Ze blijven liever in de schaduw, maar dat wordt almaar moeilijker. Dit zijn de drijvende krachten achter Tomorrowland

Ze blijven liever in de schaduw, maar dat wordt met de dag moeilijker. De broers Michiel (46) en Manu (42) Beers zijn de drijvende krachten achter Tomorrowland. Dit weekend werken ze met het Core Festival in Brussel nauw samen met het Live Nation van Herman Schueremans. Is hier een toekomstig huwelijk in de maak?

“We hadden het festival perfect kunnen verkopen. Maar waarom zouden we? Het is onze passie. We willen dit nog twintig, dertig jaar doen.” Het is een quote uit De Tijd van negen jaar geleden. ‘We’ zijn Manu en Michiel Beers, ‘het festival’ is Tomorrowland. Op dat moment hadden ze net een bod afgeslagen van een Amerikaanse investeerder, die naar verluidt honderd miljoen dollar op tafel wilde leggen om het populaire dancefestival in Boom in handen te krijgen.

Sindsdien is er heel wat gebeurd. De broers gingen de internationale toer op met festivals in de Verenigde Staten en Brazilië, die door omstandigheden geen lang leven beschoren waren. Maar vooral was er in 2020 en 2021 de coronacrisis, die in de evenementensector enorm zwaar huishield. Ook voor Tomorrowland, dat niet kon doorgaan. Of ze nu anders aankijken tegen een eventuele overname? We zouden het graag horen uit hun eigen mond, maar interviews met beide heren zijn zeldzaam.

Woordvoerster Debby Wilmsen ontkent dat in ieder geval met klem. “Tomorrowland is de baby van Manu en Michiel. Ze denken zeker nog niet aan stoppen. Ze zijn nog jong, hè. Trouwens, met Live Nation hebben we al eerder samengewerkt in Flanders Expo en het Sportpaleis. Het is gewoon een heel logische partner voor het Core Festival, waarbij de sterktes van beide partijen zijn samengebracht: Live Nation kan de line-up samenstellen en Michiel kan zorgen voor de omkadering.”

Schoonvader Schueremans

Dat er geruchten zijn over een verkoop zijn niet onlogisch. Michiel Beers is getrouwd met Sarah – samen hebben ze twee jonge kinderen –, de dochter van Herman Schueremans. Hij is de bezieler van Rock Werchter, dat hij in 2001 verkocht aan SFX, de voorloper van Live Nation. Schueremans leidt 21 jaar later nog altijd de Belgische afdeling van deze mastodont op het vlak van concertorganisaties. Sarah werkt trouwens voor haar vader.

Michiel Beers is het creatieve en muzikale brein achter Tomorrowland. “Hij boekt alle artiesten en houdt de vinger aan de pols”, zegt Wilmsen. “Michiel weet wat er hot is en gaat op zoek naar nieuwe concepten. Hij krijgt ook veel input van de jonge mensen die voor ons werken.” Bizar voor iemand die de laatste trends moet volgen: hij is niet aanwezig op sociale media. Het geeft aan hoe sterk hij op zijn privacy gesteld is. Manu Beers – ook getrouwd en twee jonge kinderen – is dan weer de man van de cijfers en de communicatie.

Herman Schueremans, bezieler van Rock Werchter en voltijds concertpromotor voor Live Nation. Beeld PN / James Arthur Gekiere

Samen vormen ze een onafscheidelijk duo. Al van jongs af, toen ze nog scoutsfuiven organiseerden in Broechem – ze zijn afkomstig van Ranst. In velerlei opzichten voelen nog altijd diezelfde jonge gasten. En dat ondanks de kleerscheuren die ze in het begin van hun carrière hebben opgelopen, tot zelfs deurwaarders bij hun ouders. In 2000 startten ze met Antwerp is Burning, waarbij studenten met één ticket een hele avond toegang hadden tot verschillende clubs in de stad. Een ervaren zakenpartner ging met de winst lopen en hun pas opgerichte vennootschap ging op de fles. Ze verlegden hun aandacht al snel naar de wereld van de dansfestivals.

Wie hen tegenkomt op Tomorrowland, krijgt niet de indruk dat dit de grote bezielers zijn van het festival. En dat ze lak hebben aan elke vorm van formaliteiten bleek onder meer toen koning Filip vijf jaar geleden – op de nationale feestdag nota bene – langskwam voor een bezoekje. Beide broers hadden ook voor die gelegenheid hun outfit niet aangepast en liepen er in short en shirt bij. Jeroen Baert, de burgemeester van Boom, bevestigt dat beeld. “Ik kom niet zo heel vaak met hen in contact, ze hebben een verantwoordelijke die zich bezighoudt met het contact met de lokale besturen. Maar ik kan wel zeggen dat ze zeker en vast met beide voeten op de grond staan, er valt geen vleugje arrogantie te bespeuren. Doodgewone Vlaamse jongens: zo kan je hen het best omschrijven.” Dat is de teneur die vaak terugkomt bij de mensen die hen ontmoet hebben.

