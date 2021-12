Zeldzame tijger in Florida doodgeschoten nadat een man het dier ‘probeerde te aaien’

Volgens de politie bevond de schoonmaker, die voor een extern bedrijf werkt, zich op het moment van de feiten in een verboden zone. Hij zou vervolgens zijn arm in de kooi van de tijger gestoken hebben, waarop Eko in zijn arm beet. De zoo was al gesloten, maar de politie werd meteen op de hoogte gebracht.

De Maleisische tijger had de arm van de schoonmaker nog in zijn bek toen een politieagent kwam toegesneld. De agent schopte eerst nog tegen de kooi, in een poging het dier zover te krijgen om los te laten, maar was “gedwongen om te schieten”, klinkt het bij de politie. Eko overleed ter plaatse en de schoonmaker werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorlopige informatie blijkt dat de man het dier probeerde te aaien of te voederen.

Ondertussen reageren heel wat mensen ontzet op de dood van de tijger. Onder meer onder een foto die de zoo deelde van Eko, een dag voor het incident, vinden twitteraars dat vooral de schoonmaker in fout was en dat Eko “onterecht is doodgeschoten vanwege een menselijke fout”.

Toen de zoo Eko in 2020 verwelkomde, werd de Maleisische tijger nog “een grootse ambassadeur voor zijn soort” genoemd. Maleisische tijgers zijn met acuut uitsterven bedreigd. Minder dan 200 van de katachtigen leven volgens WWF nog in het wild.