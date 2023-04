‘Zeer ernstig druggebruik en 10.000 aanwezigen’: provincie neemt leiding over aanpak illegale rave in Sint-Truiden

“Dit is geen gezellige fuif van een parochiale vereniging”, begint gouverneur Jos Lantmeeters de persconferentie met politie, burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) en het Limburgse parket. “We hebben te maken met een illegale raveparty op een militair domein van 400 hectare groot. De elf hangars op het terrein die ooit F-16’s moesten stallen, worden nu gebruikt voor een illegaal feest. Op dit moment worden er verschillende mensen afgevoerd. Het gaat dus om een zeer ernstige situatie en elke maatregelen die we nemen is weloverwogen en nemen we dan ook om de situatie niet te laten verslechteren.”

Wat is er aan de hand? Rond half elf vrijdagavond stroomden de eerste mensen in colonne toe aan het militair domein in Kerkom bij Sint-Truiden. Duizenden mensen uit verschillende landen kwamen er samen voor een illegale rave. De politie en de stad Sint-Truiden waren niet op de hoogte. De hele nacht en dag lang werden de buurtbewoners opgeschrikt door het lawaai en de overlast van de aanwezige feestvierders. De politie communiceerde zaterdagochtend bezig te zijn met de rave, maar bevestigde even later dat het hele gebeuren opdoeken geen optie was. “Met de middelen die we hebben proberen we de rave onder controle te houden, maar we hebben veertig manschappen ter beschikking om dit op te lossen en er zijn mogelijk 6.000 mensen aanwezig. Dan moeten de mensen gewoon beseffen dat je zoiets niet zomaar kan stilleggen”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers daarover. De politie krijgt sinds gisteravond versterking van de federale politie en Defensie en wil het illegale feest gecontroleerd laten uitdoven om te voorkomen dat de situatie escaleert. De aanwezige ravers gaven aan zeker tot maandag te willen blijven. Al blijkt dat eindpunt niet voor iedereen vast te staan. “Ik heb een van de geluidsmensen gesproken die op de rave aanwezig is en hij vertelde dat hij al zeker tot maandag geboekt was, maar dat zo’n rave gewoonlijk nog enkele dagen verder gaat. Zeker als de politie niet tussenkomt”, vertelt een buurtbewoner. “Iemand zei zelfs tot donderdag te willen blijven.”

Buurtbewoners verweten de stad Sint-Truiden en politie eerder een gebrek aan actie. “Op dit moment zijn er zeker 10.000 mensen ter plaatse en er zijn zelfs 15.000 aanwezigen geweest”, klinkt het. “De situatie is niet vijandig, maar wel toxisch en kan dus snel omslaan”, zegt Lantmeeters.

“Er is sprake van zeer ernstig drug- en alcoholgebruik en de organisatie is zeer professioneel. Die mensen hebben ervaring en hebben duidelijke richtlijnen doorgegeven over wat te doen wanneer de politie ter plaatse komt. Dat maakt dat we voor een van de moeilijkste ordehandhavingen staan in de geschiedenis van onze provincie. En omdat we in het verleden gezien hebben dat een harde aanpak leidt tot buitensporig geweld, denk maar aan La Boum in Brussel, kiezen we daar bewust niet voor.

Veldslag vermijden

Wat doet de provincie dan wel? “Ten eerste hebben we versterking van alle Limburgse politiezones”, aldus gouverneur Lantmeeters. Er wordt ook volop gepatrouilleerd rond het militair domein en in de hele provincie zijn ontradingsacties bezig.

“We controleren volop op alcohol en drugs in het verkeer om ook de uittocht van het volk vlot te laten verlopen. Hebben we voldoende mensen om dat heel goed aan te pakken? Nee, maar we doen ons best met de middelen die we hebben om van Sint-Truiden opnieuw een veilige plek te maken en om een veldslag, gewonden en verdere beschadigingen te vermijden.” Lantmeeters laat ook nog weten de druk stilaan te gaan verhogen in een poging om een deel van de bezoekers vreedzaam te laten vertrekken.

Over organisatoren en wat hen te wachten staat, is momenteel nog veel onduidelijkheid. “We gaan ervoor zorgen dat dit niet straffeloos kan blijven en dat dit in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren”, zegt Lantmeeters. “Maar in eerste instantie moeten we van Sint-Truiden weer een veilige plek maken.” Deze namiddag zit de Crisiscel opnieuw samen om bijkomende maatregelen te nemen.