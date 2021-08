‘Ze had beter moeten weten’: vernietigende audit brengt Veerle Heeren (CD&V) in nauwe schoentjes

“Mevrouw Heeren maakte als burgemeester een ernstige deontologische fout”, concludeert Audit Vlaanderen in zijn rapport over het Limburgse vaccinatieschandaal. “Vanuit haar voorbeeldfunctie als burgemeester had ze moeten beseffen dat de voortijdige eigen vaccinatie, evenals deze van mensen uit haar onmiddellijke omgeving en kennissenkring, fundamenteel indruisten tegen de vooropgestelde vaccinatiestrategie en de geformuleerde richtlijnen.”

Begin mei pakte de lokale nieuwssite Trudocs uit met het nieuws dat Veerle Heeren als burgemeester van Sint-Truiden had voorgestoken in de wachtrij voor een coronavaccin. Screenshots van het reservatiesysteem lieten weinig twijfel: op 10 maart, toen de vaccinatiecampagne nog maar aan de 85-plussers zat, kreeg zij als 56-jarige haar eerste prik. Op 31 maart volgde haar tweede. Ook enkele familieleden, buren en kabinetsmedewerkers kregen een vroegtijdig vaccin.

Hierop startte Audit Vlaanderen, een onafhankelijk controleorgaan, een forensisch onderzoek. Het resultaat is een rapport van 54 bladzijden dat vorige dinsdag werd bezorgd aan Heeren en haar partijgenoot Bert Stippelmans, de voorzitter van de gemeenteraad. Vrijdagavond kreeg de rest van de gemeenteraad de tekst. Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) ontving een toelichting.

WhatsApp-berichten gewist

Het rapport, waarvan De Morgen bepaalde passages kon inkijken, legt verschillende pijnpunten bloot. Zo kreeg iedere burgemeester in Vlaanderen richtlijnen over hoe een vaccinatiecentrum het best gerund wordt, bijvoorbeeld door een programmatiemanager aan te stellen voor een verdeling van de vaccinoverschotten. Heeren legde deze adviezen naast zich neer. Ze besteedde de coördinatie van het centrum uit aan een adviesbureau.

“Ze heeft zelf chaos gesticht en heeft daar vervolgens ook gebruik van gemaakt”, concludeert oppositielid Gert Stas (Vooruit). “Of ze dat bewust deed, laat ik in het midden. Maar in het rapport staat duidelijk dat ze beter had moeten weten.”

Opvallend is dat de auditeurs niet alle communicatie konden traceren. Heeren wiste haar WhatsApp-geschiedenis rond het moment dat de heisa over haar vaccinatie uitbrak. Een deel van de communicatie zou ook via haar privémail zijn verlopen, waar de auditeurs geen toegang tot kregen. Volgens Het Belang van Limburg zouden er wel e-mails zijn teruggevonden waarin mensen voor hun vaccinatie rechtstreeks Heeren bedankten.

Al springt er voor Dirk Selis, de klokkenluider van Trudocs, toch vooral iets anders uit. Selis werd eerder dit jaar aangeklaagd door het Truiense schepencollege wegens een mogelijke schending van het beroepsgeheim. Nu blijkt Heeren zelf gegevens te hebben doorgegeven van mensen die zich via haar lieten vaccineren. Ze gaf hun data door aan een communicatiebureau dat ze in de arm nam om haar publieke verdediging op punt te stellen.

“Mevrouw Heeren stuurde persoonsgerelateerde en medische informatie van burgers door naar een communicatiebureau, wat een inbreuk betekent op de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens”, zo stelt het rapport. Selis: “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.”

Sanctie

En nu? Zelf wil Heeren niet inhoudelijk reageren op het rapport, al heeft ze daar lang over getwijfeld. “U moet begrijpen dat ik geen deontologische fout mag maken. Er is duidelijk gewezen op de geheimhoudingsplicht.” Heeren spreekt wel van “een heel correcte analyse” door de auditeur, die ze bedankt. “Ik ben altijd correct geweest, zowel tegenover de auditeur als de gemeenteraad. Dat ga ik ook blijven doen.” Eerder zette ze tijdelijk een stap terug, maar intussen draagt ze opnieuw de sjerp.

De vraag is of CD&V-voorzitter Joachim Coens niet stilaan moet ingrijpen. Tot nu toe legt de voorzitter – die gisteren niet bereikbaar was voor commentaar – het lot van Heeren bij de gemeenteraad, maar de reputatieschade voor zijn partij loopt op. Afgelopen week kreeg Stippelmans nog veel kritiek toen hij de audit niet onmiddellijk doorstuurde naar de andere gemeenteraadsleden. Intussen wil hij ook dat de volgende gemeenteraad op 30 augustus, waarop de audit besproken wordt, in besloten kring plaatsvindt.

Veerle Heeren voor de camera van 'VTM Nieuws'. Beeld VTM NIEUWS

En de coalitiepartners? N-VA en Open Vld, die zowel lokaal als op Vlaams niveau met CD&V besturen, duwen voorlopig niet door. “Het stadsbestuur wil Audit Vlaanderen op de volgende gemeenteraad uitnodigen om technische vragen te beantwoorden. Het lijkt erop dat ze er alles aan zullen doen om de fundamentele politieke discussie te laten verzanden in een technisch debat”, zegt Stas.

Somers laat weten dat hij het rapport heeft doorgestuurd naar de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA), die een tuchtonderzoek naar Heeren voert. Hij zal de conclusies verwerken in zijn analyse en wellicht in september een voorstel van sanctie doen, waarover Somers uiteindelijk beslist. Deze sanctie kan gaan van een totale vrijspraak tot een tijdelijke schorsing of een afzetting.

De vraag is natuurlijk of Heeren zichzelf deze lijdensweg, waarbij telkens opnieuw extra details over haar verhaal uitlekken, niet zelf wil besparen door een stap opzij te zetten.