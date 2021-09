Zeggen we het mondmasker binnenkort vaarwel? Dit ligt op tafel bij het Overlegcomité vrijdag

Kunnen we mondmaskers op de meeste plaatsen binnenkort opnieuw opbergen? Het Overlegcomité buigt zich onder meer over die vraag. Terwijl de Vlaamse regering ervan af wil, staan de Franstalige partijen op de rem.

Helemaal bovenaan op de agenda van het Overlegcomité vrijdag: het lot van de mondmaskers. Mogen we straks opnieuw een winkel binnenstappen zonder? Premier Alexander De Croo (Open Vld) zette op VTM Nieuws de deur open naar minder verplichtingen. “Op plaatsen waar afstand mogelijk is en waar men weet dat het overgrote deel van de mensen gevaccineerd is, kunnen we de beslissing om het mondmasker af te schaffen wel nemen”, zei hij.

Na overleg van het kernkabinet raakten de federale topministers nog niet op één lijn. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het mondmasker op het openbaar vervoer wel behouden. Wat het personeel in horecazaken en winkels betreft is er minder consensus.

Het standpunt van de Vlaamse regering is gekend: vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld), minister-president Jan Jambon (N-VA) en CD&V-voorzitter Joachim Coens vinden het welletjes geweest. Volgens Coens is het “niet meer uitlegbaar” om op die plaatsen een verplichting te handhaven. Ook de erediensten mogen wat Coens betreft opnieuw zonder mondmasker plaatsvinden. “Als vrijen op een festival als Kamping Kitsch kan, mogen de mensen ook wel een mis volgen zonder mondmasker.”

Aan Franstalige kant is de reactie terughoudender. Zo vindt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) het nog niet aan de orde om in restaurants, cafés en winkels het mondmasker los te laten. Ook voor vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) komt dat te vroeg.

Er is nog geen consensus onder federale topministers over het al dan niet behouden van de mondmaskerplicht in winkels. Beeld Wouter Maeckelberghe

Coronapas

Daarnaast ligt ook de uitbreiding van het Covid Safe Ticket op tafel. In Brussel is het al zo goed als zeker dat het ticket er vanaf 1 oktober komt voor cafébezoeken en kleine evenementen. Met het afgeklopte samenwerkingsakkoord, waarvoor het digitale Overlegcomité vorige week al het licht op groen zette, komt het vanaf dan ook aan Vlaanderen zelf toe om te beslissen waar en wanneer steden en gemeenten de coronapas kunnen inlassen.

Het staat vast dat de coronapas er sowieso niet voor heel Vlaanderen komt. Dat liet zowel Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) als minister-president Jan Jambon (N-VA) verstaan. “Als het nuttig en nodig is om dat in bepaalde gemeenten te doen, gaan we niet principieel zeggen dat we dat niet willen”, zei Jambon in Het Laatste Nieuws.

De Vlaamse regering zit nog samen om te kijken onder welke voorwaarden de pas ingang kan vinden in en welke vaccinatiegraad daarvoor als bovendrempel kan gelden. De vragende partijen stapelen zich intussen op: in de zorg, de sector van het nachtleven en verschillende Vlaamse gemeenten aan de Brusselse rand weerklinkt de roep om het Covid Safe Ticket te mogen gebruiken.