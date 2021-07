Zelfs jongeren die test weigerden op vliegtuig gestapt in Spanje. Jambon: ‘We gaan ze opsporen en beboeten’

Video. ‘Ik heb echt wel spijt’

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat de twintig jongeren die positief testten alvast actief opsporen. Reisorganisatie Jongerentravel heeft in ieder geval nog twee bussen gereserveerd om dit weekend jongeren uit Spanje weg te halen nadat een aantal onder hen besmet raakte met het coronavirus. Het gaat om een bus met 63 jongeren die vrijdag een negatieve test aflegden en een bus met 11 jongeren die positief testten.

Twaalf anderen die negatief testten, hebben volgens Jongerentravel beslist om niet op de bus te stappen en op eigen houtje met het vliegtuig terug te keren “ondanks de uitdrukkelijke vraag om dat niet te doen”.

Ook bij reisorganisatie Summer Bash is een deel van de jongeren niet op de bus gestapt. Het zou om meer dan veertig mensen gaan. Volgens de organisatie weigerde een deel van hen zich vooraf te laten testen. “Een groot deel van hen testte negatief met de zelftesten die we hebben afgenomen, maar 9 van hen weigerden te worden getest. We hebben de ouders erop aangesproken, maar daar botsten we op een muur”, zegt de zaakvoerder aan De Standaard.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hadden de besmette jongeren in Spanje in quarantaine moeten blijven. “Als die jongeren hier landen, gaan ze opgespoord worden en getest worden”, zegt hij aan VTM Nieuws. “Als zij positief testen, moeten ze in quarantaine. Dan zal er regelmatig met hen contact opgenomen worden om te zien of ze effectief in quarantaine zitten.”

“Het zijn ook de jongeren die hun verantwoordelijkheid moeten nemen", vindt Jambon. “Ze zijn bewust met een positieve test op het vliegtuig gestapt. Iedereen weet dat dat met levens spelen is. Daar mag enige verantwoordingszin verwacht worden.” Volgens Jambon moeten de jongeren die bewust positief op het vliegtuig zijn gestapt, een boete krijgen.

Opsporen

“Het gebeurt vaker dat besmette mensen het vliegtuig nemen”, werpt professor Jan De Maeseneer (UGent) van de taskforce vaccinatie op in VTM Nieuws. Hij pleit voor internationale afspraken. Mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, zouden volgens De Maeseneer maar op een vliegtuig mogen stappen wanneer ze een “duidelijke negatieve PCR-test uit de voorbije 48 uur kunnen voorleggen”.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid probeert de twintig besmette jongeren op te sporen die afgelopen week op eigen houtje het vliegtuig naar België hebben genomen. “Wij hebben zelf nog geen gegevens over wie de personen juist zijn die het vliegtuig zouden hebben genomen of met welke vlucht”, zegt woordvoerder Joris Moonens in een reactie. “Dat is informatie waar wij zelf ook nog niet over beschikken en die wij proberen te achterhalen.”

Als duidelijk is dat de jongeren wisten dat ze besmet waren voordat ze op het vliegtuig stapten, “dan gaan wij toch juridisch laten nakijken of we daar sanctionerende stappen tegen kunnen ondernemen”, aldus Moonens. “Dat zal dan een geldboete zijn, als dat juridisch mogelijk is.”

Het agentschap tracht ook de namen te achterhalen van de passagiers die naast, achter en voor de besmette jongeren zaten. Zij kunnen als hoogrisicocontact beschouwd worden en laten zich ook best testen.

Onbegrijpelijk

Eerder reageerde de organisatie van Jongerentravel al scherp op de jongeren die op eigen houtje terugkeerden naar België en daarvoor vliegtickets verkregen via hun ouders.

“Onbegrijpelijk”, klinkt het. “We kwamen via onze monitoren te weten dat er op Facebook en Instagram filmpjes verschijnen van jongeren die op het vliegtuig zitten”, zegt Katrien Corens van Jongerentravel. “Wij waren verbolgen.”

Het is “puur egoïsme”, vindt Corens. “Het systeem klopt niet. Je kan dus gewoon vanuit een bloedrode zone terugvliegen nadat je positief bent getest? Dat is waanzin.”