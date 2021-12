‘Zeer fout signaal’: socialisten verbolgen nu fiscale fraude niet langer topprioriteit van politie is

Het Nationaal Veiligheidsplan bepaalt wat vier jaar lang de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsthema’s zijn voor alle politiediensten in ons land. Het wordt opgesteld door de federale politie in samenspraak met de lokale politie, en moet goedgekeurd worden door ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Opmerkelijk is dat de strijd tegen de fiscale fraude is weggevallen uit de lijst met topprioriteiten in het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat 1 januari van kracht wordt. En dat terwijl de regering-De Croo jaar na jaar net meer opbrengsten wil halen uit de strijd tegen belastingfraude.

Lees ook Frauderen om belastingen te ontduiken? Moet kunnen, stelt 32 procent van de ondervraagden in de Grote Belastingenquête van De Morgen. Waarom 1 op de 3 fiscale fraude het overwegen waard vindt.

Topprioriteiten

De zeven topprioriteiten voor de politie zijn de volgende vier jaar drugs, verkeersveiligheid, intrafamiliaal en seksueel geweld, veiligheidsproblemen rond mensensmokkel en ‘onregelmatige migratie’, ‘radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme’, de sociale fraude en economische uitbuiting rond mensenhandel en ‘hacking, informaticasabotage, informaticabedrog en oplichtingen via het internet’.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verdedigt die keuzes. Ook ernstige en georganiseerde sociale fraude, zoals gesjoemel met uitkeringen, blijft een topprioriteit voor de politie, zegt ze, maar “we leven in een budgettaire context die niet royaal is”. “We investeren sowieso meer dan 300 miljoen euro extra in de politie, ook met de rekrutering van 1.600 politiemensen. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar we laten het niet blauwblauw.”

Joris Vandenbroucke (Vooruit). Beeld Wouter Van Vooren

‘Zeer fout signaal’

Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke is het echter niet eens met die werkwijze. “Een zeer fout signaal”, tweet hij. “Het nieuwe actieplan van de politie ondergraaft de geest van het regeerakkoord dat zegt dat we belastingfraude moeten bestrijden op elke flank”, zegt hij in een bijkomende schriftelijke reactie. “We kunnen niet toelaten dat er enkelen blijven profiteren van al de rest, want fraude ondergraaft solidariteit in de samenleving. Deze regering wil dan ook tegen 2024 1 miljard euro ophalen. Vooruit zal er alles aan doen om die doelstelling te halen.”

Ook de Franstalige socialistische zusterpartij PS steigert. “Een verwaterd plan op het gebied van de strijd tegen belastingfraude zal niet gesteund worden door de PS”, waarschuwt Kamerfractieleider Ahmed Laaouej, die benadrukt dat het nieuwe Nationale Veiligheidsplan niet op regeringsniveau is besproken. “De twee ministers (Verlinden en Van Quickenborne, red.) moeten hun plannen herzien en fiscale fraude opnieuw in de top 7 zetten, die dan een top 8 kan worden”, oppert hij.

‘In botsing met beleidsprioriteiten’

En ook Groen reageert scherp. “De prioriteiten die de politie naar voren schuift in het Nationaal Veiligheidsplan komen ernstig in botsing met de beleidsprioriteiten van de regering”, klinkt het in een persbericht. Kamerleden Eva Platteau en Stefaan Van Hecke wijzen daarbij niet alleen op de strijd tegen fiscale fraude, maar ook op de aanpak van afvalfraude en andere vormen van leefcriminaliteit. Volgens De Tijd worden ook die werven in het nieuwe plan gedegradeerd tot een restcategorie. “Wij kunnen ons helemaal niet vinden in de prioriteitenlijst zoals die vandaag wordt gepresenteerd. Ernstige fiscale fraude en leefmilieu-inbreuken verdienen terecht meer aandacht en mogen niet uit de prioriteitenlijst worden geschrapt.”

De twee parlementsleden vragen Verlinden en Van Quickenborne om meer uitleg, net als minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “Hij is verantwoordelijk voor fiscale en sociale fraude, en heeft ook een fraudeplan uitgewerkt. Het signaal dat nu gegeven wordt door de regering kunnen wij niet aanvaarden.”

Tim Vandenput (Open Vld) heeft dan weer wel begrip voor de gemaakte keuzes. “Ik volg de minister daarin. Er zijn te weinig politiemensen, en er zijn nieuwe uitdagingen zoals cybercriminaliteit die extra aandacht en middelen vragen”, zegt hij aan Belga. Voor de aanpak van fiscale fraude kijkt Vandenput naar de belastingcontroleurs. “Zij kunnen dat nog beter opsporen in boekhoudingen en rekeningen van bedrijven, zodat ze op voorhand al een deel van het werk doen en de politie zich op de kerntaken kan focussen.”

‘Onbegrijpelijk’

“Die oriëntatie is onbegrijpelijk”, reageert oppositielid Marco Van Hees (PVDA), “zeker na de Pandora Papers”. “Maar dat ligt in de lijn van de Vivaldi-politiek die er blijkbaar de voorkeur aan geeft om langdurige zieke werknemers op te jagen.”

Op 1 januari wordt het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2022-2025 al van kracht, en dus zit het overleg in de laatste rechte lijn. Vrijdag wordt het al voorgelegd aan de deelstaten op een interministeriële conferentie. Verlinden bevestigt aan De Tijd dat de inhoud van het plan niet meer fundamenteel zal veranderen.