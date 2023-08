Zeker negen Europeanen stierven dit jaar aan het westnijlvirus: ‘Altijd goed om je tegen muggen te beschermen’

In Europa overleden dit jaar minstens negen mensen na een besmetting met het westnijlvirus. De opwarming van de planeet maakt het voor muggen makkelijker om het virus te verspreiden, al benadrukt viroloog Johan Neyts (KU Leuven) dat slechts een minderheid symptomen krijgt.

Wat is het westnijlvirus?

“Het gaat om een virus waarvan vogels de natuurlijke gastheer zijn en dat verspreid wordt via muggen. Mensen en paarden zijn ook gastheren, maar zij dragen niet echt bij tot de verspreiding. Het virus werd voor het eerst vastgesteld in Oeganda en circuleerde tot de jaren vijftig vooral in delen van Afrika. In 1999 was er dan plots een uitbraak in New York die uitdijde naar de rest van de Verenigde Staten en Canada. Die verspreiding is waarschijnlijk via trekvogels verlopen. Het virus circuleert ook al jaren in Zuid- en Midden-Europa.

“Tachtig procent van de geïnfecteerden krijgt nooit symptomen, de anderen ontwikkelen na twee tot veertien dagen westnijlkoorts. Ze kunnen dan onder meer hoofdpijn, spierpijn en koorts krijgen. In 1 op de 150 gevallen tast het virus ook het brein aan, met hersen(vlies)ontstekingen tot gevolg. Voor een tiende van die patiënten met neurologische symptomen loopt het dodelijk af.”

In Italië en Hongarije stierven deze zomer al zes mensen aan westnijlkoorts. Zit het aantal gevallen in de lift?

“Het virus circuleert wel, maar het aantal besmettingen neemt volgens mij niet alarmerend toe. In Europa werden er dit jaar 125 infecties gemeld, met Italië en Griekenland als koplopers. Aangezien slechts een vijfde van de patiënten symptomen krijgt, zou het in totaal om een goede zeshonderd infecties gaan. Dat kan nog steeds een onderschatting zijn aangezien sommigen denken dat ze gewoon koorts hebben en dus nooit naar de dokter gaan. Volgens de cijfers die het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding vorige week deelde zijn er dit jaar al negen mensen aan westnijlkoorts overleden. Ik denk dat dat aantal, met de gevallen in Italië en Hongarije, nu tot ongeveer vijftien gestegen is.”

Johan Neyts: "Reizigers uit Midden- of Zuid-Europa die plots koorts ontwikkelen of zich ziek voelen kunnen best medisch advies vragen." Beeld Joris Casaer

Welke impact heeft de opwarming van de planeet op de verspreiding van het virus?

“In een warmer en vochtiger klimaat kunnen muggen makkelijker kweken en verloopt de overdracht sneller. Dat geldt eigenlijk voor alle virussen waarbij muggen voor de verspreiding zorgen. Maar als je naar de situatie in de Verenigde Staten vanaf 1999 kijkt, zie je dat er daar een snelle en explosieve uitbraak mogelijk was zonder dat de klimatologische omstandigheden ideaal waren voor het virus. Voor westnijlkoorts is klimaatopwarming misschien niet zo’n bepalende factor. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat er meer problemen ontstaan naarmate het warmer wordt in onze contreien.”

Wat kunnen vakantiegangers doen om zich tegen het virus te beschermen?

“Ik denk dat het altijd goed is om je tegen muggenbeten te beschermen. Reizigers uit Midden- of Zuid-Europa die plots koorts ontwikkelen of zich ziek voelen kunnen best medisch advies vragen. Mensen die neurologische symptomen ontwikkelen moeten onmiddellijk een arts raadplegen. Maar al bij al denk ik niet dat mensen moeten wakker liggen als ze pakweg naar Italië op vakantie gaan.”

Hoe ziet de behandeling van westnijlkoorts eruit?

“Voor de milde gevallen volstaat de typische koorts- en pijnmedicatie, maar er zijn geen antivirale middelen verkrijgbaar. Wat we eigenlijk nodig hebben is een antiviraal middel dat zowel tegen het westnijlvirus als tegen andere flavivirussen zoals dengue, zika en tekenencefalitis werkt. Er bestaat ook geen vaccin om infectie te voorkomen. Daar wordt wel onderzoek naar gedaan, maar die vaccins kunnen nog lang niet uitgerold worden. Voor sommige van die flavivirussen hebben we wel al werkende vaccins: zo kunnen mensen ingeënt worden tegen tekenencefalitis, het virus dat teken vooral in Alpengebieden rond de 1.000 meter hoogte en in Scandinavië verspreiden.”