‘Ze proberen Zweden en Finland te chanteren’: wil Hongaarse premier Orbán geld in ruil voor NAVO-lidmaatschap?

Waarover stemt Finland dinsdag?

Het parlement stemt waarschijnlijk in met een Finse NAVO-wet die het lidmaatschap van het militaire bondgenootschap mogelijk maakt. Als de Finse president Sauli Niniistö de wet ondertekent, zoals hij heeft aangekondigd, is ratificatie door alle NAVO-lidstaten het enige wat nog moet gebeuren om Finland lid te maken.

Achtentwintig van de dertig NAVO-leden hebben de toetreding van Zweden en Finland geratificeerd. Het wachten is op Hongarije en Turkije. Dat laatste land heeft bezwaren tegen de toetreding van Zweden, onder meer omdat het niet genoeg zou doen tegen terroristen. De Hongaarse premier Viktor Orbán steunt de Turken in hun bezwaren.

Betekent dat dat Finland nu eerder dan Zweden lid wordt?

Dat zou kunnen, want de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder dat hij geen problemen heeft met het ratificeren van de Finse aanvraag. De parlementen van Turkije en Hongarije kunnen de aanvragen van Zweden en Finland los van elkaar behandelen.

De Zweden en de Finnen waren eigenlijk van plan samen lid te worden, maar de laatste weken is gewerkt aan het scenario waarin Helsinki eerder toetreedt. Dit komt doordat onduidelijk is of en wanneer de Turken de Zweden zullen toelaten. Volgens veiligheidsexpert Iro Särkkä van het Finse instituut voor Internationale Betrekkingen speelt mee dat de nood in Finland hoger is dan in Zweden.

NAVO-baas Stoltenberg met de Finse premier Sanna Marin eerder deze maand in München. Beeld ANP / EPA

“Finland deelt een 1.300 kilometer lange grens met Rusland en er is grote steun voor aansluiting bij de NAVO. De toetreding blijft maar in de lucht hangen, terwijl de oorlog voortduurt. Je voelt een zekere onrust omdat zo’n situatie niet te lang mag blijven bestaan.”

Officieel trekken de Zweden en de Finnen nog altijd samen op, maar door de NAVO-wet aan te nemen legt Finland de bal in feite bij Turkije en Hongarije. “Als zij de Finse toetreding ratificeren, zijn we NAVO-lid’” zei de Finse president Sauli Niinistö. Ook NAVO-baas Jens Stoltenberg dringt sinds kort niet meer aan op een gezamenlijke toetreding.

Eerder werd zo’n scenario nog als risicovol geportretteerd, omdat de achterblijver kwetsbaar zou zijn voor Russische provocaties. Dat is volgens Särkkä nu minder belangrijk, omdat het idee is dat Zweden na de NAVO-top van juli alsnog lid wordt. “Het is meer dat de NAVO er niet goed opstaat als het niet als eenheid opereert. De hele gang van zaken met Turkije en nu ook Hongarije is toch een beetje vreemd.”

Welke bezwaren heeft Hongarije?

De steun uit Boedapest voor de Turkse bezwaren is niet verrassend, want de Hongaarse premier Viktor Orbán ziet zichzelf als de hechtste Europese bondgenoot van Turkije. Het is in lijn met Orbáns beleid van toenadering tot autocratische landen buiten Europa, waaronder Rusland en China. “Hongarije staat dichter bij Turkije dan andere NAVO-leden en daarom luisteren we misschien beter naar hun bezwaren”, zei Orbán vorige week.

Maar dat is niet alles. Uit het niets zei Orbán vorige week dat parlementariërs van regeringspartij Fidesz “niet erg enthousiast” zijn over de toetreding van de twee Noordse landen, omdat ze “schaamteloos leugens verspreiden over Hongarije”. Een groep Hongaarse parlementariërs moet nu opheldering gaan vragen in Zweden en Finland. “Hiermee geeft Orbán nu publiekelijk te kennen dat ook hij de NAVO-uitbreiding aangrijpt om politieke concessies los te weken”, zegt Europa-expert Daniel Hegedüs van het German Marshall Fund.



Volgens Hegedüs is het Orbán te doen om de EU-gelden die door de Europese Raad en de Europese Commissie zijn bevroren vanwege de uitholling van de Hongaarse rechtsstaat. De EU-lidstaten, waaronder Finland en Zweden, kunnen besluiten een deel van de gelden vrij te geven als Hongarije verbetering laat zien. “Ze proberen Zweden en Finland te chanteren”, aldus Hegedüs.

Wat ook meespeelt, is dat Orbán warme banden onderhoudt met de Russische president Poetin. Hongarije geeft als enig lid van de EU geen militaire steun aan Oekraïne en stemde ook tegen een miljardensteun aan Kiev. “Orbán wil op dit punt absoluut geen draai maken, hij gelooft net als Poetin in het verval van het Westen en dat de Europese landen op den duur hun motivatie verliezen om Oekraïne te steunen. Hij wil laten zien dat hij de meest trouwe partner van Moskou is.”

Is Zweden bereid meer concessies te doen?

De Zweden zijn bereid om sympathisanten van de PKK, de Koerdische militante verzetsbeweging die wereldwijd wordt beschouwd als een terroristische organisatie, harder aan te pakken. De plaatsvervangende chef van de Zweedse geheime dienst Säpo verklaarde afgelopen weekend dat de PKK vanuit Zweden terroristische activiteiten financiert. “Het gaat om aanzienlijke sommen geld”, aldus Susanne Trehörning. Begin februari arresteerde de Zweedse politie een vermoedelijke fondsenwerver voor de PKK.

Het aanpakken van de PKK zal bovendien makkelijker worden met een nieuwe antiterrorismewet, die in maart naar het parlement gaat. De wet moet deelname aan een terroristische organisatie strafbaar maken. Daaronder valt ook deelname aan activiteiten die zo’n organisatie promoten, versterken of steunen. Om het wetsvoorstel te kunnen indienen, werd in november de grondwet gewijzigd.

Het grote probleem is dat dit niet het enige bezwaar is van Erdogan. Eerder eiste hij een einde aan demonstraties waarbij met PKK-vlaggen werd gezwaaid en vroeg hij om uitlevering van vervolgde Turkse journalisten die in Zweden politiek asiel hebben gekregen. Beide eisen zijn in strijd met de Zweedse wet. Meerdere analisten stellen dat Erdogan de NAVO-kwestie pas wil oplossen na de verkiezingen van mei.

Volgende week praten Zweden en Turkije weer met elkaar over de Turkse eisen. Dat is voor het eerst sinds eind januari, toen Erdogan na een koranverbranding voor de Turkse ambassade in Stockholm de deur ogenschijnlijk dichtsloeg.