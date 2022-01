Zeker acht doden na stormloop om stadion Africa Cup binnen te geraken

Een grote mensenmassa probeerde voor de wedstrijd toegang te krijgen tot het Paul Biya-stadion (ook bekend als het Olembe stadion) in de Kameroense hoofdstad Yaoundé om het gastland te zien spelen. Daardoor is paniek uitgebroken en zijn minstens acht mensen omgekomen. Op foto’s op sociale media is te zien dat ook kinderen tot de slachtoffers behoren. Ze lagen, mogelijk bewusteloos, op de grond voor de ingangen van stadion.

Beeld AP

De Confederatie van het Afrikaanse Voetbal (CAF), de organisatie van de Africa Cup, onderzoekt momenteel de situatie om meer details over het incident te verkrijgen. Naseri Paul Biya, gouverneur van de centrale regio van Kameroen, zei dat er meer slachtoffers zouden kunnen vallen. Volgens ambtenaren van het nabijgelegen Messassi-ziekenhuis liggen er minstens 40 gewonden als gevolg van de incidenten. “Sommige gewonden verkeren in een wanhopige toestand”, zegt Olinga Prudence, een verpleegster. “We zullen ze moeten evacueren naar een gespecialiseerd ziekenhuis.”

80 procent van de totaalcapaciteit

Volgens de eerste tellingen probeerden ongeveer 50.000 mensen de wedstrijd bij te wonen. Het stadion heeft een capaciteit van 60.000 toeschouwers, maar door de Covid-beperkingen mocht het maar voor 80 procent worden gevuld. Daardoor ontstond een stormloop voor de poorten.

De match begon ondanks de onrusten op het geplande tijdstip en werd normaal uitgespeeld. Kameroen won met 2-1 en plaatste zich voor de kwartfinale. Vermoedelijk hadden de spelers op dat moment nog geen weet van het drama dat zich voor de aftrap heeft afgespeeld.

De afgelopen jaren vonden er soortgelijke tragedies plaats in de Afrikaanse voetbalwereld. Op 15 juli 2018 vielen er acht doden in een menigte bij een stadion in Dakar. Op 11 april 2001 kwamen 43 mensen om het leven toen duizenden fans zonder toegangsbewijs een stadion in Johannesburg wilden binnendringen. In datzelfde jaar, op 10 mei, lieten 126 mensen het leven bij rellen in Ghana.