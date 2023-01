Zeg het maar met uw nek: de coltrui mag weer uit de kast komende winter

De rolkraagtrui is terug van nooit weggeweest, getuige de nieuwste modecollecties van de Paris Fashion Week. Toch heeft het kledingstuk heel wat meer om het lijf – het is een trui die zowel beschermt als uitdaagt, die zowel verstopt als etaleert.

De Franse hoofdstad baadt in kwaliteitsvolle knitwear nu modehuizen er hun collecties voor het najaar van 2023 showen tijdens de Fashion Week. Toonaangevende merken als bij Saint Laurent of Givenchy stuurden hun modellen in een rolkraagtrui over de catwalk, wat signaleert dat het kledingstuk aan een opmars toe zal zijn. Rolkragen? Voor het winterseizoen? Grensverleggend, zou Miranda Priestley zeggen.

Een coltrui in het defilé van Givenchy tijdens de Fashion Week in Parijs. Beeld Photo News

De kans is groot dat u al een exemplaar in de kast hebt liggen – of dat u er momenteel zelfs eentje draagt. Ze zijn een uitstekend wapen tegen de koude, beschutten de nek tegen verraderlijke tochtjes en vormen een extra laagje onder T-shirts, hemden, jurken, blazers en sjaals. Geen overbodige luxe nu de energieprijzen zich laten voelen in onze portefeuille.

Dat beseft men ook in Parijs, waar het kledingstuk afgelopen herfst nog voor oproer zorgde toen minister van Financiën Bruno Le Maire ambtenaren aanspoorde om hemd en das in te wisselen voor een rolkraag, zodat de verwarming niet nodeloos hoefde te branden. Hij gaf zelf meteen het voorbeeld door een foto op Twitter te delen waarop hij een zwart, duur uitziend exemplaar draagt – voer voor de bek van oppositieleidster Marine Le Pen die het naar eigen zeggen het paternalistische beleid van de overheid aanklaagt in wat de Franse pers ondertussen “col roulé-gate” noemt. “Ils n’ont pas assez de chauffage? Qu’ils mettent du cachemire!” tweette Le Pen naar analogie met de beroemde en wereldvreemde uitspraak van Marie-Antoinette.

Laura Harrier met bedekte hals op het defilé van Saint Laurent. Beeld Photo News

Beschermen en uitdagen

De rolkraag, zeker de donkere rolkraag, heeft voor een ogenschijnlijke basic een behoorlijk reputatie. De neutrale fysieke eigenschappen van het kledingstuk – dat het de contouren van je lichaam uitwist, dat het je gezicht benadrukt, dat het je hals verbergt – worden zowel door voor- als tegenstanders aangehaald. Het is een tegenstrijdige trui, eentje die “beschermt en uitdaagt, verstopt en etaleert tegelijkertijd”, stelt schrijfster Kelsey McKinney in Ssense Magazine.

Het verbergen van de nek ligt aan de grondslag van de ontwikkeling van de rolkraag. In de middeleeuwen vrijwaarden ridders de tere huid van hun hals van het geschuur van harnassen en maliënkolders die de nek te beschermden tegen dodelijke steekwonden. Tijdens de zestiende eeuw dienden de opstaande kragen als een teken van rijkdom, zeker, maar vermoedelijk ook om lelijke uitslag te verstoppen die ontstond door het gebrek aan hygiëne.

Pas in de negentiende eeuw werd de rolkraagtrui hoofdzakelijk gebruikt om zich te hoeden tegen de koude, door zeelui en atleten, en later ook door arbeiders – voornamelijk mannen, omdat de vorm van het kledingstuk ervoor zorgde dat je bovenlichaam breder en hoekiger leek – een silhouet dat niet wenselijk was voor dames.

Na de Tweede Wereldoorlog gingen vrouwen daarom net de rolkraag omarmen, denk maar aan de beroemde foto van Marilyn Monroe in zwarte rolkraag en witte kuitbroek voor Life Magazine (1953) of Audrey Hepburn in zwarte rolkraag en donkere pantalon in Funny Face (1957). Aan beelden van de vrouwenrechtenbeweging van de jaren zestig, aan Gloria Steinem, aan Angela Davis aan Kathleen Cleaver die hun zwarte rolkraag combineerden met baret en lederen jas en zo mee het uniform van de Black Panther-beweging uitdroegen. De donkere rolkraag was een verzetssymbool, een uiterlijk statement dat er tegelijkertijd voor zorgde dat men kon opgaan in de massa.

Pretentieloze pretentie

“De coltrui heeft het vermogen om het lichaam ‘ongedaan te maken’, om de drager op de een of andere manier te verwijderen”, zegt ontwerper Hana Tajima in een kortfilm over het kledingstuk voor het MOMA. “Liefhebbers van de coltrui waarderen een focus weg van het lichaam, een ​​focus op de geest.”

Het zorgde ervoor dat de trui halverwege de twintigste eeuw ook deel uitmaakte van de officieuze garderobe van toonaangevende artistieke figuren als Samuel Beckett, Andy Warhol, Michel Foucault en Juliette Greco – de zogenaamde intellectuele elite die zich verzetten tegen de frivoliteit van de mode en in plaats daarvan het cerebrale op de eerste plek zetten. Pretentieloze pretentie, quoi.

Steve Jobs was wellicht de beroemdste fan van de zwarte rolkraag. Beeld Photo News

Ook de beroemdste fan van de zwarte rolkraag, Steve Jobs, maakte van een zwarte Issey Miyake-coltrui zijn uniform omdat hij niet wilde dat hij moest nadenken over wat hij uit de kleerkast trok, een houding die werd gekopieerd door Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes die naar eigen zeggen 250 zwarte coltruien heeft.

“Vandaag draagt de simpele rolkraagtrui nog steeds de maatschappelijke connotatie van het artistieke, van het intellectuele”, zegt modesociologe (KU Leuven) Aurélie Van de Peer. “Je merkt dat in academische kringen, maar evenzeer in populaire cultuur. Een filosofieprofessor, bijvoorbeeld, zal in films vaak gestyled worden in een rolkraag met een blazer over. Het is een esthetisch kenmerk van iemand die het geestelijke valoriseert, al is dat zoals dat gaat in de mode ook weer heerlijk paradoxaal. Want hoezeer ben je niet bezig met kleding als je, met behulp van kleding, wil zeggen dat je niet bezig bent met kleding?”

Of hoe je garderobe net iets meer om het lijf heeft dan op het eerste gezicht lijkt. Zeker komende winter.