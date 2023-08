‘Ze behandelden ons alsof we vee waren’: Wit-Russische politiek gevangenen getuigen over hun celstraf

In Wit-Rusland zitten bijna 1.500 politiek gevangenen vast, een recordaantal. Na de verkiezing van president Aleksandr Loekasjenko op 9 augustus 2020, inmiddels drie jaar geleden, braken massale maar vreedzame protesten uit. Aanleiding genoeg voor de dictatoriale president om activisten achter tralies te zetten. ‘Ze behandelden ons als vee.’

Als hij op de foto moet, dan het liefst in het park. Anatol Chinevitsj (30) kiest een boom uit, leunt er met zijn rug tegenaan en maakt met zijn beide handen het victoriegebaar. Zoals in augustus 2020 honderdduizenden Wit-Russen zich in menselijke ketens opstelden langs de straten van Minsk, twee vingers in een V-teken in de lucht staken, terwijl voorbijrijdende inwoners instemmend toeterden. “Zjive Belaroes!”, riepen ze (vertaald: lang leve Wit-Rusland!), tijdens het massaprotest dat in het moderne Wit-Rusland zijn weerga niet kende.

De 30-jarige zanger, dichter en programmeur is een maand geleden in Litouwen aangekomen. Hij heeft tweeënhalf jaar in een Wit-Russische gevangenis gezeten. Het was zijn straf voor deelname aan het protest. In september 2020, toen de opstand een maand aan de gang was, werd Chinevitsj al eens van de straat geplukt en zat hij vijftien dagen vast.

Op 28 oktober 2020 werd hij opnieuw gearresteerd. De autoriteiten fabriceerden een strafzaak tegen hem wegens ‘verzet tegen de politie’. Hij zou drie agenten hebben geslagen en geschopt. “Dat was niet waar. Onze revolutie was niet zoals die rellen in Frankrijk. We waren geweldloos”, benadrukt hij.

Zijn gevangenschap zat Chinevitsj uit in een strafkolonie in Vitebsk, een stad in het oosten van Wit-Rusland. Die plek laat zich het best omschrijven als een werkkamp. Zijn cel, van grofweg 20 vierkante meter, moest hij delen met een twintigtal anderen: criminelen en politieke gevangenen zaten door elkaar.

Hoewel privacy en bewegingsruimte ontbraken – de ruimte stond vol stapelbedden – probeerden de politieke gevangenen het contact met andere gevangenen te mijden. De derde groep gedetineerden, de zedendelinquenten, werd door iedereen als uitschot beschouwd.

De gevangenen deden dwangarbeid. Ze werkten zeven dagen per week, acht uur per dag, met slechts een korte lunchpauze. “Het werk was puur bedoeld om ons bezig te houden. Ze maakten de omstandigheden zo zwaar mogelijk.” Chinevitsj moest metalen onderdelen uit elkaar schroeven en sorteren, wat zijn lichamelijke conditie hem niet toestond. De gevangenisdokter, de afdelingschef en de directeur van het werkkamp waren onverbiddelijk: overplaatsing ging niet.

Onder druk zetten

Medische behandeling wordt politieke gevangenen niet toegestaan, legt Chinevitsj uit. “Als je ernstig ziek bent, krijg je misschien een paracetamolletje. Als je chronisch ziek bent, ga je simpelweg dood.” Hij verwijst onder andere naar de kunstenaar Ales Poesjkin, die afgelopen maand in het gevangenisziekenhuis stierf.

Over de gezondheid van een andere politieke gevangene, zakenman Viktor Babariko, bestaan grote zorgen: hij werd in april in het ziekenhuis opgenomen en vertoonde sporen van mishandeling. Over de toestand van veel anderen, zoals Maria Kolesnikova, Maksim Znak en Sergej Tichanovski, is weinig tot niets bekend. Contact is er niet.

Het systeem is bedoeld om gevangenen onder druk te zetten. Van elke drie politieke gevangenen van zijn groep bezweek er één onder de bedreigingen, om vervolgens een schuldverklaring te tekenen. “Ik niet”, zegt Chinevitsj, terwijl hij halsstarrig het hoofd schudt. Als alleenstaande zonder kinderen was hij dan ook lastiger te chanteren, vult hij aan. “Er zijn duizenden mensen die het niet lukt, maar mij lukte het wel. Alsof ik op een trein zat en doordenderde.”

Die ene keer dat het hem werd toegestaan naar huis te bellen beklaagde hij zich bij zijn moeder over zijn lichamelijke toestand. Zij kreeg bij de autoriteiten voor elkaar dat hij in de kleermakerij van de gevangenis aan de slag kon.

