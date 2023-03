‘Ze vinden altijd wel een stok om mee te slaan, maar met die bonus heeft Bossaert er wel een stevige aangereikt’

De Belgische voetbalbond heeft CEO Peter Bossaert ontslagen na een nachtelijke crisisvergadering. De vertrouwensbreuk na berichten over een jaarlijkse bonus was te groot. Een typische fout van een CEO, zegt sportjournalist Hans Vandeweghe: ‘Bossaert was zijn hand aan het overspelen.’

Is het ontslag van CEO Peter Bossaert de verwachte uitkomst van de crisisvergadering gisteren?

“Ik ben er niet van geschrokken, hoewel. Ik vond dat Peter Bossaert het goed voor elkaar had, maar er speelden wel een aantal kwesties. Er waren toch signalen dat hij zijn hand aan het overspelen was. Met de zaak-Veljkovic heeft hij een bestuurslid van de Profliga gedwongen om ontslag te nemen. Met die Profliga ligt hij in conflict over de slechte werking van de VAR.

“Daarnaast heeft hij bij de aanstelling van de nieuwe trainer te veel soloslim gespeeld. In zo’n Raad van Bestuur moet je toch zien dat je niet te veel mensen tegen jou in het harnas jaagt.

“Nu is hij dus ontslagen, en dit had vermeden kunnen worden. Hij had de bestuursleden meer moeten pamperen en moeten weten wat er speelde. Als bovendien de nationale ploeg beter had gepresteerd en meer geld verdiend voor de bond, was er misschien ook niks aan de hand geweest.”

Wat is de precieze reden van zijn ontslag?

“Zogezegd draait het om die variabele bonus van 100.000 euro die hij heeft gekregen. Ook daarmee zou hij zijn hand hebben overspeeld. De Raad van Bestuur heeft nu een stok gevonden om mee te slaan. Die vinden ze altijd wel als ze willen, maar hij heeft er nu wel een erg stevige aangereikt.”

“Voorzitter Paul Van den Bulck, zelf advocaat, heeft juridisch advies over die zaak gevraagd en denkt dat er fouten zijn gemaakt bij het bonus-addendum aan het contract van Bossaert, ander juridisch advies van de voetbalbond spreekt dat dan weer tegen. Vreemd dus dat daar nog veel onduidelijkheid over is.

“Natuurlijk moeten we hier een slag om de arm houden, het zou kunnen dat er meer aan de hand is dan wij op dit moment weten. Bossaert lag ook al langer onder vuur voor het uitgavenpartoon van de voetbalbond. Zo keurde hij een grote staf voor de nationale ploeg goed en heeft hij voor een mooi maar duur gebouw in Tubeke gezorgd. Hij verdedigt die uitgaven door te zeggen dat het voor de nationale ploegen is. Als de Rode Duivels in Qatar de halve finale hadden gehaald, was dat misschien gepasseerd.”

Heeft de relatie tussen CEO Bossaert en KBVB-voorzitter Van den Bulck hier een rol gespeeld?

“De laatste tijd zaten ze niet langer op dezelfde lijn, onder meer met de aanstelling van de nieuwe bondscoach. Maar echt het fijne weet ik daar niet van. Het is wel duidelijk dat Bossaert te veel krachten tegelijk tegen zich in het harnas heeft gejaagd: Voetbal Vlaanderen, de bondsvoorzitter, de Profliga. Als die allemaal samen zoeken naar een aanleiding voor ontslag, is die snel gevonden.

“Opvallend is wel dat Van den Bulck nu mee verantwoordelijk is voor het ontslag van Bossaert, maar nog geen jaar geleden door hem is aangedragen. Die man had een ideaal profiel: perfect tweetalig en een migratieachtergrond. Bovendien was hij advocaat en had hij geen banden met een club. Hij was juist gevraagd als onafhankelijke bestuurder. Zo heb je er maar twee in die Raad van Bestuur, dat zouden er eigenlijk meer moeten zijn om te kunnen opboksen tegen de rest.”

Vanwaar kwam die onvrede binnen de Raad van Bestuur?

“In die Raad van Bestuut zitten ook vertegenwoordigers van Antwerp, Standard, OH Leuven en Anderlecht, dus de profclubs, en ook nog van Voetbal Vlaanderen en de Waalse tegenhanger ACFF. Die lagere clubs en de profclubs kijken al langer met ongenoegen naar al die uitgaven voor de nationale ploegen en de werking van de bond. Voetbal Vlaanderen heeft trouwens die Raad van Bestuur samengeroepen. Bossaert heeft zich niet genoeg ingedekt. Dat is een typische fout van een CEO van een sportbond: niet weten wat er speelt bij die bestuurders en ongevoelig zijn voor hun verzuchtingen.

“Die achtergrond van zo’n conflict is eigenlijk altijd hetzelfde in het Europese sportbondenmodel. Of het nu de nationale of zelfs provinciale voetbalbond is of bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch Comité, je hebt altijd conflicten tussen de verkozenen van de Raad van Bestuur en de professionelen van de staf.

“Zo’n Raad van Bestuur komt niet vaak bijeen en weet niet al te best waar het om draait, terwijl de gesalarieerde staf daar wel dagelijks professioneel mee bezig is. Toch wil die Raad van Bestuur over de dagelijkse werking waken en mee beslissen, terwijl ze op papier enkel controle moet uitoefenen. De sportbonden in de VS zijn bijvoorbeeld veel professioneler samengesteld, die hebben een structuur die veel weg heeft van een bedrijf.”

Hoe schadelijk is deze situatie voor de Voetbalbond?

“Erg schadelijk hoeft dit niet te zijn. Het zou wel kunnen dat het personeel dat Peter Bossaert als baas had hier niet mee akkoord gaat. Zij hebben die machtsstrijd duidelijk zien aankomen en zien hun baas verliezen. Afwachten wat hun reactie wordt, maar een opstand zie ik niet direct gebeuren.

“Juridisch krijgt dit waarschijnlijk nog wel een staartje. De CEO is op staande voet ontslagen, dus moeten ze hem wel een grove fout - een zogeheten dringende reden - aanrekenen, zodat hij geen ontslagvergoeding zal krijgen. Tenzij ze een minnelijke schikking overeenkomen, is dit een zaak die voor de arbeidsrechtbank komt. Bossaert zal in zijn contract wel een clausule hebben staan over een vergoeding bij ontslag.”

Werpt dit een schaduw over de Rode Duivels en de nieuwe bondscoach, een dag voor de eerste match van de EK-kwalificatie?

“Op sportief vlak gaan ze zich hier niet veel van aantrekken. Bossaert heeft Domenico Tedesco en Frank Vercauteren wel nog maar pas aangesteld als nieuwe bondscoach en technisch directeur, maar Tedesco gaat niet zeggen dat hij deze match niet wil coachen. Voor Vercauteren is het misschien schrikken, al bestaat de kans ook dat Bossaert hem heeft gewaarschuwd dat dit eraan zat te komen.

“Misschien komt dit nog wel aan bij de technische staf, maar de spelers zelf zijn hier totaal niet mee bezig. Die willen in principe alleen maar voetballen en matchen winnen.”