiopië, Soedan, Afghanistan, Tunesië”, somt hij op. “Deze mensen die je op straat ziet, zijn direct gelinkt aan het migratiebeleid van België. Ze hebben geen opvang, geen recht om te werken en geen perspectief.”

Opvangcrisis

De opvangcrisis begon in oktober 2021 en verergerde in 2022 toen 36.871 asielzoekers naar België kwamen, onder andere door de oorlog in Oekraïne. De situatie werd vergeleken met 2015, toen een recordaantal van 44.760 mensen asiel aanvroeg. Dit jaar gaat het tot nu toe om 19.000 aanvragen.

Toch is het te gemakkelijk om de opvangcrisis alleen aan een verhoogde instroom te wijten. Vandenberghe constateert dat er in 2021 geen buffer was, waardoor we nu nog altijd achter de feiten aanlopen. Ze benadrukt dat asielaanvragen altijd zullen fluctueren. “We pleiten voor een systeem dat daar meer op voorzien is. Het opvangnetwerk is momenteel niet solide en niet bestand om stijgingen op te vangen, zeker niet als mensen ook een lange tijd in de opvang blijven.”

Doorstroom

In juli registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 2.972 aanvragen (een toename van 7,9 procent met de maand ervoor) , en werden er 2.092 beslissingen genomen bij CGVS. Maar er staan in totaal 23.021 dossiers open. Ja, er is meer personeel aangenomen en er worden meer beslissingen genomen dan vorig jaar, maar de achterstand is nog altijd enorm.

Als vluchtelingen dan erkend worden, kunnen ze op zoek naar een huis. Die zoektocht gaat moeizaam, waardoor ze in de opvang blijven steken. “Daarnaast kruist huisvestiging de federaal en gewestelijke bevoegdheden (de gewesten zijn bevoegd voor sociale woningbouw, AB) waardoor het moeilijk te bepalen is welk beleidsmens nu precies verantwoordelijk is”, voegt Willekens toe.

Politieke onwil

Een oplossing lijkt nog altijd niet in zicht. De zoektocht naar opvang gaat verder, hoewel het steeds moeilijker wordt om plekken te vinden, zegt het kabinet van De Moor. Voor structurele oplossingen wijst het kabinet ook naar ontwikkelingen op Europees gebied, zoals het EU-migratiepact dat in juni werd afgesloten. Vooralsnog zal ook deze winter sprake zijn van een “complexe opvangsituatie”.

Een stijgend aantal asielzoekers ontslaat de overheid niet van haar verplichtingen, stelden vijf mensenrechteninstellingen, waaronder Myria, in december 2022. In juli veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de Belgische staat en Fedasil vanwege de aanpak van de opvangcrisis.

“Nicole de Moor ontkent niet dat die plicht er is, maar de situatie is momenteel zoals die is, met een zeer hoge instroom” reageert het kabinet. “Er is veel samenwerking, er zijn veel inspanningen, maar de mogelijkheden zijn niet oneindig.”

De aanbevelingen die zijn gedaan, zijn nog altijd actueel, zegt Ina Vandenberghe “We stellen vast dat er van deze hele regeringsploeg geen echte wil is om uit deze crisis te geraken.”