Zelensky wil af van Oekraïense bondgenoot van Poetin: ‘Ruil jullie man voor onze krijgsgevangenen’

Medvedtsjoek, die sinds vorig jaar onder huisarrest zat omdat hij was aangeklaagd voor onder andere landverraad, nam drie dagen na de Russische invasie de benen. Na een wekenlange klopjacht wist de Oekraïense geheime dienst hem weer op te pakken.

De teloorgang van de oligarch, te zien op een foto met handboeien om, is opvallend. In februari, toen het Russische leger naar Kiev trok, werd hij nog genoemd als een van de belangrijkste kandidaten van Moskou om een pro-Russische regering te leiden. Nu moet Medvedtsjoek, die Poetins beste vriend in Oekraïne wordt genoemd, toezien hoe de regering hem zo snel mogelijk weer kwijt wil in ruil voor Oekraïense krijgsgevangenen.

“Ruil jullie man voor onze jongens en meisjes die nu in Russische gevangenschap worden gehouden”, aldus president Volodymyr Zelensky vandaag tot Rusland. Om de vernedering van de Kremlin-bondgenoot compleet te maken, bracht Zelensky persoonlijk ook de foto van de gevangen Medvedtsjoek naar buiten.

Putin Top Ally in Ukraine Viktor Medvedchuk Captured https://t.co/5WRDU4akgF — SOFREP (@sofrepofficial) 13 april 2022

Ontvangst in Kremlin

De verward en vermoeid uitziende politicus was gekleed in een legeruniform, net als zoveel Oekraïense mannen deze dagen, om niet op te vallen. De tegenstelling met 2020, toen het Kremlin een foto naar buiten bracht toen Medvedtsjoek hartelijk werd ontvangen door Poetin, kon niet groter. Was dit de man die er trots op was dat Poetin de peetoom van zijn dochter was?

Waar de pro-Russische politicus en miljonair zich 48 dagen verborgen had gehouden, wilde de geheime dienst SBU niet zeggen. De dienst haalde wel hard uit naar Medvedtsjoek, wiens partij Oppositie Platform - Voor Leven in 2019 dankzij de pro-Russische kiezers in het oosten de tweede partij werd in het parlement.

“Je kunt een pro-Russische politicus zijn en al jaren werken voor de agressor”, aldus de SBU op Facebook. “Je hebt je misschien verstopt voor justitie de laatste tijd. Maar zal het je helpen om je straf te ontlopen? Helemaal niet! Ketenen wachten op je en hetzelfde geldt voor andere verraders van Oekraïne.”

Rol uitgespeeld

Medvedtsjoek was ooit jarenlang parlementariër en tot 2005 chef-staf van de toenmalige president Leonid Koetsjma. Zijn politieke rol leek uitgespeeld na de Maidan-revolutie van 2014 en de Russische annexatie van de Krim vanwege zijn pro-Russische sympathieën. De VS plaatsten hem op een sanctielijst. Ook zijn pleidooi voor een dialoog van Kiev met de pro-Russische separatisten in de Donbas werd hem niet in dank afgenomen.

Omdat hij werd gezien als de enige figuur die met Rusland kon onderhandelen, werd Medvedtsjoek na de strijd die in 2014 in Oost-Oekraïne losbrak belast met het vrij krijgen van krijgsgevangenen. De oligarch, wiens vermogen toen werd geschat op een half miljard euro, maakte zich op om een grotere politieke rol te spelen. De opkomst van Zelensky in 2019, die beloofde een einde te maken aan de macht van de oligarchen, stak hier een stokje voor.

Vorig jaar viel het doek voor zijn politieke carrière. Behalve voor landverraad werd Medvedtsjoek ook aangeklaagd voor het financieel steunen van de separatisten in de Donbas. Hij sprak de beschuldigingen tegen. Maanden daarvoor, tijdens zijn bezoek aan Poetin, keek hij glunderend hoe de Russische leider hem prees.

“Ik weet al heel lang dat u, ondanks de vele uitdagingen, een duidelijk standpunt inneemt over het herstel van de Oekraïens-Russische betrekkingen”, aldus Poetin. “Wij zijn blij dat er politieke krachten in Oekraïne zijn die openlijk en eerlijk dit standpunt innemen.” “Hartelijk dank, meneer Poetin”, antwoordde een trotse Medvedtsjoek toen.