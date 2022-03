‘Ze zijn ziek, hebben koorts en testen negatief op covid’: hoe komt het dat er nu zoveel mensen ziek zijn?

Hoe vaak ziet u een patiënt met griep op consultatie komen?

“Sinds vorige week ongeveer merken we een stijging van het aantal patiënten in onze praktijken, die een griepbeeld vertonen. Ze zijn ziek, hebben koorts en blijken negatief als we een covidtest afnemen. Het is niet zo dat de wachtkamer nu vol zit met grieppatiënten. Maar het zijn er toch makkelijk een paar per dag.”

Wat zeggen de cijfers: is de griep echt weer in het land?

“Sciensano houdt net als voor corona ook statistieken bij over het aantal griepgevallen. Maar in de laatste cijfers zien we die stijging nog niet. Het meest recente bulletin gaat over de laatste week van februari. Dan zijn er nog maar een handvol positieve cases. Maar dat is ook logisch, omdat de maatregelen tegen het coronavirus toen pas zijn versoepeld. Het duurt dan enkele weken voor je een effect ziet in de influenzacijfers. Ik verwacht dus dat we naar volgende week toe een duidelijke toename in het aantal gevallen zullen zien.”

Je kan er dus een klok op gelijk zetten: van zodra de regering in de winter de coronaregels schrapt, steekt de griep weer de kop op.

“Uiteraard. De reden waarom er de voorbije twee jaar geen griep geweest is, ligt bij die maatregelen. Als de mensen afstand houden en mondmaskers gebruiken, krijgt de griep veel minder kans om zich te verspreiden. Een toename in het aantal griepgevallen van zodra de maatregelen stoppen, daar hadden we ons dus op voorbereid. Nu is het afwachten hoe hoog de piek wordt. Normaal begint het griepseizoen eind januari, begin februari. De eerste week van maart is dus wat laat. Maar er zijn in het verleden nog al jaren geweest waarin de grieppiek er pas in maart is gekomen.”

Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica. Beeld Tine Schoemaker

Ook in Nederland was er de voorbije twee jaar amper griep. Maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gold dat niet in de leeftijdsgroep tot vier jaar. Ook bij de ouders met kinderen in die leeftijdsgroep kwamen de verkoudheids- en griepklachten even vaak voor tijdens de pandemie als in de jaren voordien.

“Dat bewijst nogmaals dat het verdwijnen van de griep gekoppeld was aan de coronamaatregelen. Kinderen van die leeftijd zitten bij elkaar in de crèche, terwijl ze geen mondmaskers dragen. Als ze een infectie oplopen, steken ze ook hun ouders aan.”

In Vlaanderen is het ook zo dat de vaccinatiegraad tegen griep heel hoog is. Veel zwangere vrouwen laten zich ondertussen ook tegen griep vaccineren. Heeft dat de ziekte de voorbije jaren ook tegengehouden?

“De vaccinatiegraad is inderdaad hoog. Maar ik denk niet dat onze vaccinatiegraad de voorbije twee jaar plots heel sterk is gestegen in vergelijking met vroeger. De verklaring voor het verdwijnen van de griep in die periode ligt toch echt bij de coronamaatregelen. Anderzijds is het wel belangrijk om te blijven benadrukken dat we mensen in risicogroepen zeker moeten vaccineren.”

Dat klinkt als een les die we uit de coronacrisis moeten onthouden. Denkt u dat we na deze pandemie anders met infectieziekten zullen omgaan?

“Goh, dat weet ik niet. Natuurlijk zou het helpen als mensen die symptomen vertonen nu zeker een mondmasker zouden dragen. Maar of het er bij de mensen echt in zit? Dat durf ik niet zeggen. Voor wie de griep oploopt, kan ik enkel nog de raad geven om thuis uit te zieken en als de klachten ernstiger worden opnieuw op controle te gaan bij de huisarts.”