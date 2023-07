‘Ze had zo’n groot hart voor mensen’: Stephanie Van Houtven maakte indruk in haar leven en carrière

En óf het indruk maakte, het moedige pleidooi van Stephanie Van Houtven in Terzake om baarmoederhalskanker sneller op te sporen. We zijn dan juli 2022. De voormalige districtsburgemeester van Borgerhout weet dat ze nooit meer zal genezen. Maandag is ze overleden, op 40-jarige leeftijd.

Bruisend van energie, genietend van het leven, vrolijk en empathisch. Een helse kanker of niet, dat is voor velen toch het beeld dat bijblijft van Stephanie Van Houtven. “Al verdedigde ze altijd met vuur haar eigen mening. Plooien om iemand te paaien: dat zou ze niet doen”, zegt Marij Preneel (Groen), die met Stephanie eind 2012 een progressief districtsbestuur smeedde voor Borgerhout. Ook PVDA, met Zohra Othman als schepen, kreeg daarin zijn plek. Een antipode van het door N-VA gedomineerde stadsbestuur.

Stephanie is dan 30. Velen zien in haar een van de grote politieke talenten bij sp.a. Politiek zit haar in de vezels. Ze groeit op in Wilrijk, met haar zussen Cathy en Nathalie. Ze studeert Geschiedenis aan de VUB en doet er nog een master in Stedelijke Geschiedenis in het Engelse Leicester bovenop. In 2002 is ze lid geworden van Animo, de Jongsocialisten. Een jaar daarna richt ze aan de VUB een afdeling van Animo op.

Liefdesgeluk

Maar 2003 betekent ook de start van twintig jaar liefdesgeluk aan de zijde van Laurent Winnock, een dan 25-jarige kabinetsmedewerker van vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) die dat jaar nationaal voorzitter wordt van Animo. Hij volgt in die rol Caroline Gennez op. Winnock komt van Koksijde. Wie ook op dat kabinet vertoeft: John Crombez. In een ontroerend afscheid op Facebook kijkt Stephanies man terug op de eerste, magische ontmoeting. “Het gebeurde in de studio van De Zevende Dag. De weken nadien sloeg de vonk over. Onze verliefde lippen raakten elkaar voor het eerst op 18 november 2003, op haar ‘bloemekeskot’ in Elsene.”

Stephanie Van Houtven: ‘In mijn geval was alles altijd in orde. Tot ik meer informatie zocht en leerde dat bij 30 procent van de vrouwen waarbij een voorloper van het letsel wordt gevonden, de uitstrijkjes normaal blijken.’ Beeld Laenen

In 2006 staat Stephanie voor het eerst op een sp.a-lijst, voor de districtsraad van Wilrijk. Op een kansloze plek weliswaar, zodat ze niet verder komt dan 90 stemmen. Ze begint aan doctoraal werk in de vakgroep Geschiedenis, nog steeds aan de VUB. Ze zal er tot 2011 blijven. Intussen, in 2008, zet ze met haar vriend een stap die haar politieke toekomst zal bepalen. Het koppel betrekt een huis in de Zonstraat in Borgerhout, vlak bij het districtshuis.

Voor haar masterproef had ze al bestudeerd hoe belangrijk een goede buurtwerking kan zijn om conflicten op te lossen. Ze brengt ook een nieuwe schwung in hartje Borgerhout: zo organiseert ze een zomerbar. Ze leert Rein Adons kennen, die met Bob Campenaerts - oom van wielrenner Victor - begin 2011 Café Mombasa zal openen. Rein Adons: “Al snel kwam het idee om de buurtwerking te linken aan de Mombasa. Stephanie had zo’n groot hart voor mensen. Eigenlijk was ze wat te zacht voor de politiek. Op een dag bleek dat een vaste klant, een weduwnaar, zijn huis kwijt was geraakt op een vreemde manier. Stephanie smeet zich erop, nam een advocaat onder de arm. De onterechte verkoop ging niet door.”

Rein Adons, zaakvoerster van Café Mombasa: ‘Op een dag bleek dat een vaste klant, een weduwnaar, zijn huis kwijt was geraakt op een vreemde manier. Stephanie smeet zich erop, nam een advocaat onder de arm. De onterechte verkoop ging niet door.’ Beeld Klaas De Scheirder

Rein herinnert zich ook een wonderlijk moment. “Stephanie zong goed en verkleedde zich graag. Ze deed altijd mee aan Canzonissima bij ons. Die keer, vijf jaar geleden, heeft Laurent haar ten huwelijk gevraagd. Op ‘Paradise By The Dashboard Light’ ging hij op het podium op de knieën voor haar. Dit jaar heeft ze in de Mombasa nog haar 40ste verjaardag gevierd.”

Veel plezier gemaakt

Wanneer Groen en sp.a in 2012 in het district in kartel naar de kiezer trekken, krijgt Van Houtven een prominente vierde plek. Deze keer is het raak: ze scoort sterk en wordt districtsschepen. De eerste drie jaar zal lijsttrekker Marij Preneel de sjerp dragen, van 2016 tot 2018 neemt Van Houtven over. Preneel: “In onze coalitie – met ook nog PVDA en onafhankelijke Luc Moerkerke – voelde je de chemie. We gingen voluit voor de belangen van Borgerhout en Stephanie heeft daar een onmiskenbare rol in gespeeld. We hebben hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt. Ze was een enorme levensgenieter die ook zeer goed kon koken.”

