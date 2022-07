Zelensky roept negen ambassadeurs terug, onder wie omstreden ambassadeur in Berlijn

Media brengen Melnyks vertrek in verband met omstreden uitlatingen die hij onlangs heeft gedaan in een Duits interview. Daar nam hij het op voor Stepan Bandera, een Oekraïense partizaan, maar ook een antisemiet die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de dood van duizenden Joden en Polen in de Tweede Wereldoorlog. Melnyk noemde dat een Russische verdraaiing van de feiten, waarna hij van alle kanten met kritiek werd overstelpt.

Melnyk is al sinds januari 2015 ambassadeur en staat bekend om de ongezouten meningen die hij ventileert in interviews, talkshows en op Twitter. Bondskanselier Olaf Scholz noemde hij “een beledigde leverworst”. De Duitse president, Frank-Walter Steinmeier, was volgens Melnyk een man die zijn oren te veel naar Rusland liet hangen.

De omstreden Oekraïense ambassadeur in Duitsland Andrij Melnyk. Ook hij wordt teruggeroepen naar Kyiv. Beeld Michael Kappeler/dpa

Zelensky heeft geen uitleg gegeven bij zijn besluit, alleen dat het ging om een ‘normale roulatie’. Behalve Melnyk zouden ook de ambassadeurs van Noorwegen, Tsjechië, Hongarije, India, Bangladesh, Sri Lanka, Malediven en Nepal zijn teruggeroepen.

Beschietingen

Formeel heeft Rusland “een operationele pauze” ingelast na de verovering van Severodonetsk en Lysytsjansk: de laatste steden van de provincie Loehansk die nog in Oekraïense handen waren. Deze pauze betekent echter niet dat er niet geschoten wordt. Russische troepen richten hun vizier nu verder naar het westen, waar ze dit weekend vijf Oekraïense steden en stadjes hebben beschoten met artillerie en raketten.

Veel slachtoffers vallen daarbij doorgaans niet, maar bewoners weten dat de beschietingen een voorbode zijn van meer. The New York Times schrijft dat veel bewoners eerder al de gevechten in het oosten zijn ontvlucht. Zij voelen wat er komen gaat. “Dit is nog maar het begin”, citeert de krant Lyudmila (61).

Een vrouw zit voor haar appartementsgebouw in Tsjasiv Jar, dat geraakt werd door een Russische raket. Beeld AFP

De zwaarste klap was een inslag in het stadje Tsjasiv Jar, waar een Russische raket zaterdag een appartementsgebouw trof. Het dodental was daar zondag al gestegen tot 15, terwijl nog 24 mensen vermist werden. Zondagochtend waren vijf mensen levend vanonder het puin gehaald.

Gevoelige schade

In de berichten wordt er steeds op gewezen dat de Russische projectielen niet geavanceerd zijn, en dus vaak missen, of iets raken wat niet de bedoeling was. Dit in tegenstelling tot onder meer de nieuwste Himars-raketsystemen uit de Verenigde Staten, die volgens de berichten met hun precisiezoeksystemen steeds meer gevoelige schade aanrichten aan Russische kant. Het heeft het verloop van de oorlog nog niet kunnen keren, maar Oekraïners putten er hoop uit.

Deze hoop is nu bijvoorbeeld gevestigd op Cherson in het zuiden. Vrijdagavond riep de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek de bevolking van de stad – die in Russische handen is – op om Cherson snel te verlaten. Oekraïense troepen zouden volgens haar op het punt staan de stad te ontzetten, en het beloofde ‘een enorm gevecht’ te worden. In de omgeving van Cherson hebben de Oekraïense troepen al grondgebied heroverd.

Maar alles kost tijd. The New York Times schrijft dat de invasie is verworden tot een “battle of inches”, een oorlog die centimeter voor centimeter voortkruipt. En elke centimeter moet zwaar worden bevochten. Dat zou uiteindelijk in het voordeel kunnen zijn van Vladimir Poetin, die hoopt dat met het verstrijken van de tijd de westerse hulp en de Oekraïense wil om te vechten zullen afnemen. Maar ook Poetin heeft te kampen met logistieke problemen en met een tekort aan nieuwe troepen.