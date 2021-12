Zeer intelligent, en een glas Riesling als enige uitspatting: Tim Van Hauwermeiren staat met ArgenX op rand van doorbraak

Vandaag weet ArgenX of het van de Amerikaanse FDA toestemming krijgt om zijn geneesmiddel tegen een zeldzame spierziekte op de markt te brengen. Bij groen licht schiet het Belgische biotechbedrijf naar de stratosfeer. En wordt het geduld van zijn topman beloond.

“Hij heeft een foutloos parcours gereden tot nog toe. Begrijpt de markt heel goed en is erg geduldig”, zegt Tom Simonts, Senior Financial Economist bij KBC. De ‘hij’ in deze is Tim Van Hauwermeiren (48), de CEO van ArgenX. Hij werkte ruim tien jaar aan het geneesmiddel met de onuitspreekbare naam efgartigimod, een middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Daar lijden enkele tienduizenden mensen wereldwijd aan.

Als de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) haar fiat geeft om het middel, ontwikkeld op basis van de eigenschappen van de antilichamen van lamabloed, op de markt te brengen, is dat een gigantische doorbraak. Dan spreken we in termen van een blockbustermedicijn. “Het gebeurt niet elke dag dat een bedrijf met een middel op de markt komt dat zo’n potentieel heeft én waar het ook nog eens volledig eigenaar van is”, zegt Jan De Kerpel, hoofd Life Sciences & Healthcare bij de Nederlandse bank Kempen.

Schattingen hebben het over een toekomstig potentieel van 5 miljard dollar inkomsten per jaar. De beurskoers van ArgenX loopt al even vooruit op het nieuws en noteert nu op zo’n waardering van 13,7 miljard euro. En dat terwijl het biotechbedrijf vandaag nog maar enkel geld heeft opgesoupeerd aan onderzoek.

Tom Simonts schat in dat de FDA het middel daadwerkelijk goedkeurt. “Je weet het natuurlijk nooit op voorhand, maar dit middel werkt en is veilig. In het slechtste geval heeft de FDA nog enkele bijkomende vragen waardoor de toegang tot de commerciële markt met enkele maanden vertraagd wordt.” Maar daar gaat Simonts eigenlijk niet vanuit, wegens dat geduldige karaktertrekje van Tim Van Hauwermeiren. “Waar andere biotechbedrijven soms al eens durven door te duwen in hun traject, is ArgenX het omgekeerde. Van Hauwermeiren is uiterst voorzichtig en gaat telkens die extra bijkomende studie doen.” Het maakt dat iedereen eigenlijk overtuigd is van een definitieve ‘go’ bij de FDA.

Riesling en tegenwind

Het zou de ultieme bekroning zijn voor Tim Van Hauwermeiren. Een no-nonsense figuur die gruwt van een personencultus, klinkt het in de biotechwereld. Een zeer intelligent man zonder kapsones, steeds in een jeans en trui. Zijn enige uitspatting is een glas Riesling. Hij werd geboren in Affligem en woont met vrouw en twee tienerdochters op een verkaveling in het Denderland. Als bio-ingenieur begon hij zijn carrière bij Procter & Gamble, maar het was al snel duidelijk dat hij zelf iets wou opstarten. Na een tussenstap in 2003 bij Ablynx, een biotechstart-up, trok hij in 2008 met de Nederlandse immunoloog Hans de Haard en de Duitser Thorsten Dreier naar Utrecht. Daar verbleven ze in een Van der Valkhotel, nabij het universitair ziekenhuis. Ze kregen anderhalf jaar van het Nederlandse investeringsfonds Thuja, dat anderhalf miljoen euro veil had voor de jonge beloftes. Het waren de jaren van de financiële crisis na het omvallen van Lehman Brothers in de VS. Met wind op kop maar vol overtuiging timmerden ze aan de weg.

“Tim is niet de wetenschapper met de witte labojas, maar heeft altijd al op het kruispunt gestaan tussen wetenschap en zakeninstinct”, zegt Jan De Kerpel. “Daardoor slaagde hij er van meet af in om op het juiste ogenblik de juiste financiering te vinden. In de beginjaren de lokale durfkapitaalspelers, later een beursgang, en nu de institutionele investeerders in de Verenigde Staten.” Dit jaar nog haalde hij in 24 uur tijd 1,15 miljard dollar op (956 miljoen euro). “Dat deed geen enkel Europees biotechbedrijf hem voor.” ArgenX, met vestigingen in Zwijnaarde, Boston en Tokio, telt vandaag 800 werknemers.

Tim Van Hauwermeiren is gedreven en verspilt geen tijd aan smalltalk. Hij heet veeleisend te zijn maar dwingt ook veel respect af. Bij PMV, het Vlaamse investeringsfonds van de overheid, klinkt bewondering door voor Van Hauwermeiren. PMV was een van die investeerders in de beginjaren. Algemeen manager Michel Casselman: “We zijn nog altijd aandeelhouder, zij het heel beperkt. Onze rol vanuit PMV is een beetje uitgespeeld, maar wat een fenomenaal parcours.”

Casselman omschrijft Tim Van Hauwermeiren als zeer factueel en pragmatisch. “ArgenX is een succesverhaal, een rolmodel, en daar heeft de persoonlijkheid van Tim veel mee te maken.”

IJzers in het vuur

Het interessante aan de (eventuele) goedkeuring van de FDA is dat ze de dag nadien meteen kunnen beginnen met de commercialisering van hun geneesmiddel, zegt De Kerpel. “In Europa moet je de goedkeuring krijgen van de EMA en dan nog eens per land afspraken maken omtrent de verkoopprijs.” Toch is het de bedoeling om ook in Europa en Japan de goedkeuring aan te vragen, weet De Kerpel. Daarmee vervelt ArgenX van researchbedrijf naar een commercieel bedrijf. “Dergelijke omslag maken is belangrijk, maar ik zie niet in waarom ze daar niet in zouden slagen”, zegt De Kerpel.

Of ArgenX op eigen benen blijft, dan wel als overnameprooi wordt gezien door de grote farmareuzen? “Dat is koffiedik kijken”, zeggen de analisten. “ArgenX is meer dan efgartigimod en heeft wel nog enkele andere ijzers in het vuur liggen”, weet Tom Simonts.