Het festival Borgerrio droeg ze in haar hart. “Dat het nog grootser is geworden, danken we aan Stephanie. Ook kunstencentrum Rataplan heeft ze gered, toen dat zonder Vlaamse subsidies viel.”

Van Houtven treedt in 2015 op het nationale voorplan, wanneer John Crombez haar als running mate kiest om Bruno Tobback op te volgen als sp.a-voorzitter. Met succes. “We hebben intens samengewerkt in mooie én moeilijke tijden”, zo blikt een bedroefde Crombez terug. “Stephanie heeft de partij een ander gelaat gegeven. Hoe bekend iemand was, daar was ze niet mee bezig. Ze wilde nieuwe mensen laten groeien en opbloeien. Dat kon ze beter dan ik.”

Ethisch

“Ze staat voor mij voor een trendbreuk, waarbij je op een directere, zuiverdere manier aan politiek doet”, zegt Sascha Luyckx, de huidige voorzitter van Vooruit in Antwerpen. “Ethiek was voor haar zeer belangrijk. Ze is dan wel gestopt in 2019, ze heeft zeker bijgedragen tot wat Vooruit vandaag is.”

De socialisten dansen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 op een slap koord in Antwerpen. Met nieuw kopstuk Jinnih Beels gaan ze uiteindelijk toch voor bestuursdeelname met N-VA en Open Vld. Wat in eigen rangen op behoorlijk wat weerstand stuit. In het district Borgerhout gaan Groen en sp.a elk hun eigen weg. Van Houtven doet het goed als lijsttrekker, maar sp.a kan niet tegen Groen op. Haar vriendschap met Preneel zorgt voor een voortzetting van de coalitie. Ook PVDA is er weer bij.

In december 2018 komen Groen, sp.a en PVDA overeen om nog zes jaar langer Borgerhout te besturen. Vlnr.: Omar Al Jattari, Luc Moerkerke, Marij Preneel, Stephanie Van Houtven, Mariam El Osri, Ben Van Duppen. Beeld Klaas De Scheirder

Van Houtven wordt opnieuw districtsschepen. Bij de federale en Vlaamse verkiezingen in mei 2019 blijft ze aan de zijlijn. Het is de prelude van een afscheid. Net als John Crombez stapt ze die zomer uit de politiek. Professioneel heeft ze nood aan andere horizonten. Al bekent ze dat het een moeilijke beslissing is. “Ik ben en blijf sp.a’er. Maar ik hou niet van half werk. Engageer ik me voor iets, dan ga ik daar voor de volle honderd procent voor”, zegt ze aan Het Laatste Nieuws.

Op de drempel van 2020 kondigt Van Houtven aan dat ze voor de Europese ngo The Democratic Society gaat werken, als programmadirecteur Klimaat. “Laat het jaar maar beginnen”, zegt ze enthousiast. Maar dan slaat het noodlot toe. Eind januari, ze is dan net 37, krijgt ze de diagnose dat ze lijdt aan baarmoederhalskanker, met uitzaaiingen naar het lymfestelsel.

“Ik wist dat deze kanker doorgaans wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV) en dat de ziekte zich langzaam ontwikkelt”, zo zal ze later in de media getuigen. “Daarom is het belangrijk om regelmatig uitstrijkjes te laten nemen. Dan kan men zien of er geen afwijkende cellen zijn. In mijn geval was alles altijd in orde. Tot ik meer informatie zocht en leerde dat bij 30 procent van de vrouwen waarbij een voorloper van het letsel wordt gevonden, de uitstrijkjes normaal blijken.”

Veel betrouwbaarder is een HPV-test die bepaalt of het om een infectie gaat met een hoge kans om kanker te ontwikkelen. Voor de meer dan 600 vrouwen die jaarlijks de diagnose van baarmoederhalskanker krijgen, zou het veel verschil maken.

Kwaad

Stephanie wacht een lijdensweg. Met zware chemo en bestralingen proberen de dokters haar kanker te verslaan. In maart 2022 voelt ze in haar hals een bult. De artsen brengen verpletterend nieuws: de kanker is eigenlijk nooit weggeweest en genezing kan niet meer. Goed drie maanden later raapt ze al haar moed bijeen voor een getuigenis in Terzake. In Leuven volgt ze een experimentele therapie om haar leven te verlengen. “Pas de HPV-test algemeen toe om het virus vroegtijdig op te sporen en zo baarmoederhalskanker op te sporen”, zo vraagt ze. “Voor mij is het te laat, voor veel vrouwen is er wel nog tijd. Helaas kibbelen de federale en regionale regeringen over wie de kosten moet dragen. Dat maakt me kwaad.”

De realiteit komt ook bij de kijker snoeihard binnen. “Ik had normaal een heel leven voor mij met heel veel plannen. Dat valt nu allemaal weg.”

Gelukkig trekt de getuigenis de politieke actoren toch over de streep. De verschillende ministers van Volksgezondheid sluiten een akkoord: er komt een vijfjaarlijkse screening met HPV-test voor vrouwen tussen 30 en 64 jaar. De kosten worden gedeeld tussen het federale en regionale niveau.