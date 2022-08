Zelfs 1 september wordt duurder: de boekentas van uw kind - en alles erin - kost 5 tot 10 procent meer

De coronacrisis, de stijgende grondstofprijzen, de hogere energiekosten, de oorlog in Oekraïne en de inflatie: het zijn de boosdoeners voor zowat elke prijsstijging tegenwoordig. Dat voelen we niet enkel in de supermarkt, de huizenmarkt of aan het tankstation, maar ook in de boekentas van onze schoolgaande kinderen. Ook schoolspullen worden namelijk duurder, en dat gemiddeld 5 à 10 procent.

Duurdere schriftjes

“We hebben de stijgingen van de grondstofprijzen niet volledig kunnen compenseren voor onze klanten. Dat maakt alleszins dat geen enkel product dit jaar goedkoper is dan vorig jaar”, aldus Paulien Kurris van Dreamland. “Vooral papierprijzen zijn gigantisch gestegen door de oorlog in Oekraïne en de hogere containerprijzen in China.”

Voor schriftjes en cursusblokken betaal je dus een stuk meer dan vorig jaar, gemiddeld 20 procent. “Ook rugzakken en pennenzakken kosten meer door de stijging van de containerprijzen in de herfst van 2021. Schrijfwaren zijn slechts licht in prijs gestegen, omdat we voor de oorlog in Oekraïne al veel stock besteld hadden.”

Beeld Photo News

“Net als veel andere sectoren ondervindt onze aankoopafdeling enkele prijsstijgingen”, zegt ook Joyce Desmaele van Fun. “Een klein aantal leveranciers van rugzakken en boekentassen verhoogt de prijzen met 5 procent, maar de meeste boekentassenmerken voorzien de prijsstijgingen pas voor 2023. Hier en daar zijn er wel al kleine prijsstijgingen voor het schoolmateriaal. We zijn niet van plan om al die prijsstijgingen door te rekenen aan de klant.”

Dinosaurussen en eenhoorns

Fun en Dreamland verzekeren wel dat er voldoende budgetvriendelijk schoolmateriaal beschikbaar is. “We weten dat de koopkracht van de klant zwaar onder druk staat en we helpen hen graag met kortingsacties. Er is voor ieder budget wat wils.” Zo vind je bij Dreamland bijvoorbeeld een rugzak vanaf 10,95 euro, vier cursusblokken voor 2,95 euro en een ringmap voor 1,50 euro.

Dinosaurussen en unicorns blijven blijkbaar de grootste trend bij schoolgaande kinderen. Ook duurzame schoolspullen zijn aan een opmars bezig volgens Dreamland. “Ons eigen merk Kangourou heeft bijvoorbeeld producten met een voering uit gerecycleerde PET-flessen. Ook lokaal kopen is populair: heel wat Belgische merken komen op in het back-to-schoolsegment”, aldus Paulien Kurris van Colruyt Group. Ten slotte blijven pastelkleurige spullen het goed doen, ook kleurrijke prints zijn nog steeds erg in de mode.