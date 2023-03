Zelfs met vrienden praat Frans premier Élisabeth Borne amper over haar traumatische verleden

Haar vader overleefde Auschwitz en ze ging op haar 16de het huis uit. Maar Élisabeth Borne, de tweede vrouwelijke premier van Frankrijk, houdt haar aangrijpende levensverhaal buiten de politiek. ‘Het is een geschiedenis die me enorme kracht geeft.’

Onlangs zat de Franse eerste minister Élisabeth Borne op een regenachtige avond in een schemerige ruimte van een opvangcentrum van het Rode Kruis te luisteren naar jonge vrouwen. Ze vertelden hun persoonlijke verhalen over armoede, gebroken gezinnen en problemen op school. Ze glimlachte geruststellend en stelde indringende vragen. Maar wat ze niet zei, was dat ze een gelijkaardige geschiedenis had.

Bornes jeugd zat vol trauma’s. Haar vader overleefde Auschwitz-Birkenau, het beruchte nazikamp waar één miljoen Joden werden vermoord, en stapte uit het leven toen ze elf was. Hij liet een failliet bedrijf en een gebroken vrouw achter. Zijn dochter werd onder de hoede van de staat genomen en verliet op haar zestiende het huis.

Nu is ze pas de tweede vrouwelijke premier van Frankrijk, de rechterhand van president Emmanuel Macron en het publieke gezicht van zijn onpopulaire plan om het Franse pensioenstelsel te herzien. Een Amerikaanse politicus met een levensverhaal zoals dat van Borne zou er allicht gretig gebruik van maken. Maar de 61-jarige Borne heeft het zelden over haar eigen verleden, zelfs niet in de vrouwenopvang waar dat duidelijk op zijn plaats zou zijn.

Hardwerkende technocrate

Een deel daarvan is toe te schrijven aan het feit dat zij regeert in een land waar de scheiding tussen de publieke en de privésfeer van politici nog steeds sterk is. Bovendien had ze, voordat zij vorig jaar door Macron uit de relatieve onbekendheid werd geplukt om premier te worden, een carrière opgebouwd als hardwerkende en bekwame technocrate. Pas na haar benoeming deed ze mee aan haar eerste verkiezingen – voor een zetel in het parlement – waarbij de kiezers haar persoonlijke leven wellicht onderzochten.

Maar veel van de details van haar eigen verhaal zijn zelfs voor haarzelf nieuw. Ze worden nu pas bekend omdat journalisten ze aan het licht brengen, erkende Borne in een recent interview in haar met goud versierde kantoor, voordat ze vertrok voor het officiële bezoek aan het opvangcentrum. Zelfs haar vrienden zeggen dat ze zelden over haar traumatische verleden praat, zo grondig heeft ze het begraven. “Het is een persoonlijk verhaal dat vrij pijnlijk is”, aldus Borne. “Maar het is ook een geschiedenis die me kracht geeft – een enorme kracht.”

En als ze deze zaken toch ter sprake brengt, is dat niet door de individualistische bril van doorzettingsvermogen in tijden van tegenspoed, maar door de gemeenschapsbril van hoe zij het Franse sociale vangnet en het meritocratische ideaal vertegenwoordigt. “Frankrijk is een buitengewoon land”, zei ze tussen de trekjes van haar elektronische sigaret door. “Dat is iets waar ik zeer sterk in geloof, want hoewel er veel sociaal determinisme is in de Franse samenleving, laat mijn ervaring zien dat je kunt slagen.”

Joodse familie

Borne werd geboren in een succesvolle Parijse familie als de jongste van twee dochters. Haar vader, Joseph Bornstein, was een van de vier broers in een Joodse familie uit België die in 1939 naar Frankrijk vluchtte. In 1943 werd hij door de Gestapo gearresteerd in Grenoble, waar hij deel uitmaakte van een Joodse verzetsbeweging. In Auschwitz werden zijn vader en jongere broer naar de gaskamers gestuurd. Joseph en zijn oudere broer werden in leven gehouden om te werken in een fabriek waar synthetische brandstoffen werden geproduceerd.

De twee kwamen in april 1945 aan op het perron van het Parijse treinstation Orsay toen ze Bornes moeder, Marguerite Lescène, ontmoetten. Ze was een scout die terugkerende gedeporteerden hielp en nam de broers later mee naar haar geboorteplaats in Normandië, waar haar familie hen hielp te herstellen. Joseph Bornstein beschreef enkele van de verschrikkingen die hij had overleefd in twee brieven die kort na zijn terugkeer in een Franse publicatie verschenen. Hij had onder meer gezien hoe een nazi-opzichter baby’s met een bijl doodde en was getuige geweest van de dodenmars tegen het einde van de oorlog, toen degenen die vielen werden doodgeschoten en de levenden op wagens werden geladen. “Ik lag op de lichamen van drie van mijn vrienden die net gestorven waren”, schreef Bornstein. Achteraf beschuldigde iemand hem ervan dat hij de verhalen verzonnen had, aldus Bornes oudere zus Anne-Marie Borne. “Dus sloot hij zich volledig af. Hij sprak er niet meer over.”

