Ze hadden niets met crypto, maar deze dertigers werden multimiljardairs dankzij digitale prentjes

Een hip uitgedoste aap die verveeld naar rechts kijkt. Meer valt er eigenlijk niet over het concept achter de ‘Bored Ape Yacht Club’ te vertellen. Maar toch is dit virtuele apenkot momenteel de meest besproken belegging in cryptoland. Zodanig gewild dat zelfs beroemdheden mekaar overbieden om toch maar zo’n digitaal apenprentje in handen te krijgen. Veelzeggend was het recente moment in The Tonight Show, de populaire Amerikaanse talkshow, waarbij presentator Jimmy Fallon pochte met de 216.000 dollar (196.000 euro) die hij voor zijn unieke apenalias had neergeteld. Daarbij werd hij echter overtroefd door zijn gaste Paris Hilton die zo’n 300.000 dollar (273.000 euro) voor de hare bleek te hebben betaald. Zelfs stijfdeftige veilinghuizen als Sotheby’s en Christies verkochten onlangs enkele ‘Verveelde Apen’ voor ettelijke miljoenen. Niet slecht voor zo’n non-fungible token - zoals het virtuele prentje eigenlijk technisch heet - dat door de eigenaars meestal toch alleen maar als ‘profielfoto’ voor hun Twitteraccount of andere sociale media gebruikt wordt.

Greg Solano, de andere bedenker van de virtuele apenwereld, met zijn eigen exemplaar van de 10.000 verschillende prentjes. Beeld Twitter

Twee suffe literatuurnerds

Even ongrijpbaar als het succes van de Bored Apes waren de bedenkers ervan. Sinds zij in de lente van 2021 vanuit hun bedrijf Yuga Labs de apen op de wereld loslieten, gebruikten zij steevast de schuilnamen Gargamel en Gordon Goner. Al deden de Amerikaanse techmedia er de voorbije tijd alles aan om de identiteit van de twee te ontrafelen. En dat is nu gelukt: haast simultaan met het nieuws dat de nieuwe kapitaalronde bijna een half miljard dollar binnenhaalde, blijken Gargamel en Gordon Goner respectievelijk Greg Solano (32) en Wylie Aronow (35). De twee dertigers uit Miami zijn beduidend minder blits dan hun creaties. Want ze raakten zo’n tien jaar geleden bevriend in een surfcafé na een avondvullende discussie over auteur David Foster Wallace. Na hun literatuurstudies, die Aronow zelfs niet eens afmaakte, modderden ze de voorbije jaren wat aan als suffe schrijver en halfbakken recensent. Tot de twee in 2017 vaag hoorden over de opkomende cryptobeleggingen. “Mijn schoonbroer had net een beetje ethereum (cryptomunt, red.) gekocht en voordien hadden enkele vrienden me over bitcoin (andere cryptomunt, red.) verteld. Ik vond dat dom en stom”, vertelt Solano in een interview. “Tot je ze de volgende keer hoort vertellen dat ze er heel wat geld mee hadden verdiend. Dan denk je: mmm... En bij de derde keer koop je gewoon mee.”

Wylie Aronow (35) met zijn eigen virtuele apenprentje, dat hij op zijn Twitteraccount gebruikt. Beeld Twitter

CryptoCuties

Toen Solano en Aronow zagen dat hun aangekochte ethereum steeds waardevoller werd, probeerden ze een manier te bedenken om er nóg meer aan te verdienen. En net toen maakte ook de NFT opgang, alias de non-fungible token. Ofwel: een digitaal ‘kunstwerk’ waarvan wereldwijd maar één versie bestaat en dat enkel met cryptomunten aangekocht kan worden. Plots hadden de nerds hét idee: waarom geen speciale NFT’s maken en die dan voor ethereum verkopen? “Eerst dachten we aan CryptoCuties, ofwel virtuele vriendinnen, maar dat vonden onze eigen vriendinnen ongepast. Nadien speelden we met het idee van NFT’s als digitale blanke canvassen, die dan door de nieuwe eigenaars beschilderd konden worden met wat dan ook. Maar algauw vreesden we dat die zouden lijken op de muren van het gemiddelde cafétoilet. En wat is het eerste dat daarop getekend wordt? De tekening van een piemel.” Bleef een satirische ingeving over: een wereld van apen, naar ‘aping in’. De Engelse uitdrukking voor “pakken geld beleggen in iets zeer risicovol”. Zoals bij - juist - cryptobeleggingen.

Voor eeuwig 2,5% commissie

Wellicht begreep niet iedereen die ironie, want toen de twee vrienden in april 2021 - met de hulp van ingehuurde cryptotech-specialisten én illustratoren - exact 10.000 verschillende virtuele apen op de wereld loslieten tegen 0,08 ethereum per stuk (zo’n 272 euro, red.), samen dus 2,72 miljoen euro, waren die binnen enkele dagen uitverkocht. De toenmalige kopers hebben alvast gouden zaken gedaan, want vandaag zijn die 10.000 ‘Verveelde Apen’ samen al zo’n 2,5 miljard euro waard. Ook Solano en Aronow, die amper 40.000 euro als startkapitaal in hun bedrijf stopten, zijn er allerminst armer op geworden. Vandaag zijn ze al miljardair dankzij een geniaal onderdeel in hun businessplan. Op elke doorverkoop van zo’n apenprentje, zoals zelfs bij een veiling via Sotheby’s en Christies, vangen ze tot in de eeuwigheid 2,5% commissie. Daardoor wordt de waarde van hun bedrijf Yuga Labs intussen op 4,55 miljard euro geschat, ook al omdat er intussen een heuse (al even peperdure) merchandisinglijn bestaat, net als een samenwerking met Adidas én nieuwe variaties op de prentjes, zoals de huisdieren van apen én gemuteerde apen. Al hebben Solano en Aronow zelf nog niet veel plezier aan beleefd aan hun nieuwe rijkdom. “Het voorbije jaar hebben we zelfs amper geslapen. We zijn alleen maar blijven werken en hebben nog altijd dezelfde levensstijl als vroeger. We hebben alleen maar een spinningfiets gekocht, maar die hebben we zelfs nog niet eens kunnen gebruiken.”

De aap met nummer 5.809 Beeld via REUTERS