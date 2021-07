Zeker 20 besmette jongeren keerden toch met vliegtuig terug uit Spanje: ‘Waanzin’

De jongeren in kwestie waren allemaal positief getest, maar slaagden er toch in om op het vliegtuig te stappen. De tickets werden verkregen via de ouders. Onbegrijpelijk, zegt Corens bij VRT: “Het systeem klopt niet. Je kan dus gewoon vanuit een bloedrode zone terugvliegen nadat je positief bent getest? Dat is waanzin.”

Wie besmet raakt in het buitenland moet normaal gezien daar in quarantaine blijven. Daarnaast moet u 48 uur voor uw aankomst in België het ‘Passagier Lokalisatie Formulier’ (PLF) invullen. Voor een Belg die terugkeert naar België, is dit formulier de enige verplichting. Vliegtuigmaatschappijen vragen dus geen negatieve coronatest van Belgen die willen terugkeren naar hun thuisland.

Corens vertelt dat Jongerentravel aanvankelijk ook niet op de hoogte was van de terugvliegende jongeren. Ze kwamen er pas gisterenavond achter nadat verschillende jongeren ter plaatse het te horen kregen.

Vandaag arriveerden er ook al verschillende bussen met jongeren die terugkeerden uit Spanje. Beeld VTM nieuws

Vrijdagvoormiddag arriveerden ook al verschillende bussen in ons land met terugkerende jongeren uit Spanje. Reisorganisatie Jongerentravel had die terugkeer georganiseerd maar kreeg daar gisteren pas op de valreep toestemming voor.

In principe is een negatieve PCR-test nodig om door Frankrijk te mogen rijden, maar omdat het over minderjarigen gaat werd er toegestemd, onder strenge voorwaarden. De bussen mochten enkel stoppen om van chauffeur te wisselen en de inzittenden mochten niet uitstappen en moeten regelmatig de handen ontsmetten. Bij thuiskomst worden ze nog eens getest en moeten ze in quarantaine.

VTM NIEUWS vernam vrijdagavond ook dat twee van de besmette, teruggekeerde jongeren in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het is nog onduidelijk of zij terugkeerden met het vliegtuig of met de bus.

Viroloog Steven Van Gucht wijst erop dat wie in het buitenland besmet raakt, volgens de procedure daar in quarantaine moet blijven. Wie die regels aan zijn laars lapt, riskeert immers anderen te besmetten. Hij begrijpt wel dat er voor minderjarigen een uitzondering wordt gemaakt: in Spanje worden minderjarigen naar huis gestuurd, maar “bij volwassenen is het heel duidelijk: die moeten ter plekke uitzieken”, vertelde hij aan de openbare omroep.