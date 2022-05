‘Ze zit vol woede en agressie’: Amber Heard in nauwe schoentjes na derde week van proces tegen Johnny Depp

Het proces gaat al zijn vierde week in. Begin vorige week was acteur Johnny Depp opnieuw aan zet in de rechtbank. Tijdens zijn getuigenis werden enkele audio-opnames afgespeeld, waarop woordenwisselingen tussen de twee acteurs te horen zijn. Daarin zegt Depp dat het “strikt noodzakelijk” is om bij Heard weg te gaan, omdat de situatie anders zou uitdraaien op geweld.

“Het is van levensbelang. De volgende stap, als ik niet wegga, wordt een bloedbad”, klinkt het. Daarop zegt Heard: “Als ik moet kiezen tussen een bloedbad en weglopen, kies ik uiteraard het laatste.” Waarop Depp: “Waarom is het dan zo vaak een bloedbad geworden?”

De advocaten van de acteur willen met die opname aantonen dat Depp probeerde te ontkomen aan geweld dat systematisch veroorzaakt werd door zijn ex-vrouw, Amber Heard. Uit de getuigenis van de Amerikaanse acteur moet ook blijken dat hijzelf een slachtoffer is van huiselijk geweld, en niet zijn ex-vrouw.

Wanneer hij zelf niet aan het woord is, kiest de acteur ervoor om zich creatief bezig te houden. Beeld ANP / EPA

Persoonlijkheidsstoornissen

De getuigenis van klinisch psycholoog dr. Shannon Curry, dinsdag, moest eveneens aantonen dat Heard niet zo onschuldig is als ze zelf doet blijken. Haar posttraumatisch stresssyndroom is fake, volgens de psychologe, maar wel zou de actrice twee andere persoonlijkheidsstoornissen hebben: borderline en een “histrionische persoonlijkheidsstoornis”. Dat betekent dat Amber een onverzadigbaar verlangen heeft naar dramatische situaties, en daarbij dagdagelijkse akkefietjes bewust uitvergroot tot grote aanvaringen.

Volgens Curry schippert Heard “tussen prinses en slachtoffer”. De psycholoog legde uit dat mensen met die stoornis zich als schattig en meisjesachtig voordoen, maar dat ze eigenlijk net grillig en onvoorspelbaar zijn. “Ze zit vol woede en agressie”, aldus dr. Curry.

Er kwamen vorige week ook verschillende politieagenten aan het woord. Melissa Saenz, William Gatlin en Tyler Hadden werden in mei 2016 opgeroepen nadat een ruzie tussen het voormalige acteurskoppel uit de hand liep. Melissa Saenz, agente bij de politie van Los Angeles, koos partij voor Johnny Depp. “Ik identificeer Heard niet als een slachtoffer van huiselijk geweld”, aldus de politieagente. Toen ze ter plaatse kwam, kon de agente zien dat Heard gehuild had en daardoor rood in het gezicht was, maar ze zag geen bewijs van een verwonding. Evenmin zag ze bewijs van een misdaad, zoals gebroken glas of rommel in het penthouse.

De twee andere politieagenten, William Gatlin en Tyler Hadden, bevestigen haar verhaal. Volgens de agenten heeft de Aquaman-actrice hen ook geen enkele vorm van bewijsmateriaal laten zien. Ook zij gaven aan geen verwondingen gezien te hebben bij Amber Heard.

Job kwijt

Een andere getuige was Depps gewezen manager Christian Carino. Volgens hem is Depp geschrapt uit de filmreeks Pirates of the Caribbean als gevolg van de beschuldigingen van huiselijk geweld door zijn ex-vrouw. Dat kon hij afleiden uit gesprekken met collega’s en hooggeplaatste mensen bij de filmstudio, en is een gebruikelijke manier van werken in de sector, zo stelt hij.

In de rechtszaal werden enkele sms’en tussen Carino en Heard bovengehaald. “In de zomer van 2016 liet ze mee een ontmoeting met hem regelen, ook al had ze een tijdelijk contactverbod tegen hem. Zij wilde hém zien. ‘Ik ben nog steeds verliefd op hem’, stuurde ze me. Ze sms’te me verschillende keren dat ze hem miste, zelfs in 2018 nog”, klonk het. De verdediging van Depp wil daarmee aantonen dat Heard helemaal niet zo’n grote afkeer van Depp had als ze zelf beweert.

Ook de bodyguard van Johnny Depp wijst met een beschuldigende vinger naar Amber Heard. Volgens Malcom Connolly was het namelijk Depp zelf die mishandeld werd. Connolly werkt al sinds 2006 voor hem en maakte dus ook het begin van de relatie mee. “In het begin waren ze echt lovey-dovey”, zegt hij. “Amber was lief en charmant - zoals ze doorgaans is.”

Maar er doken al snel problemen op, getuigt de bodyguard. “Amber begon te veranderen. Ze werd opvliegender, veeleisender. Ik kon zien dat zíj de broek wilde dragen in de relatie. Dat was heel duidelijk.” Volgens Connolly kon Heard plots “ijzig kil” worden en zag hij hoe Depp steeds stiller werd, en Heard knorriger.

Fysiek geweld tussen de twee heeft hij nooit gezien, klinkt het. Maar ruzies hoorde hij wel. “Ik kon Amber horen schreeuwen. Ik hoorde geroep en gehuil. Ze maakten meer wel dan niet ruzie.” Toen begon het de bodyguard op te vallen dat zijn werkgever krassen en verwondingen in zijn gezicht kreeg. Bij Heard merkte hij nooit iets van verwondingen op, klinkt het. “Ik merkte meteen dat die verwondingen zichtbaar waren aan de linkerkant van zijn gezicht. Krassen in zijn nek. Een gezwollen lip. Een blauwe plek op zijn oogkas. Het kwam steeds vaker voor. Niet elke week, maar het gebeurde in ieder geval wel.”

▶ Bekijk: Bodyguard merkte verwondingen op bij Johnny Depp.

Geld achtergehouden

Ook andere getuigenissen stelden Heard in een slecht daglicht. Zo had de actrice na haar scheiding beloofd de helft van het schikkingsgeld weg te geven. In totaal doneerde ze nog geen derde ervan. Dat bleek uit de getuigenis van Terence Dougherty, hoofd van de organisatie ACLU (American Civil Liberties Union). Hij wist dat Elon Musk liefst een half miljoen euro van Ambers donatie aan de organisatie betaalde. In totaal ging het over een donatie van 3,3 miljoen euro, waarvan uiteindelijk maar 1,4 miljoen euro werd gedoneerd in naam van Heard.

Vandaag wordt het proces hervat. De rechtszaak zal naar verwachting zo’n zes weken duren. Het einde is voorlopig voorzien op 19 mei. Deze week beginnen de advocaten van Heard aan hun verdediging. Vermoedelijk zal ze vandaag zelf getuigen. Acteur James Franco en Tesla-baas Elon Musk worden niet langer verwacht. Beide heren stonden op de lijst van mogelijke getuigen, maar volgens de Britse krant The Independent is dat niet langer het geval.

Amber Heard. Beeld Photo News