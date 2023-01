Zelfs met Chinese ruimteaanval wordt rekening gehouden: Japan en VS versterken militaire samenwerking

Japan en de Verenigde Staten beschouwen China als “de grootste gezamenlijke strategische uitdaging waarmee wij, onze bondgenoten en partners worden geconfronteerd”. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, woensdag na een ontmoeting met zijn Japanse ambtsgenoot Yoshimasa Hayashi in Washington.

Ook de ministers van Defensie van beide landen waren aanwezig. Zij kwamen ook overeen dat bij aanvallen “naar, vanuit en in” de ruimte op een van de landen hun militair veiligheidsverdrag in werking zou treden. Met andere woorden: een aanval op het ene land is ook een aanval op het andere, en een militaire reactie is dan te verwachten.

Bovendien kondigde de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, aan om tegen 2025 een snelle, wendbare interventiemacht van de marine te installeren op het Japanse eiland Okinawa. Meer dan de helft van de zowat 50.000 Amerikaanse soldaten in Japan is al gestationeerd op dat zuidelijke eiland, dicht bij Taiwan.

Japan maakt zich steeds meer zorgen over de activiteiten van China in die regio en over de claim die het land legt op Taiwan, dat het als een afvallige provincie beschouwt die eigenlijk aan China toebehoort. Daarnaast is ook Noord-Korea actief in de regio. Dat land voerde het afgelopen jaar regelmatig raketproeven, die ook in het Japanse luchtruim binnendrongen.

Minister van Buitenlandse Zaken Hayashi spreekt van een “nieuw tijdperk van strategische concurrentie” en het land investeerde onlangs in de grootste herbewapening sinds de Tweede Wereldoorlog, om indien nodig tegenaanvallen uit te kunnen voeren. “We juichen die nieuwe strategie toe”, zei Blinken gisteren. Volgens defensieminister Austin zal dit “bijdragen aan onze inspanningen om Japan te helpen verdedigen en om een vrije en open Indo-Pacifische regio te bevorderen”.

Eerder deze week kreeg de Japanse premier Fumio Kishida ook de steun van de Britse premier Rishi Sunak. Beide premiers ondertekenden een defensiepact dat het mogelijk maakt om Britse of Japanse troepen op elkaars grondgebied in te zetten.