‘Ze willen pottenkijkers vermijden’: China is woedend op Groen

In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken stond woensdag een resolutie over de situatie in Hongkong op de agenda. De groenen vragen daarin dat het parlement zich krachtig uitspreekt tegen het Chinese beleid en de mensenrechtenschendingen in Hongkong. Daarnaast willen de groenen dat de regering het standpunt van ons land overmaakt aan de Chinese ambassadeur.

Maar die zag geen reden om daarop te wachten. In een brief aan Els Van Hoof (CD&V), die de Commissie Buitenlandse Zaken in de Kamer voorzit, waarschuwt hij dat ons land zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. Volgens hem “verdraaien en besmeuren” de groenen het Chinese beleid en mengen ze zich in “interne zaken”. De ambassadeur ziet geen reden voor kritiek: de inwoners van Hongkong gaan er door de Chinese veiligheidswet – die internationaal fel op de korrel genomen werd – net op vooruit, klinkt het.

“China wil pottenkijkers vermijden. Het argument dat de repressie in Hongkong een binnenlandse aangelegenheid is, klopt natuurlijk niet”, zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. “De rechten van de mens zijn universeel, elk land is de behoeder daarvan. ‘Bemoeienis’ als mensen onderdrukt worden is de plicht van iedereen.”

Het is overigens niet de eerste keer dat de Chinese autoriteiten misnoegd reageren op parlementair werk van de groenen. Eerder was dat ook al het geval naar aanleiding van een resolutie over het lot van de Oeigoeren, die door de Chinezen in concentratiekampen worden opgesloten.