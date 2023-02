Zee-ijs rond Antarctica bereikt laagterecord: ‘Extreme situatie’

Het zee-ijs rond Antarctica heeft een laagterecord bereikt. Wetenschappers spreken van een “extreme situatie”, omdat ze nooit eerder zo’n grote afname in Antarctisch zee-ijs hebben gezien.

Al in 2014 suggereerden klimaatmodellen dat de reusachtige West-Antarctische ijskap (WAIS), die op het continent ligt, gedoemd was in te storten door de niveaus van wereldwijde opwarming. Dit leidde destijds al tot bezorgdheid onder wetenschappers.

Onderzoekers waarschuwen dat het toenemende verlies van zee-ijs, ijskappen kwetsbaarder maakt voor golven. Die kunnen het uiteenvallen en smelten ervan doen versnellen. In een recente studie werd geschat dat de WAIS zou afglijden naar een geleidelijke instorting bij een wereldwijde temperatuurstijging van slechts 1 graden. Dat punt is inmiddels gepasseerd.

“Ik heb hier nog nooit zo’n extreme, ijsvrije situatie gezien”, reageerde professor Karsten Gohl van het Duitse Centrum voor Pool- en Zeeonderzoek in The Guardian. De professor bezocht het gebied voor het eerst in 1994.

Ook professor Christian Haas, eveneens van het Duitse onderzoekscentrum, reageerde in de Britse krant: “De snelle afname van het zee-ijs in de afgelopen zes jaar is vrij opmerkelijk, aangezien de ijsbedekking in de 35 jaar daarvoor nauwelijks veranderde.”

Wetenschappers van het National Snow and Ice Data Center uit de Verenigde Staten bevestigen dat er sprake is van een laagterecord. Volgens hen daalde de omvang van het Antarctische zee-ijs op 13 februari tot 1,91 miljoen vierkante kilometer, onder het vorige record van 25 februari 2022.