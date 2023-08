Zwanger van tweede dochtertje

Serena Willliams, voormalig tennisser

“Ik ben een beetje nerveus, want als het een jongen wordt heb ik geen noodplan”, grapt gewezen tennisser Serena Williams (41) voor de ‘gender reveal party’ van haar tweede kind. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Op een video die ze deelde, werd duidelijk hoe in geheel Amerikaanse stijl onthuld werd dat ze een tweede dochter mag verwelkomen met haar man Alexis Ohanian (40). In 2017 werd ze al moeder van Olympia. Toen Serena vorig jaar haar racket aan de haak hing, zei ze al meer tijd door te willen brengen haar familie.

Opnieuw in opspraak na inbraak op Tomorrowland

Acid, Youtuber

Na zijn omstreden Reuzegom-video staat youtuber Acid alweer in de belangstelling. In een nieuwe video toont hij hoe hij zonder ticket binnensluipt op Tomorrowland, maar dat is niet het hele verhaal. Volgens Tomorrowland zou Acid beland zijn in een schermutseling met een securityagent, die nu een tijd werkonbekwaam is. Acids advocaat Walter Van Steenbrugge ontkent die beschuldigingen met klem. “Er was zelfs geen sprake van fysiek contact, dus hij heeft zich ook niet moeten verzetten. Ze zitten bij Tomorrowland zelf een beetje in een hallucinatie.”