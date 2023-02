Ze werd geweigerd door zwangerschap, een collega nam het voor haar op en werd gepest en ontslagen: dit is hun verhaal

Werknemers die het opnemen voor een gediscrimineerde collega zijn voortaan beter beschermd tegen represailles. Aan de basis van het nieuwe wetsontwerp ligt het verhaal van Jamina Hakelbracht, een vrouw die door haar zwangerschap een job misliep. ‘Ik had niets te verliezen bij de rechtszaak, de winkelmanager die getuigde wel.’

Toen de 23-jarige Jamina Hakelbracht in juni 2015 voor een job bij kledingketen WTG Retail solliciteerde, kreeg ze onmiddellijk een fijn gevoel. De vacature sprak haar aan en het gesprek met de Gentse winkelmanager Tine Vandenbon verliep zo vlot dat Hakelbracht zelfs vertelde dat ze al drie maanden in verwachting was. Ze vreesde dat de zwangerschap een negatieve bijklank had, maar ze zag het als een morele plicht om open kaart te spelen.

Dat werd haar niet in dank afgenomen. Toen Vandenbon intern aangaf dat ze Hakelbracht wilde aanwerven, kreeg ze een njet van het hoofd van de hr-afdeling. Een zwangere vrouw aannemen was volgens die medewerker geen goed idee. De discussie sleepte lang aan en Hakelbracht vroeg meermaals om updates, tot Vandenbon haar in augustus een mail stuurde met de eerlijke reden waarom ze de job niet kreeg. “Ik vond het zo onrechtvaardig dat ik onmiddellijk wist dat ik er iets mee wilde doen”, vertelt Hakelbracht.

De zwangere vrouw diende meteen klacht in bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Het schriftelijke bewijsstuk zorgde ervoor dat de klagers het in de Antwerpse arbeidsrechtbank niet erg moeilijk hadden om hun gelijk te halen. De rechter vond dat Hakelbracht het slachtoffer was van directe discriminatie en WTG Retail moest haar het equivalent van zes maanden loon uitbetalen.

Gepest en ontslagen

Voor Vandenbon, die als getuige optrad, had de zaak nare gevolgen. “Ze kreeg binnen het bedrijf met pesterijen te maken, ze probeerden om haar buiten te werken”, zegt Hakelbracht. Toen Vandenbon in april 2016 ontslagen werd, kwam dat niet als een verrassing. Het bedrijf stelde dat de winkelmanager haar taken niet goed uitvoerde. Ze zou de veiligheidsvoorschriften niet voldoende respecteren en de winkel te weinig op orde houden. Voor Vandenbon was het echter helder dat de werkelijke reden voor haar ontslag bij haar steun voor de zwangere vrouw lag.

Toen ook zij klacht indiende bij het IVGM kon ze niet inschatten dat haar zaak uiteindelijk tot een aanpassing van de antidiscriminatiewet, de antiracismewet en de genderwet zou leiden.

In België genieten getuigen van discriminatie namelijk bescherming tegen represailles. Alleen hebben ze daar een formele getuigenverklaring voor nodig. Die interpretatie van de Europese richtlijn rond gelijkheid op de werkvloer roept heel wat vragen op. Discriminatie blijft nog vaak onbestraft en de formele getuigenverklaring vormt een drempel om melding te doen van wantoestanden.

De arbeidsrechtbank deed daarom een beroep op het Europees Hof van Justitie. In 2019 besliste die instelling dat de bescherming voor meer mensen moet gelden. “Het Hof vond het een veel te formele interpretatie die niet in overeenstemming was met de effectieve rechtsbescherming tegen discriminatie”, zegt doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht Marie Spinoy (KU Leuven). “Iedere werknemer die op een of andere manier steun verleent aan slachtoffers moet beschermd worden tegen victimisatie.”

Vorige week keurde de Kamer een wetsontwerp tot wetswijzigingen goed zodat het makkelijker wordt om slachtoffers van discriminatie te ondersteunen. De wet zal ten laatste op 1 april in werking treden. De nood aan een formele getuigenverklaring vervalt en derden die een melding doen bij bemiddelaars of bij organisaties als Unia en het IGVM zullen dan meteen bescherming genieten.

Hakelbracht hoopt dat getuigen van discriminatie nu vaker initiatief nemen, zoals Vandenbon dat deed. “Ik had niets te verliezen bij de rechtszaak, maar Tine als getuige wel”, zegt Hakelbracht.

Topje van de ijsberg

De zaken over discriminatie die in de rechtszaak behandeld worden, vormen bovendien slechts het topje van de ijsberg. In een recente bevraging van het Kruispunt Gendergelijkheid geeft een derde van de vrouwelijke respondenten aan het slachtoffer te zijn van discriminatie op de werkvloer. Bijna een derde van de meldingen over werk die bij het IVGM binnenlopen heeft betrekking op zwangerschap of moederschap.

Spinoy gelooft dat de zaak-Hakelbracht wel degelijk een belangrijke impact kan hebben. De groep mensen die bescherming geniet, is nu aanzienlijk groter dan in het verleden. Alleen is er nog een groot verschil tussen theorie en praktijk. “In de realiteit zal de impact afhangen van hoe goed mensen hun rechten kennen en in welke mate ze die kunnen afdwingen. Op die praktische aspecten moet dus ook voldoende ingezet worden.”

De rechtszaken kostten Hakelbracht en Vandenbon heel wat tijd, maar ze plukten er beiden uiteindelijk de vruchten van. Ook Vandenbon kreeg namelijk gelijk van de rechter. WTG moet haar een schadevergoeding betalen, al wacht ze daar vandaag nog steeds op omdat het bedrijf al enkele jaren failliet is.

“Het was nooit mijn bedoeling om de wet te herschrijven, maar ik krijg wel kippenvel nu dat echt gebeurd is”, zegt Vandenbon, die nu een koffiebar in Brugge uitbaat. “Het was een erg emotioneel proces. Ik hoop dat het aantoont dat je wel degelijk iets kan veranderen als mensen vaker voor elkaar opkomen.”