‘Zelfs Miami, dat traditioneel naar Democraten gaat, koos voor mini-Trump Ron DeSantis’

Wie de meerderheid krijgt is zowel voor de Senaat als het Huis van Afgevaardigden nog onzeker. Maar het uitblijven van de grootscheepse Republikeinse overwinning die deze midterms werd verwacht valt de partij tegen, vertelt voormalig Amerikacorrespondent Michael Persson.

Welk beeld van de uitslagen blijft bij jou hangen?

“De Republikeinen kunnen nog altijd zowel de Senaat als het Huis pakken, en dan kunnen ze het beleid van Biden flink tegenwerken, of zelfs blokkeren. Maar hoe dan ook zal de uitslag ze tegenvallen. Ze hebben Senaatszetels verloren die ze dachten te behouden, minder zetels in het Huis gewonnen dan verwacht en een aantal gouverneurschappen waar ze op rekenden niet gekregen.

“Mij valt op dat iemand als Lauren Boebert, een echte radicale Republikein uit Colorado, uit het Huis van Afgevaardigden is gestemd. Zij is de eigenaar van een gun cafe en een hardcore Trump-fan, een gezicht van de antidemocratische factie die complottheorieën serieus neemt. Dat zo iemand is weggestemd, is goed nieuws voor de Amerikaanse democratie.

“Een andere typerende race vond plaats in Michigan. Daar won twee jaar geleden de Republikein Peter Meijer een plek in het Huis. Maar Meijer keerde zich tegen Trump, door vóór zijn impeachment te stemmen, en verloor vervolgens de Republikeinse voorverkiezingen van een radicale Trumpist. Die Trumpist is nu verslagen door dezelfde Democraat die Meijer twee jaar geleden nog versloeg. Dat zijn signalen dat anti-democratische Republikeinen het slechter doen dan verwacht.”

Zijn er niet net zo goed Trumpisten die het wel goed hebben gedaan?

“Zeker. Met name Ron DeSantis, die met een ruime meerderheid van de stemmen tot gouverneur van Florida is verkozen, had een goede avond. Hij is een soort mini-Trump, maar wel een sluwere. Hij oogt als een gezonde quarterback en is wat rustiger en degelijker dan Trump, maar is in zijn standpunten absoluut niet gematigd. Dat lijkt deze verkiezingen een winnend recept te zijn geweest.

“Zelfs de redelijke progressieve stad Miami, die traditioneel naar de Democraten gaat, koos voor hem. De Republikeinse partij heeft dat natuurlijk door: die DeSantis, dat is iemand met wie je verkiezingen kunt winnen. Het zal hem sterken om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van over twee jaar, en het zelfs tegen Trump op te nemen in de Republikeinse voorverkiezingen.

“Voor J.D. Vance, een Republikeinse Senaatskandidaat die heeft gewonnen in Ohio, geldt iets vergelijkbaars. Hij is een Trumpist die dubieuze uitspraken doet, tegen het racistische aan, maar hij komt wat degelijker en intellectueler over dan Trump. Hij heeft gediend in Irak en is auteur van een succesvol boek, Hillbilly Elegy, over de hillbillies in de Appalachen. De ongeleide projectielen hadden het lastig deze verkiezingen, de wat meer geleide projectielen, om het zo maar te zeggen, deden het wel goed.”

Het is nog spannend wie de meerderheid in de Senaat krijgt. Er gaat vooral veel aandacht uit naar de winst van John Fetterman in Pennsylvania. Waarom?

“Vanwege de Senaatszetel, die voor Democraten het verschil kan betekenen tussen wel of geen meerderheid, maar ook vanwege de symboliek. Fetterman heeft zich ontpopt tot de hoop van de Democraten. Het is een grote, getatoeëerde vent uit de oude rustbelt, die burgemeester is geweest van een stadje bij Pittsburgh en zich betrokken toont met de gewone Amerikaan. Op zijn armen heeft hij de namen getatoeëerd van mensen die onder zijn bewind gewelddadig om het leven zijn gekomen.

“Hij is niet omhoog geholpen door de Democratische elite en geen brave man in pak, maar iemand die zich op eigen kracht omhoog heeft gewerkt. Een niet-Clintonesque kandidaat die de arbeidersklasse aanspreekt. In die zin is hij een antwoord op Trump, die zes jaar geleden terecht aanvoelde dat er veel te halen viel bij de onderklasse die de Democraten hadden laten zitten.

“De Democraten hebben een tijdlang hun talentontwikkeling verwaarloosd. Na de enorme overwinning van Obama dachten ze net iets te gemakkelijk dat de macht ze vanzelf zou komen aanwaaien. In de marges zijn wel interessante politici opgekomen, zoals Alexandria Ocasio-Cortez, maar die maakt weinig kans om landelijk groot te worden. Daarvoor zit ze voor de meeste Amerikanen buiten New York toch te veel aan de radicale kant. Maar mensen als Fetterman en Wes Moore − de nieuwe gouverneur van Maryland die overigens wel wat meer uit het establishment voortkomt − zouden de Democratische gezichten van de toekomst kunnen worden.”

Ook de situatie in het Huis van Afgevaardigden is nog niet duidelijk, maar op dit moment lijkt de kans groot dat de Democraten hun meerderheid verliezen. Wat zou dat betekenen voor de president?

“Als de Democraten het Huis verliezen, is regeren hoe dan ook moeilijker voor Biden. De Republikeinen kunnen wetgeving dwarszitten en impeachmentprocedures beginnen. Alleen lijkt die Republikeinse meerderheid, als ze die inderdaad winnen, vrij klein te worden. Dat beperkt hun mogelijkheden. Er hoeven maar een paar dissidente of gematigde Republikeinen tussen te zitten die bijvoorbeeld geen impeachment om niks willen beginnen, en ze kunnen zo’n procedure niet instellen. De waarschijnlijke Speaker of the House, Kevin McCarthy, zal in dat geval hard moeten werken om alle kikkers in de kruiwagen te houden.”