‘Ze zijn gewoon uit op woekerwinsten’: na prijsverhoging Pfizer en Moderna eist PVDA transparantie over vaccinprijzen

Het was zakenkrant Financial Times die zondag het bericht over de prijsverhoging bracht, na een nieuwe deal met de Europese Unie. De prijs voor een vaccin van Pfizer was 15,50 euro en zou nu 19,50 euro worden. Moderna verhoogde naar verluidt de prijs van 19 euro naar 21,50 euro.

"Dit is het zoveelste bewijs dat het die grote farmabedrijven niet te doen is om deze pandemie een halt toe te roepen. Ze zijn gewoon uit op woekerwinsten", reageert Botenga. Hij eist volledige transparantie over de productieprijs van de vaccins en de contracten die de EU sluit met farmabedrijven. "De Europese Commissie schermt die prijzen af, maar het vaccin wordt wel betaald met overheidsgeld. Wij hebben het recht om die prijzen te kennen.”

Het is volgens Botenga geen toeval dat de prijsverhoging er komt op een moment dat sprake is van een derde dosis van het vaccin. Zijn partij dringt ook al langer aan op het opheffen van de patenten op de coronavaccins.