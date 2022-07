▶ Zelensky roept op tot evacuatie Donetsk-regio: ‘Hoe meer mensen vertrekken, hoe minder ze er kunnen vermoorden’

Bekijk de video:

In dezelfde toespraak zei Zelensky dat ook de honderdduizenden mensen, onder wie tienduizenden kinderen, die zich nog in gevechtszones in de grotere Donbas-regio bevinden, zullen moeten vertrekken. De Russen en pro-Russische rebellen hebben al een deel van het gebied in handen en willen verder oprukken.

“Velen weigeren weg te gaan, maar het moet”, voegde de president toe. “Als je de kans hebt, praat dan met degenen die nog steeds in de gevechtszones in Donbas zijn. Overtuig hen alsjeblieft dat het noodzakelijk is om te vertrekken", zei Zelensky. “Vertrek, wij helpen: wij zijn Rusland niet, voor ons is elk leven belangrijk. Geloof mij, hoe meer mensen vetrekken uit de regio van Donetsk, hoe minder mensen het Russische leger kan doden.”

Volgens de Oekraïense president wordt alles in werking gesteld om de mensen te laten vertrekken naar gebieden in de regio die nog door Oekraïne gecontroleerd worden. Volgens officiële schattingen van Oekraïne bevinden zich nog zo’n 200.000 tot 220.000 burgers, onder wie meer dan 50.000 kinderen, in het onbezette deel van de Donetsk-regio.

Oekraïense media citeren ook vice-premier Iryna Vereshchuk. Die zegt dat de evacuatie moet gebeuren nog voor de winter begint. De aardgasvoorraden in de regio zijn namelijk vernietigd. Ook de gasleidingen zijn door de oorlog in de regio vernield, waardoor mensen hun huizen niet kunnen opwarmen als het kouder wordt.