Twee brieven ondertekend door Joseph Borne, de vader van Frans premier Élisabeth Borne. Beeld NYT

Bornes moeder, een apotheker uit een familie die een reeks medische bedrijven bezat, nam het farmaceutische laboratorium van de familie over. Haar man leidde het bedrijf in rubberproducten. Volgens Anne-Marie Borne koesterde hij geen wrok na de oorlog. Hij nam zelfs een Duitse au pair in dienst. Maar hij was bang om te slapen omdat zijn gedachten dan weer naar Auschwitz afdwaalden. Hij raakte in een depressie net toen zijn bedrijf in moeilijkheden kwam.

Na zijn dood in 1972 begon Élisabeth Borne, die voorheen een makkelijk een vrolijk kind was, obsessief te studeren, aldus haar zus. Borne zei dat ze “in een absurde wereld terechtkwam”. Wiskunde werd haar therapie. “Er schuilde een geruststellend, kalmerend effect in het idee dat er dingen zijn die je kunt beheersen”, aldus Borne. “Je moet gewoon volhouden, studeren, en je zult een oplossing voor de vergelijking vinden.”

Hun voorheen stabiele huishouden begon financieel te wankelen. Hun moeder kreeg het zwaar. Ze kreeg jarenlang geen vaste baan. Borne, op dat moment een tiener, werd een zogenaamde ‘pupille de la Nation’. Deze status werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gecreëerd voor oorlogswezen (of minderjarigen wanneer een of beide ouders in uitzonderlijke omstandigheden overlijden) en die voorziet in financiële hulp en andere vormen van bijstand. Op de middelbare school ging ze uit huis om samen te wonen met haar vriend, die haar man werd. Ze kregen later een zoon, maar scheidden.

Ze studeerde twee jaar lang voor de toelatingsexamens voor de Franse grandes écoles, destijds onderwijsinstellingen voor een mannelijke elite. In 1981 werd ze toegelaten tot de École Polytechnique, de meest prestigieuze ingenieursschool van het land, die een toelage voor levensonderhoud en de zekerheid van een carrière bood. Borne was een van de slechts 22 vrouwen in een klas van 325 studenten. Ze studeerde af met een gevoel van dankbaarheid en nam een aantal banen aan bij de overheid en in de publieke sector.

Seksisme

Borne zei dat professionele titels haar beschermden tegen seksisme. Toen ze een keer bij een staatsbedrijf werkte dat woningen voor mensen met lage inkomens bouwde, vertelde een zakenman haar dat hij geen vrouwen aannam omdat ze zwanger werden. “Sommige vrouwen maken in hun carrière veel moeilijkere dingen mee dan ik, want ik was afgestudeerd aan de Polytechnique, ik was burgerlijk ingenieur en prefect”, aldus Borne. “Dus mensen vergeten soms dat je een vrouw bent.”

In 2017 koos Macron Borne om deel uit te maken van zijn kabinet, en ze nam de leiding over drie opeenvolgende ministeries tijdens zijn eerste termijn van vijf jaar. De eerste vrouwelijke premier van Frankrijk, Édith Cresson, kreeg te maken met virulent seksisme toen ze de functie begin jaren negentig bekleedde. Een politicus vergeleek haar ooit met de minnares van koning Lodewijk XV en wetgevers schreeuwden soms naar vrouwelijke ministers dat ze moesten strippen, zei ze in een interview.

Politie begeleidt Frans premier Élisabeth Borne terwijl ze haar kantoor in Parijs verlaat. Beeld NYT

Dertig jaar later wordt Borne geconfronteerd met subtiele vormen van seksisme. Na haar benoeming merkten Franse kranten op dat ze zelden glimlachte, at als een vogel en haar personeel zodanig liet werken dat ze een “Borne-out” kregen. “Als een man autoritair en hardvochtig is, zeggen we: ‘Hij is een groot leider’”, aldus Pascale Sourisse, klasgenote van Borne op de Polytechnique, nu directeur internationale ontwikkeling bij Thales, een technologiebedrijf.

Rechtszaken

De eerste keer dat een groot publiek Borne een korte toespeling hoorde maken op haar familiegeschiedenis was tijdens haar debuutrede in het parlement als premier. Maar zelfs toen bleef het bij één zin. “Ik kende haar verhaal niet. Niemand kende het”, zegt Anne-Marie Idrac, Bornes voormalige baas bij de nationale spoorwegmaatschappij. Borne was in de jaren 2000 hoofd strategie onder Idrac. Het bedrijf kreeg toen te maken met rechtszaken door zijn rol in het vervoer van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft nooit onthuld dat haar vader, grootvader en ooms op die treinen waren gedwongen, zegt Idrac. “In alle vergaderingen daarover zei ze niets.”

Als premier heeft Borne gezworen antisemitisme met dezelfde urgentie te bestrijden als haar voorgangers. Maar toen ze vorige week het antidiscriminatieplan van de regering introduceerde, maakte ze geen melding van haar familiegeschiedenis. Het mengen van politiek en haar persoonlijke leven, zo stelde ze in het interview, voelde ongepast.

Nadat The Jerusalem Post haar de op twee na meest invloedrijke Jood ter wereld noemde, zei Borne, die niet religieus is, dat ze dat amusant vond, maar dat ze tegelijk ook trots was. Hoewel ze nog steeds terughoudend is om haar verleden in het openbaar te bespreken, raakt ze er tenminste aan gewend dat men haar ernaar vraagt. “Het is zo’n voorbeeldverhaal”, zegt Florence Parly, een voormalig minister van Defensie die Borne kent sinds ze in de jaren negentig samenwerkten. “Haar verhaal kan anderen inspireren.”

© The New York Times

