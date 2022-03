Zelensky tegen Navo: ‘Geef me 1 procent van uw vliegtuigen, 1 procent van uw tanks’

Op een dag van koortsachtige trans-Atlantische diplomatie in Brussel naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, hield president Volodymyr Zelensky een urgent pleidooi dat meer steun hoog nodig is. ‘Het ergste tijdens een oorlog is geen directe antwoorden krijgen op verzoeken om hulp.’

Zelensky daagde de NAVO uit meer te doen. “De oorlog duurt nu een maand. We hebben zulke vernietiging niet gezien sinds de Tweede Wereldoorlog.” Volgens de Oekraïense president, die tot de leiders sprak via een videoverbinding, moet “de NAVO nog laten zien wat de alliantie kan doen om mensen te redden. [...] De wereld wacht. En Oekraïne wacht.”

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei in een persconferentie na de NAVO-top dat de alliantie en ook individuele lidstaten ‘significante steun’ hebben geboden en zullen blijven bieden aan Oekraïne – en dat die hulp ook impact heeft op het slagveld. Maar de alliantie heeft ook de verantwoordelijkheid, zei hij, om te zorgen dat er geen “volledige oorlog” met Rusland komt. “Daarover moeten we eerlijk zijn.”

Fosforbommen

Maar Zelensky deed een klemmend verzoek om meer militaire hulp en beschuldigde Rusland van het gebruik van fosforbommen. “Om mensen en onze steden te redden, heeft Oekraïne behoefte aan militaire hulp zonder beperkingen. Op dezelfde manier gebruikt Rusland zijn volledige arsenaal tegen ons.”

Oekraïne heeft tevergeefs om gevechtsvliegtuigen gevraagd, memoreerde Zelensky. “Jullie hebben duizenden gevechtsvliegtuigen, maar we hebben er nog niet één ontvangen.” De Oekraïense president vroeg ook om tanks. “Jullie hebben tenminste 20.000 tanks. Geef 1 procent daarvan aan ons, of verkoop ze aan ons. Maar we hebben nog geen antwoord. Het ergste tijdens een oorlog is geen directe antwoorden krijgen op verzoeken om hulp.”

Voorraden raken op

De Oekraïense ambassadeur in Londen, Vadym Prystaiko, waarschuwde voor de top dat de strijdkrachten het einde zien naderen van voorraden cruciale wapens. “We hadden sowieso al niet genoeg, maar de komende week zullen we bepaalde wapens niet meer hebben.” Hij sprak de hoop uit dat NAVO-landen de voorraden zouden kunnen aanvullen.

“We moeten waarborgen dat het besluit om een soeverein land binnen te vallen, wordt begrepen als strategische vergissing die tot ruïneuze kosten leidt voor Poetin en Rusland”, zei de Canadese premier Justin Trudeau in een rede voor het Europees Parlement.

Amerikaans president Joe Biden (l.) en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Beeld REUTERS

‘Verwoestende impact’

Belgisch premier De Croo zei na afloop van de NAVO-top dat een onmiddellijk totaalverbod op de invoer van Russische olie of gas “een verwoestende impact” zou hebben op de Europese economie. De Croo wees erop dat de Europese Commissie het principe hanteert dat eventuele sancties een veel zwaardere impact moeten hebben op Rusland dan op Europa zelf. “We zijn niet in oorlog met onszelf”, stelde de premier. “Het is niet de bedoeling om sancties te nemen die onze economie nodeloos zouden verzwakken”.

De NAVO-leiders besloten wel vier nieuwe multinationale zogeheten ‘battle groups’ (eenheden van circa duizend militairen) te sturen naar Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slowakije. Daarmee zullen er aan de oostflank acht van zulke kleinere multinationale eenheden opereren, “van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee”.

Stoltenberg langer in functie

De NAVO zal Oekraïne onder meer helpen met meer assistentie tegen cyberaanvallen en met beschermingsmateriaal tegen chemische, biologische, radiologische en/of kernwapens, aldus Stoltenberg. Het gaat daarbij om beschermings- en detectiemateriaal en medische goederen. Stoltenberg zei dat de NAVO-leiders zich zorgen maken over mogelijk gebruik door Rusland van chemische wapens.

Stoltenberg bevestigde dat hij een jaar langer in functie blijft en dat hij zich ‘vereerd’ voelt door het verzoek van lidstaten hiertoe. Achter de schermen hadden vooral de Amerikanen hierop gehamerd, omdat het geen goed idee zou zijn tijdens een oorlog plotseling een nieuw gezicht te presenteren.