Het eerste jaar had Chinevitsj nog de hoop dat hij snel vrij zou komen, dat de protesten succes zouden hebben en dat de democratische beweging zou zegevieren. Hij ontving brieven, maar na een half jaar kwam er een verbod op het ontvangen van post.

“Dat is psychologisch heel moeilijk. Je gaat dan allerlei ideeën creëren over wat er gaande zou kunnen zijn.” Hij hield zijn geest gezond door te fantaseren over zijn toekomst in vrijheid. Hij zou emigreren en projecten op poten zetten “op het snijvlak van kunst en IT”.

Anatol Chinevitsj nam in de herfst van 2020 deel aan de massale demonstraties tegen het dictatoriale regime van president Aleksandr Loekasjenko.- Beeld Michiel Driebergen

Op 15 februari dit jaar zat zijn straf erop. Chinevitsj was vrij, maar zijn problemen waren niet voorbij. Het regime ziet voormalige politieke gevangenen als risico: er kan elk moment een nieuwe strafzaak worden gestart. Hij klopte aan bij het Duitse consulaat, maar daar was de wachtlijst met vluchtelingen te lang.

Nadat in juni een van zijn vrienden werd gearresteerd, stapte hij onmiddellijk op een lijnbus naar Rusland. Tot zijn opluchting werd zijn paspoort slechts vluchtig gecontroleerd. Pas nadat hij de grens met Estland overstak, voelde hij zich vrij.

Visum voor de EU

Vandaag, in Litouwen, blijken zijn toekomstdromen lastig te realiseren. In zijn basale levensbehoeften voorzien is al zwaar genoeg. Een Tsjechisch verblijfsvisum geeft Chinevitsj de garantie op verblijf in de EU, maar werk heeft hij nog niet. Zijn passie, zingen, oefent hij niet meer uit en zijn andere liefhebberij, sociale dans, leerde hij af in de gevangenis. “Mijn geduld met menselijke zwakheden is op”, zegt hij. “Ik erger me aan mensen die argumenten zoeken waarom ze niks doen, in plaats van iets te doen.”

Andere voormalige politieke gevangenen zouden de wereld deelgenoot moeten maken van hun ervaringen in de Wit-Russische gevangenis, vindt hij. Europa moet namelijk weten wat er gaande is. “Help ons naar vermogen. En als jullie niet kunnen helpen, maak ons leed dan in elk geval niet kleiner. Doe niet alsof we niet bestaan.”

Toen rondom haar bekenden en vrienden werden gearresteerd, voelde Joelia Gorjatsjko (35) de bui al hangen. Ze maakte zich reisklaar. Ze regelde een visum voor de EU, boekte een ticket, regelde een reisverzekering en ging naar de winkel om een koffer aan te schaffen. Toen ze de trap opliep naar haar appartement, met de gloednieuwe koffer in haar handen, snelden van de hoger gelegen verdieping twee mannen de treden af. “Dit is het dan”, wist ze.

De mannen legitimeerden zich als medewerkers van de KGB – zoals de veiligheidsdienst van Wit-Rusland nog altijd heet. Vijf uur lang deden ze huiszoeking. Toen namen ze haar mee naar het bureau.

Ze wist dat het haar kon overkomen. Toen ze amper 18 was zat Gorjatsjko al een paar dagen in de cel. Na de verkiezingen van 2006, die – zoals gebruikelijk veel te glansrijk – werden gewonnen door dictator Aleksandr Loekasjenko, werden haar vrienden gearresteerd. Ze protesteerde bij het politiebureau en werd vervolgens ook opgepakt.

Sindsdien was ze bij alle verkiezingen als waarneemster betrokken, een activiteit die in Wit-Rusland moed vereist. Als medewerkster van de burgerrechtenorganisatie Ons Huis stond ze verdachten bij tijdens rechtszaken en ving ze familieleden van gevangenen op. “Joelia luisterde naar de vreselijkste verhalen over martelingen en bedreigingen. Ze vond woorden om te troosten en stelde oplossingen voor”, luidt de tekst op de website van Ons Huis.

Haar moeder, eveneens mensenrechtenactivist, was al naar Warschau gevlucht. “Ze vertrok eerder. Zij was slimmer”, lacht Gorjatsjko. Dan, serieus: “Iemand moest dit werk doen. Ik kon alleen maar hopen dat het mij niet zou overkomen.” Naar later bleek schaduwde de politie haar al drie maanden.

De dag na haar arrestatie, op 14 juli 2021, werd ze overgebracht naar Okrestina. In dat beruchte detentiecentrum in Minsk, waar gearresteerden formeel in voorlopige hechtenis zitten, werden sinds de revolutie van 2020 duizenden Wit-Russen geslagen en gemarteld. “Mijn geheugen blokkeert. Het is lastig om details te herinneren”, antwoordt Gorjatsjko op de vraag naar de omstandigheden waaronder ze werd vastgehouden.

