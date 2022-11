‘Zelden zo geschokt’: volgens Zuhal Demir (N-VA) liegt Tinne Van der Straeten (Groen) over nieuwe overwinstbelasting

Volgens Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen) ‘misleidende informatie’ doorgegeven aan de Raad van State over de nieuwe overwinstbelasting op energiebedrijven. Versta: Van der Straeten zou dus hebben gelogen.

In een brief aan federaal energieminister Van der Straeten schrijft Demir dat ze “geschokt en verbouwereerd” is door haar werkwijze in het dossier van de overwinstbelasting. Die nieuwe belasting moet de hoge winsten van energiebedrijven afromen. Er wordt op 3,1 miljard euro gemikt.

Concreet verwijt Vlaams energieminister Demir haar groene collega dat ze niet eerlijk is geweest tegenover de Raad van State, die zopas de overwinstbelasting juridisch heeft doorgelicht. Volgens Demir heeft Van der Straeten het rechtsorgaan ten onrechte laten verstaan dat de nieuwe regeling in oktober is doorgesproken met de regio’s. Maar dat zou volgens Demir nooit correct gebeurd zijn.

Vermeend overleg

“Zoals u weet zijn in ons land de bevoegdheden voor meerdere beleidsthema’s verdeeld over verschillende niveaus”, schrijft Demir in haar brief die dinsdag is verzonden. “Ook voor energie is dat het geval. U weet dat onze standpunten niet in alle dossiers dezelfde zijn, maar dat hoeft ook niet (…) Toch moet ik u meedelen dat ik zelden zo geschokt en verbouwereerd was dan bij de door u gehanteerde werkwijze in hogergenoemd dossier. Het stoot me met name enorm tegen de borst dat u minstens onnauwkeurige, maar in mijn ogen zelfs misleidende informatie heeft bezorgd (aan de Raad van State, JVH) aangaande vermeend overleg dat nooit heeft plaatsgevonden.”

In Demirs versie van de feiten is er één korte vergadering geweest, waarop geen teksten zijn uitgedeeld aan de regio’s. De vraag vanuit Vlaanderen om die concrete teksten te kunnen inzien is daarna niet beantwoord. “Een korte informatieve toelichting, zonder het delen van de teksten, waarbij dat mijn kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er vanuit Vlaanderen een voorbehoud wordt aangetekend (…) kan onmogelijk als volwaardig overleg over dit dossier aanzien worden.”

Volgens de Vlaamse minister is correct overleg belangrijk om dit dossier politiek in goede banen te leiden, maar het is ook belangrijk voor de rechtszekerheid van de nieuwe overwinstbelasting. Het staat in de sterren geschreven dat energiebedrijven naar de rechtbank zullen trekken tegen de belasting. “De overlegvereiste is een essentieel sluitstuk om een juridisch robuuste regeling te bekomen”, schrijft Demir, die benadrukt dat ze geen tegenstander is van de belasting zelf.

Voor het kabinet-Van der Straeten is dit een storm in een glas water. “Het gaat hier om een bevoegdheid die eigenlijk alleen federaal is – de belastingen – en waarvoor we stricto sensu zelfs niet verplicht zijn om te overleggen met de regio’s. Nu, we hebben dat wél gedaan en hen daar meteen ook beloofd dat we de teksten zullen doorspelen als ze klaar zijn. Maar de finale teksten zijn er nog niet. Volgens de Raad van State is het oké als we dat later nog doen”, meldt het kabinet.

Meer woorden wil men er bij Van der Straeten niet aan vuil maken. “We zien het probleem niet.”

Egypte

Van der Straeten is momenteel in Egypte voor de VN-klimaattop. Demir blijft daar weg uit protest tegen het gebrek aan respect voor de mensenrechten in het land. Ze heeft woensdag ook laten weten dat ze eveneens verstek zal geven voor de klimaattop van 2023 in de Verenigde Arabische Emiraten. Demir heeft er naar eigen zeggen “geen formele taken”. “De kracht van goed klimaatbeleid wordt gelukkig niet bepaald door de hoeveelheid handjes die je in de woestijn schudt.”

Het is niet de eerste en meer dan waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat Demir en Van der Straeten openlijk met elkaar in de clinch gaan. Onder meer over het gevoelige dossier van de kerncentrales zijn de twee ministers het grondig oneens. Demir pleit al langer tegen de kernuitstap en heeft recent gevraagd dat de nucleaire bevoegdheid snel wordt geregionaliseerd.

In een interview met Humo zei Van der Straeten eerder deze week over haar gespannen relatie met Demir: “Ondanks haar ongefundeerde aanvallen in de media werken Zuhal Demir en ik soms goed samen.” Opvallend is het woordje ‘soms’.