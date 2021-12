Ze wilden hulp. Op de nacht van de ramp op het kanaal belden de migranten Franse en Britse kustwachters

Volgens de Franse krant bevestigen door de politie bestudeerde telefoongegevens de getuigenissen van de twee overlevenden dat hun bootje zonk ondanks oproepen aan de reddingsdiensten. Het doet opnieuw de vraag rijzen of de ramp voorkomen had kunnen worden.

Frankrijk ontkende eerder dat het de dag van de ramp oproepen had ontvangen van de bootmigranten. Aan de Britse kant van het Kanaal is nog een onderzoek aan de gang of het Maritime and Coastguard Agency (MCA) opgebeld werd.

Op 24 november rond 14 uur sloeg een visser alarm omdat hij in de buurt van een leeg rubberbootje bewegingsloze lichamen in het water zag drijven. 27 mensen kwamen om het leven nadat hun boot, met 33 migranten aan boord, voor de kust van het Franse Calais rond 2 uur ‘s nachts kapseisde. Het is het dodelijkste ongeluk met migranten op het Kanaal in de geschiedenis.

De Franse Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord meent dat de visser de eerste was die dag alarm sloeg en wees de getuigenissen van de twee overlevenden van de hand. Die laatsten beweren immers dat de migranten uren eerder de kustwacht hadden gebeld.

“De rechterkant van de boot verloor lucht”, zei een van de overlevenden, een 21-jarige Iraakse Koerd, aan een Koerdische nieuwssite. “Sommige mensen pompten er lucht in en anderen schepten het water uit de boot. Na een tijdje belden we de Franse politie en zeiden: ‘Help ons, onze pomp werkt niet meer’”.

“Toen stuurden we onze locatie naar de Franse politie en zij zeiden: ‘Jullie zijn in Britse wateren’... We belden Engeland. Zij zeiden ‘bel de Franse politie’. Twee mensen belden - de ene naar Frankrijk en de andere naar Engeland”, vervolgde de andere overlevende, een 28-jarige Somaliër.

Dat Britse of Franse kustwachters op een oproep zouden antwoorden met de boodschap dat de beller de autoriteiten van het andere land moet bellen, is volgens Franse functionarissen ondenkbaar. De Britse MCA zei dat ze die nacht meer dan 90 oproepen van boten in het Kanaal had ontvangen en op elk van deze had gereageerd, al is het onderzoek naar de getuigenissen nog gaande.

Maar volgens Le Monde blijkt uit telefoongegevens van de migranten, die door de Franse politie zijn verkregen, wel degelijk dat de migranten de nacht van de ramp beide kustwachten hadden gecontacteerd.