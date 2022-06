Zeker 920 doden: aantal slachtoffers na zware aardbeving in Afghanistan loopt fors op

Het oosten van Afghanistan werd midden in de nacht, omstreeks 01.30 uur lokale tijd, getroffen door de aardbeving. In de provincie Paktika vielen zeker 950 doden en honderden gewonden, meldt persbureau Reuters. Ook in de nabijgelegen provincies Nangarhar en Khost zijn doden gemeld. Lokale media spreken daarnaast van zeker zeshonderd gewonden.

Naar verwachting zal het dodental nog verder oplopen. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van de ingestorte gebouwen. Ook wordt er volgens de lokale autoriteiten nog informatie verwacht uit afgelegen Afghaanse bergdorpen.

Afghanistan is getroffen door een zware aardbeving. Beeld Bakhtar News Agency

De aardbeving vond plaats op circa 44 kilometer afstand van de stad Khost in de gelijknamige provincie en nabij de grens met Pakistan. Het Europese Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) meldt dat de aardbeving ook voor miljoenen mensen in Pakistan voelbaar was. In het buurland van Afghanistan zijn nog geen doden of gewonden gemeld.

Buitenlandse hulp

Een woordvoerder van de Taliban-regering meldt dat buitenlandse hulp welkom is: ‘We roepen alle hulporganisaties op onmiddellijk reddingsteams naar het gebied te sturen om een grotere ramp te voorkomen.’ De regering heeft zelf al een reddingsoperatie op touw gezet, aldus de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, Salahuddin Ayubi. Het land zet onder meer helikopters in om eten en medicijnen naar de getroffen gebieden te brengen en gewonden op te halen.

Afghanistan en Pakistan worden regelmatig getroffen door aardbevingen. In 2015 kwamen honderden mensen om het leven door een aardverschuiving met een kracht van 7.5. De bergachtige Zuid-Aziatische regio staat bekend als een seismisch actief gebied. Ongeveer 60 procent van het Indiase landoppervlak is gevoelig voor aardbevingen, het gevolg van botsingen tussen het Indiase subcontinent en de Euraziatische landmassa.