Toch kwam het vorig jaar tot een klein oorlogje – er werd zelfs gedreigd met juridische stappen – toen Baert en zijn collega-burgemeester van Rumst beslisten om omwille van corona geen toestemming te geven voor de uitgestelde editie in augustus en september. “Geen eenvoudige beslissing, Tomorrowland zet Boom nu eenmaal op de kaart”, geeft Baert aan. “Maar we hadden nu eenmaal geen onderhandelingsmarge. We hebben achteraf trouwens gelijk gekregen. Ze hebben zich daarbij neergelegd. Ik had vooral de indruk dat het de federale overheid was die ons de arm probeerde om te wringen. In hoeverre de broers Beers achter de schermen gelobbyd hebben, dat kan ik moeilijk zeggen.”

Tomorrowland 2019. Beeld Stefaan Temmerman

Hun mediaschuwe karakter staat in schril contract met dat twee andere bekende festivalorganisatoren, Chokri Mahassine (Pukkelpop) en Herman Schueremans (Rock Werchter). Wilmsen, intussen al jarenlang verantwoordelijk voor de communicatie van Tomorrowland, omschrijft hen als “superwarme, aimabele mensen, die heel creatief zijn en ervoor zorgen dat elk detail klopt. Een echt familiebedrijf: zo zou ik het omschrijven.” Maar dan wel eentje dat uit zijn voegen gebarsten is, met een omzet in een niet-coronajaar van meer dan honderd miljoen euro.

Van 9.000 naar 400.000 bezoekers

Nochtans kende Tomorrowland een ietwat valse start. De eerste editie in 2005 lokte slechts 9.000 bezoekers naar Boom, waar er 15.000 verwacht waren. Dat bracht al meteen financiële zorgen met zich mee, maar toch slaagden de Beers-broers er nipt in om het hoofd boven water te houden. Overtuigd van hun visie zetten ze door. Amper zeven jaar later gingen de 180.000 tickets als zoete broodjes over de toonbank en werd Tomorrowland verkozen tot het beste festival van de wereld. De omzet was toen al gestegen tot 23 miljoen euro.

Intussen is dat nog eens vijf keer zoveel. Het is dus een serieuze kmo geworden met een omzet die ongeveer even hoog ligt als die van pakweg Club Brugge. En daar hebben de Beers-brothers zeker mee van geprofiteerd. Uit een grondig onderzoek van de jaarrekeningen van hun bedrijven – het zijn er intussen al veertien die geregistreerd staan op hun adres in Antwerpen – blijkt dat hun managementvennootschap al zeven miljoen euro heeft geïncasseerd. De broers Beers zijn ook echte duizendpoten, zo hebben ze een makelaarskantoor dat hen geen windeieren legt. Ze zijn onder meer de manager van het populaire dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. In 2019 leverde hen dat 1,9 miljoen euro op. Volgens de website De Rijkste Belgen staan ze met een vermogen van 5,4 miljoen euro op de 659ste plaats. Maar dat is een heel conservatieve schatting, zeker gezien de intrinsieke waarde van Tomorrowland waarvan ze honderd procent eigenaar zijn. Voor een persoonlijk faillissement hoeven ze dus niet meer te vrezen.

Beeld Stefaan Temmerman

Toch verandert niet alles wat de Beersen aanraken zomaar in goud. Ze hebben een zevental jaar geleden geprobeerd om Tomorrowland te exporteren naar het buitenland. Daarvoor gingen ze in zee met het Amerikaanse SFX. Er gingen drie edities door in de VS en twee in Brazilië. Maar intussen is SFX failliet gegaan. Meteen ook het einde van dit buitenlands avontuur. Wel hebben ze zich onlangs op de wintersporters gestort, met Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. Ook die 25.000 tickets waren in een mum van tijd uitverkocht. “We hebben ook de ambitie om opnieuw naar het buitenland te trekken”, zegt Wilmsen. “Maar het is niet evident om een festival in zijn geheel zomaar te kopiëren. Dat wordt soms onderschat.”

Tomorrowland rondde in 2017 voor het eerst de kaap van 100 miljoen euro omzet, toen het de toestemming kreeg om in Boom twee festivalweekends te organiseren. Goed voor 400.000 festivalgangers en een nettowinst van 5 miljoen euro. Maar twee jaar later volgde toch weer een financiële tegenslag: na een geschil met de fiscus moesten ze 8,6 miljoen euro aan achterstallige belastingen betalen. Gevolg: een boekhoudkundig verlies van 5 miljoen euro. Volgens de toelichting bij de jaarrekening ging het over een geschil “inzake de verwerking van eerder verworven activa van de Tomorrowland-groep”. Zelf doet Tomorrowland er het zwijgen toe. Maar voor zover wij kunnen achterhalen, lijkt het te draaien rond de aanschaffing van licenties voor 12,3 miljoen euro van een ander bedrijf binnen de groep. Zo kon de winst enigszins gemilderd worden en moest er minder vennootschapsbelasting betaald worden.

