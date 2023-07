Zangeres en presentatrice Bea Van Der Maat (62) kiest voor euthanasie na ALS-diagnose

Jongere generaties kennen Bea Van Der Maat vandaag vooral nog van haar film- en televisiewerk, maar bij het begin van haar professionele carrière in de jaren tachtig wil ze die richting niet meteen uitgaan. Ze droomt van een leven als zangeres en heeft samen met haar echtgenoot net de band Chow-Chow opgericht.

Tijdens een eerste deelname aan Humo’s Rock Rally in 1982 krijgt de groep complimenten van de jury, maar een doorbraak komt er niet, en Van Der Maat blijft als boekhoudkundige werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Twee jaar later komt het succes er wel: de groep weet dan de finale van Humo’s Rock Rally te bereiken.

Onder de nieuwe naam Won Ton Ton komt later ook een eerste hit. ‘I lie and I cheat’ groeit uit tot een belpop-klassieker en zelfs Amerikaanse platenlabels hebben interesse om met de band in zee te gaan. Maar net in die periode wordt Van Der Maat zwanger.

Hoewel een internationale doorbraak uitblijft, vindt de zangeres zichzelf opnieuw uit. In 1989 krijgt ze van de gloednieuwe zender VTM het aanbod om samen met Willy Sommers het muziekprogramma Tien om te zien te presenteren. Ze gaat er graag op in, tot ze in 1996 opgevolgd wordt door Anne De Baetzelier.

Docent

Naast haar presentatiewerk voor programma’s als Dag Coco en Rare Streken groeit haar bekendheid ook dankzij inmenging van Urbanus. De komiek cast haar in 1989 samen met regisseur Stijn Coninx voor de vrouwelijke hoofdrol in zijn film Koko Flanel. “Mijn uitstraling op film bleek oké, maar mijn acteerprestaties waren ondermaats”, zegt Van Der Maat daar in 2015 over aan VRT NWS. Dankzij extra coaching lukt het haar toch om de film in te blikken: Koko Flanel wordt een van de best scorende Belgische films aller tijden.

Na de eeuwwisseling laat Van Der Maat de mediawereld steeds verder achter zich. Ze wordt docent Engels in Keerbergen en hangt na een laatste tournee met Guy Swinnen in 2010 haar microfoon definitief aan de haak. Een leven buiten de schijnwerpers ligt haar wel, maar in juni van vorig jaar krijgt ze slecht nieuws: de ongeneeslijke spierziekte ALS wordt bij haar vastgesteld. Afgelopen donderdag koos Van Der Maat voor euthanasie. Ze laat een echtgenoot en twee kinderen na.