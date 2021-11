‘Zelfs na weken op intensieve blijven sommige patiënten hardleerse antivaxers’: 8 verhalen die u niet mag missen

We hebben acht De Morgen-verhalen uitgekozen die u na afgelopen weekend kunt lezen.

Vanaf zondag duikt hij weer onder in Undercover. Half december neemt hij de kijker in Reizen Waes: Nederland mee op ontdekkingsreis bij onze noorderburen. Heeft het mega-televisiefenomeen Tom Waes nog geheimen voor ons?

“Ik wist dat Tom iemand is waar je mee naar de oorlog kan. En het is makkelijker om van een toffe gast een goede collega te maken dan omgekeerd.” Waes ontpopt zich bij Woestijnvis tot manusje-van-alles. Hij werkt als fixer, redacteur en uiteindelijk ook eindredacteur van een hele reeks programma’s. “Pas daarna is hij voor het eerst op het scherm gekomen. Dat hij zo’n laatbloeier is maakt dat de Tom die je op het scherm ziet, voor 90 procent dezelfde is als de Tom die op de tribune van Antwerp naast me zit.”

Lees het portret.



Tom Waes als Bob Lemmens in 'Undercover'. Beeld © VRT – NyklyN

Vlaanderen heeft een coalitie die min of meer gevormd is naar het eigen evenbeeld: tikje rechts, tikje liberaal, tikje conservatief. Toch toont het rapport tot dusver teleurstellende resultaten. Jan Jambon dreigt er het symbool van te worden.

“Dat de Vlaamse regering een bescheiden organisatorisch vraagstuk als dat van de buskinderen niet uitgeknobbeld krijgt, is symbool gaan staan voor het magere palmares van het kabinet. Of het nu over welzijn, onderwijs of energie gaat: teleurstelling overheerst.”

Lees de analyse.



Nu blijkt dat Jambon steeds beloftes maakt die niet vol te houden zijn, groeit de tegenstand. Beeld Tim Dirven

“Komaan jongens, we willen hier toch wel vanaf?” Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent, zegt het meerdere keren tijdens het interview. Hij is de eindeloze discussies en het eeuwige verzet tegen de maatregelen zat. Zeker nu in de Arteveldestad de besmettingen pieken als nooit tevoren. “De hardnekkigheid van de antivaxers hakt er zwaar in bij het personeel.”

“Iedereen wil terug naar normaal. Iedereen is het beu. Maar in de zorg zijn we het ook beu. Beu om weer te schuiven met zorg, beu om mensen teleur te stellen en beu om het hele systeem telkens weer om te gooien.”

Lees het interview.

Frank Vermassen. ‘Waren we enkele weken vroeger met die derde prik gestart, zoals in Israël en het Verenigd Koninkrijk, dan zaten we nu niet zo diep in de problemen.’ Beeld Wouter Maeckelberghe

Ze werd wereldberoemd toen ze in een vleeskleurige string door de videoclip van ‘Blurred Lines’ danste met zanger Robin Thicke. Vrouwonvriendelijk? Volgens model Emily Ratajkowski (30) was haar naaktheid een welbewuste eigen keuze. Daar denkt ze nu lichtjes anders over, zo blijkt uit haar boek waarin ze komaf maakt met de demonen uit haar modellenverleden.

Als twintigjarige ging Ratajkowski een keer naar het huis van fotograaf Jonathan Leder, waar ze naakt en in ondergoed poseerde voor een reeks foto’s. “Wat er daarna gebeurde is wazig, ik herinner me alleen nog wat ik voelde”, schrijft ze. “Ik weet niet meer of we kusten, maar ik herinner me dat zijn vingers opeens in me zaten… en dat het pijn deed, veel pijn.” Leder zei later dat haar beschuldigingen “te smakeloos en kinderachtig waren om op te reageren”, en noemde ze “vals en sensatiebelust”.

Lees het artikel.



Emily Ratajkowski zette de kunstwereld een hak dankzij het werk ‘Buying Myself Back: A Model for Redistribution’. Beeld via Instagram (@emrata)

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Zeventwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Vandaag: muzikante en model Sylvie Kreusch (30). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Ik weet niet precies wat een religieuze ervaring is, maar ik kan me wel verliezen in seks. Dat is iets heel dierlijks en puurs. Ik heb ook wel al heftige trips meegemaakt waarbij ik voelde dat ik het licht had gezien.”

Lees het interview.



Sylvie Kreusch: ‘Tot mijn twintigste heb ik een diepe put gegraven. Pas door mijn eerste band op te richten heb ik mijn weg gevonden.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Wie nagelde vorig weekend een jonge bever tegen een boom in het Luikse Esneux? Sinds zijn herintroductie in ons land veroverde het knaagdier de harten van natuurlief­hebbers, maar maakte het ook veel vijanden.

Op de houten plaat waarop het diertje met zijn voorpootjes genageld was, stond ook een boodschap: ‘Wij zijn de schade die bevers overal en in onze tuinen aanrichten beu. De bevers hebben mensen gedood met de overstromingen. Bevers hebben duizenden bomen gekapt die zijn weggespoeld door de overstromingen. Deze bomen veroorzaakten dammen die vervolgens tsunami’s veroorzaakten of huizen raakten die instortten en doden veroorzaakten. We moeten deze plaag uitroeien’.

Lees de reportage.

Bevers in de Ourthe bij Esneux. Beeld Luc Humblet

“Het beloofde Rijk der Vrijheid? Ik riep land in zicht, niet dat we morgen met ons bootje aanmeren.” Frank Vandenbroucke (Vooruit) neemt geen woord terug. Maar hij moet een bevolking die de pandemie moe is voor de vierde keer motiveren. “We kunnen alleen maar eerlijk zijn. De boosterprikken worden uitgerold. Maar ik weet niet of we daarmee de finish halen.”

“Het eerlijke antwoord? We weten niet wanneer er geen golven meer gaan zijn. Er zijn maar twee zekerheden: wetenschap en onze wil om solidair te zijn. Dat is de enige houvast. Als er onbekende risico’s zijn, moeten we de risico’s delen, niet beweren dat er geen risico’s zijn. We mogen elkaar niet met de vinger wijzen.”

Lees het interview.



Frank Vandenbroucke (Vooruit): 'We hebben de maatregelen te snel losgelaten. Het was een vergissing om het masker weg te werpen.' Beeld EPA

De vierde golf maakt van de huisarts een callcenter, een ‘attestenautomaat’ die print wat de patiënt vraagt. De beroepsgroep kraakt onder de druk. “Als ik geen tijd meer heb om empatisch te luisteren naar een jongere met mentale problemen, dan stop ik er mee.”

De eerste lijn wordt krom geslagen, zo klinkt het unaniem. De contacttracing kan niet meer volgen, en de huisartsen geraken niet meer uit aan het testkader – laat staan de patiënten.

Lees de reportage.