Een matras was er niet, dus sliepen zij en haar celgenoten op een houten brits. “Ik hield er chronische rugproblemen aan over.” Ook ontbrak het aan lakens, dekens, schone kleding en hygiënische producten. “Ze behandelden ons alsof we vee waren”, vat ze samen. “Het was als een nachtmerrie. Ik kon niet eten.” De gevangenbewaarders ontnamen hen de nachtrust. Ze liepen langs de cellen en bonsden hard op de deuren, zodat de gevangenen niet konden slapen.

Gedwongen bekentenis

Ze wilden een bekentenis van haar. In september 2021 verscheen er een interview met Gorjatsjko op de staatstelevisie. Ze zat er met opgezwollen gezicht bij. De “activist van het destructieve publieke initiatief Ons Huis”, zoals ze werd geïntroduceerd, bekende dat ze vanuit Litouwen werd gefinancierd om advocaten van gevangenen te betalen – wat klopt. Verder hield ze zich van de domme, alsof het haar allemaal maar overkomen was. “Als je laat doorschemeren dat je ze iets te bieden hebt, laten ze je nooit meer vrij. Dan kunnen ze je te goed gebruiken.”

In afwachting van haar rechtszaak verbleef Gorjatsjko in Valadarska, een gevangenis aan de gelijknamige straat in Minsk. In dit negentiende-eeuwse cellencomplex zitten ook terdoodveroordeelden en wordt de doodstraf toegepast. Ze zat er acht maanden gevangen in krappe ruimtes, met afwisselend zes, acht of tien personen.

Zo'n 30 procent van de celgenoten waren politieke gevangenen. De anderen waren ‘gewone’ criminelen, veelal alcoholverslaafden en drugsgebruikers. “Toen ik vrijkwam, heb ik bij de dokter alle testen gedaan die je maar doen kunt.” Ze sloot vriendschap met een journaliste en een vrouw die vastzat omdat haar zoon, een opposant, naar het buitenland was gevlucht. “Een vriendelijke vrouw met van die bolle wangen. Ze zat daar al negen maanden.”

De aanklagers probeerden Gorjatsjko te beschuldigen van ‘financieel extremisme’, wat staat voor vijftien jaar cel. Als ze de aanklacht zou ondertekenen, zou de termijn worden gehalveerd, hielden ze haar voor. “Uiteindelijk moest ik met hen samenwerken, maar ik wilde er het beste uithalen.” Ze had het geluk een goede advocaat te hebben, die intussen nu zelf ook in de gevangenis zit.

Tranen met tuiten

Tijdens de rechtszaak, op 16 maart 2022, pleitte ze schuldig aan ‘organisatie van groepsacties die de openbare orde op grove wijze schenden’. De straf was één jaar cel, maar omdat de periode van voorarrest in mindering werd gebracht kwam ze vrij. “Er kwamen tranen uit mijn ogen, mijn neus, mijn mond. Ze begrepen niet waarom ik zo huilde. ‘Je bent vrij’, zeiden ze.”

Gorjatsjko pakte meteen haar koffers en vertrok naar Turkije, waar de zee haar hielp bij het herstel. Eenmaal in Vilnius, waar haar collega’s van Ons Huis zich bevinden, kwamen de nare herinneringen boven. Ze huilde onophoudelijk en was boos op alles en iedereen. Toen een winkelbediende haar vroeg waarmee ze haar kon helpen, viel ze stil. “Mijn stem was verdwenen. Ik kreeg geen adem en kon slechts mijn keel schrapen.”

Inmiddels is ze klaar voor een nieuwe start, zegt ze. Maar omdat ze nog altijd op vluchtelingenstatus wacht, kan ze niet aan de slag. De revolutie van 2020 was het absoluut waard, zegt Gorjatsjko toch. “We hebben gedaan wat we konden. We hadden dit nodig.” Bij elke verkiezingsronde tonen de Wit-Russen zich meer vrij, vindt ze. “Als we verloren zouden hebben, zou het toch niet nodig zijn om ons zo massaal op te sluiten?”

Ze wenst dat de buitenwereld de druk op het regime houdt. De oproep van het Europees Parlement aan het Internationaal Strafhof, om na het arrestatiebevel voor Poetin er ook een voor Loekasjenko uit te vaardigen, geeft een sprankje hoop voor al die politieke gevangenen die nog vastzitten. “Vergeet op z’n minst niet dat we er zijn.”