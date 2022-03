Zelensky boos na besluit NAVO tegen no-flyzone: ‘Alle mensen die vanaf nu sterven, sterven ook door jullie’

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

"Wij zijn geen onderdeel van dit conflict", stelde NAVO-chef Jens Stoltenberg in een reactie op het verzoek van Oekraïne. Ook stuurt de NAVO geen troepen naar het land.

In een televisietoespraak stelde Zelensky vrijdagavond dat het militaire bondgenootschap door te weigeren "groen licht" heeft gegeven aan Rusland om door te gaan met bombardementen op Oekraïense dorpen en steden.

Het besluit tegen de no-flyzone werd genomen tijdens een spoedbijeenkomst van de dertig NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Oekraïne. Zelensky omschreef die bijeenkomst in zijn toespraak als een "zwakke, verwarde NAVO-top. Een top waarbij het duidelijk was dat niet iedereen de strijd voor Europa's vrijheid als de grootste prioriteit ziet.”