Dat legt meteen de zwakte bloot in het bedrijfsmodel van Tomorrowland. Tegenover een omzet van 100 miljoen euro staan hoge kosten, die in een normaal jaar intussen ook ruim boven de 100 miljoen euro gaan. De broers zijn dan ook echte perfectionisten, en dan kost zo’n festival handenvol geld. Zo moeten niet alleen de dj’s geboekt worden, ook het intussen legendarische decor dat jaarlijks op veel bijval kan rekenen – er wordt een sprookjeswereld geschapen – is niet goedkoop. Tijdens het festival zijn er 20.000 mensen actief, dat moet ook betaald worden. Die unieke beleving is de USP van het festival, waarmee Tomorrowland zich onderscheidt van de concurrentie. Besparen is dus niet evident.

Coronaklappen

Maar door zulke beperkte winstmarges kunnen kleine tegenslagen grote gevolgen hebben – kijk naar 2019. En grote tegenslagen nog veel grotere. Daarmee kregen de Beers-brothers af te rekenen in 2020 en 2021. Corona sloeg genadeloos toe, Tomorrowland kon niet doorgaan. Het slaagde er enigszins in om de schade te beperken, ondanks een omzetdaling van 90 miljoen euro(!). Dankzij onder andere virtuele events kwam er toch nog 20 miljoen euro in het laatje.

Er werd ook enorm gesnoeid in de kosten en er was een subsidie van 1,8 miljoen euro van de overheid. Maar toch kon dat niet beletten dat er opnieuw voor 5 miljoen euro in het rood werd gegaan. Gezond is anders. De jaarrekening van 2021 wordt in juni neergelegd, “maar die ligt in lijn met 2020”. Gelukkig kan er dit jaar wel weer gefeest worden. Tomorrowland kreeg van de gemeente zelfs de toelating om in plaats van twee naar drie weekends te gaan. Eenmalig, om zo de tegenslagen van de vorige jaren op te vangen. Het ziet er dan ook naar uit dat 2022 opnieuw een boerenjaar zal worden, de omzet zal stijgen naar ongeveer 140 miljoen euro. Minpuntje blijft dat elke festivalganger wel voor gemiddeld 200 euro aan omzet zorgt, maar slechts voor 10 euro winst.

Nochtans waren de 600.000 tickets voor Tomorrowland ook dit jaar weer binnen het halfuur aan de man gebracht – er stonden twee miljoen partygangers in de virtuele rij. Er is dus schaarste: enorm veel vraag en een beperkt aanbod. ‘Dan trek je toch gewoon de prijs fors op’?, is de puur economische reflex. Zelfs dan zouden de tickets nog vlot over de toonbank gaan. Elke euro extra voor een ticket levert ongeveer 300.000 euro aan nettowinst op voor Tomorrowland.

Het pleit voor de broers Beers dat ze dat niet (nog) niet gedaan hebben. Andere festivals hebben daar minder schroom over. Het is een vorm van idealisme, die zich ook vertaalt in de stichtingen die ze hebben opgericht. Met de Tomorrowland Foundation zijn er scholen gebouwd in onder andere Oeganda en Nepal. En met Love Tomorrow worden initiatieven ondersteund die met ecologie te maken hebben.

Allemaal goed en wel, maar toch zullen Manu en Michiel Beers zich bij de coronategenslagen vragen zijn beginnen te stellen over de economische leefbaarheid van hun festival. Omwille van een klein eigen vermogen – slechts 5 miljoen euro – heeft Tomorrowland niet de power om zware klappen te incasseren. Ze beseffen ongetwijfeld dat er hier of daar nog weleens onvoorziene omstandigheden kunnen opduiken. En dan is het comfortabel als je onder de paraplu kunt schuilen van een beursgenoteerde speler met een waarde van meer dan 20 miljard euro, enter Live Nation.

Misschien moet het Core Festival dan ook in dat licht gezien worden: al eens proefdraaien om te zien hoe de samenwerking tussen Live Nation en Tomorrowland zou kunnen verlopen. Al wordt dat dus nadrukkelijk ontkend door Tomorrowland zelf. Nochtans niet zo’n gek idee, zo zouden de broers meteen van het financiële en logistieke kantje verlost zijn en kunnen ze focussen op het creatieve aspect. Schoonvader Herman Schueremans heeft met Rock Werchter het voorbeeld gegeven.

En, je moet er ook niet flauw over doen, het is het best is om op het toppunt te cashen. Je weet nooit wat de houdbaarheidsdatum is van hun concept, dat toch rekent op een sterke buitenlandse deelname. Wat als er binnenkort een concurrent opstaat, die het nog creatiever en grootser aanpakt? Want dat is het verschil met Pukkelpop en Rock Werchter, Tomorrowland moet op globaal vlak de strijd aangaan. Als er dus opnieuw een Amerikaan klaarstaat met 100 miljoen dollar, dan zal er deze keer toch eens ernstig gepraat worden.