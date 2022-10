‘Ze zitten overal’: ratten overspoelen Amsterdam

Twee weken geleden nog, ergens in de Amsterdamse wijk Oost: “Een dame ging naar het toilet”, vertelt Richard Piké van een bedrijf dat aan ongediertebestrijding doet tegen Het Parool. “Ze dacht: Wat voel ik nou? Het was een rattensnuitje tegen haar billen.”

De Nederlander probeert meteen gerust te stellen: “Zulke verhalen horen we niet elke dag, hoor. Eén, twee keer per jaar.”

‘Ze zitten overal’

Toch overspoelen ratten de stad. Ze zitten in supermarkten, bedrijfspanden, in appartementen tot wel drie verdiepingen hoog en in stadsvilla's. Piké: “Eigenlijk zitten ze overal.”

Afgelopen zomer was ergens in de wijk Zuidoost een lokaal uitbraakje. Dat kwam doordat er ergens een kier in een containerbak voor afval was gekomen. Piké: “Het was bizar. Mensen konden hun ramen niet meer openzetten. Een vuilcontainer is een feestmaal voor ratten.”

Beeld ter illustratie. Beeld David Legreve

Tussen 2019 en 2021 is het aantal meldingen over ratten meer dan verdubbeld in Amsterdam, bleek eerder dit jaar uit door AT5/NH Amsterdam opgevraagde cijfers bij de GGD. “De overlast groeit behoorlijk”, klonk het.

Dat bevestigen experts nu opnieuw in Het Parool: “Het beeld klopt. De overlast neemt elk jaar verder toe.” Bovendien worden ratten, en ook muizen, ook nog eens steeds resistenter tegen bestrijdingsmiddelen. Dat helpt natuurlijk niet voor het probleem.

Verboden dieren te voederen

Om de overlast door ratten te verminderen, is het sinds april 2022 in heel Amsterdam verboden om dieren te voederen, zo schrijft de Gemeentelijke Gezondheidsdienst van de stad op haar website. Eerder was zo’n voerverbod al in de stadsdelen West, Nieuw-West, Zuid en Zuidoost ingevoerd. Wie toch bijvoorbeeld de vogeltjes of eenden voert, riskeert in Amsterdam een boete van 70 euro.

De GGD geeft geregeld voorlichting aan gemeente en inwoners om overlast van ratten tegen te gaan en te voorkomen, klinkt het. Samen met de gemeente pakt de dienst ook “hotspots” aan waar veel meldingen over binnenkomen.

Beeld ter illustratie. Beeld thinkstock

Tips

De GGD heeft nog tips om zelf rattenplagen te voorkomen. Daarbij is het zaak om zo hygiënisch mogelijk te zijn, zwerfvuil zoveel mogelijk te vermijden en geen afval en etensresten te laten rondslingeren. “Bewaar afval thuis ook in goed afsluitbare bakken.”

Daarnaast raadt de dienst aan om openingen bij woningen zoveel mogelijk dicht te maken. “Denk aan buitenmuren, kapotte luchtroosters, kruipruimte en defecte regenwaterafvoer.” Ook een opgeruimde tuin en een proper balkon helpt tegen overlast. En ook: “Snoei struiken vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is. Ratten hebben dan geen plek om te schuilen of een nest te maken.”