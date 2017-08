Zeker drie Vlaamse gezinnen ziek tijdens hun verblijf in Grieks TUI-hotel

Sofie uit Kortrijk kwam met haar gezin op 28 juli aan. Een dag later werd haar echtgenoot ziek. Enkele dagen later voelden ook Sofie en haar kinderen zich onwel. De oorzaak was niet meteen duidelijk maar het zwembad had wel een opvallend groene kleur. "Er waren nog heel veel zieken in het hotel", verklaart Sofie aan VTM Nieuws.



Ook Cederik vierde met zijn vrouw en baby vakantie in het hotel. Zij voelden zich eveneens na enkele dagen ziek. "Toen we bij het hotel gingen klagen over de vuile kleur van het zwembad, werd ons verzekerd dat er niets mis mee was", aldus Cederik.



Ellen uit Waregem heeft weinig goede herinneringen aan haar hotelverblijf. Ze voelt zich ellendig. "Het heeft een week geduurd vooraleer het hotel het water ververste, we konden niet eens de bodem zien", legt ze uit. "Het TUI-kantoor in Deinze heeft er wel alles aan gedaan om ons te helpen."



Sofie en Cederik dienden naar eigen zeggen een klacht in bij TUI en eisen een compensatie. Woordvoerder van de touroperator, Piet Demeyere, vertelt aan VTM NIEUWS dat TUI op de hoogte is van de ziektegolf in het hotel. "Tijdens een audit werd het hotel onderzocht en nadien helemaal vrijgepleit. Volgens mij was het een virus", legt Demeyere uit.



Sofie liet ondertussen bloed trekken en daaruit zou blijken dat een bacterie haar klachten veroorzaakt.