Ze ‘vergiftigde haar man’, en schreef dan een boek over hem voor hun kinderen: VS in de ban van moordzaak

De Amerikaanse Kouri Richins schreef een kinderboek om haar drie zonen te helpen bij de verwerking van de plotselinge dood van hun vader. Nu zeggen aanklagers dat ze hem vergiftigde met een dodelijke dosis van de synthetische drug fentanyl.

Nadat haar echtgenoot Eric Richins vorig jaar overleed, schreef Kouri Richins een kinderboek dat naar eigen zeggen haar drie zonen zou helpen om het verlies te verwerken. Met het boek, genaamd Are You With Me?, moesten ze het gevoel krijgen dat hun vader altijd bij hen zou zijn. Maar nu, ruim twee maanden nadat het boek werd gepubliceerd, wordt de 33-jarige Richins beschuldigd van moord. Ze zou haar man vergiftigd hebben met een dodelijke dosis fentanyl.

“Mijn kinderen en ik hebben dit boek geschreven over de verschillende emoties en het rouwproces dat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, in de hoop dat het andere kinderen kan helpen hiermee om te gaan en op een of andere manier geluk te vinden,” vertelde Richins eerder nog aan aan een lokale tv-zender. “Het is een troost voor hen dat ze dit leven niet alleen leiden. Papa is er nog steeds, maar op een andere manier.”

Een autopsie en toxicologisch rapport stelde vast dat de 39-jarige Eric Richins vijfmaal de dodelijke dosis fentanyl in zijn lichaam had, en dat de drug illegaal was en dus niet van medisch goedgekeurd. De lijkschouwer concludeerde ook dat de fentanyl oraal was ingenomen, volgens de rechtbankdocumenten.

Een hoorzitting is gepland voor 19 mei. De advocaat van Richins reageerde nog niet op een verzoek om commentaar.

3 maart

Kouri Richins werkt als een makelaar en volgens gerechtelijke documenten vierde het echtpaar op de avond van 3 maart 2022 net de verkoop van een huis. Ze maakte voor haar echtgenoot een Moscow mule, een populaire cocktail. De vrouw vertelde onderzoekers later dat ze ging slapen nadat hij het drankje op had en rond 3 uur ‘s nachts wakker werd, omdat een van de kinderen een nachtmerrie had. Toen ze terugkeerde naar hun slaapkamer, “voelde Eric koud aan”. Vervolgens zou ze de hulpdiensten gebeld hebben.

Toen politie en medische hulpverleners arriveerden, vonden ze de echtgenoot op de vloer aan het voeteneinde van het bed. Hun hulp kon niet meer baten en hij werd dood verklaard, aldus de gerechtelijke documenten.

De vrouw vertelde de onderzoekers ook dat ze haar smartphone in het stopcontact naast haar bed had laten zitten toen ze naar haar zoon ging kijken. Maar onderzoekers ontdekten later dat het toestel “meerdere keren” actief was tussen het moment dat ze zei dat ze naar de slaapkamer van haar zoon was gegaan en het telefoongesprek met de hulpdiensten. Ze zou in die tijd zelfs berichten hebben verzonden en ontvangen. De berichten werden later gewist.

Naast moord, wordt Richins ook beschuldigd van drie aanklachten voor het bezit van gamma-hydroxyboterzuur, met de bedoeling het te verspreiden. GHB is een narcolepsie drug die ook recreatief wordt gebruikt in dansclubs, en bekendstaat als een “date-rape drug”.

‘Rugletsel’

Uit de smartphone van Richins blijkt overigens dat ze contact had met “een kennis” die in de rechtbankpapieren alleen wordt aangeduid als C.L. Volgens die documenten vertelde C.L., die voor meerdere drugszaken is aangeklaagd, de onderzoekers dat mevrouw Richins tussen december 2021 en februari 2022 contact met hem had opgenomen om hulp te vragen bij het verkrijgen van voorgeschreven pijnstillers voor “een investeerder met rugletsel”.

Twee weken nadat de pijnstillers waren geleverd, nam ze opnieuw contact op met C.L. en zei ze dat ze op zoek was naar “iets sterkers”. Ze vroeg om “wat van dat Michael Jackson spul”, en specificeerde dat ze op zoek was naar fentanyl. C.L. verkocht haar 15 tot 30 pillen fentanyl voor 900 dollar.

Op 14 februari 2022, drie dagen nadat Richins de pillen kocht, werd haar echtgenoot ziek na een Valentijnsdiner thuis. Ondertussen blijkt dat hij na dat diner al aan vrienden vertelde dat hij vergiftiging vermoedde.

Twee weken later nam ze weer contact op met C.L. en vroeg om nog eens 900 dollar aan fentanyl. C.L. haalde de pillen bij een dealer en liet ze achter voor mevrouw Richins bij een huis dat ze aan het verkopen was.

“Zes dagen later”, zo staat er in de gerechtelijke documenten, “werd Eric dood aangetroffen aan een overdosis fentanyl.”

© The New York Times