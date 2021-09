Zanger R. Kelly veroordeeld voor negen aanklachten in sekszaak

De zanger kan worden veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. De straf wordt bepaald in mei volgend jaar. De jury had amper een dag nodig om de ooit razend populaire r&b-zanger schuldig te bevinden aan alle negen aanklachten, na een proces van ruim een maand.

Volgens het OM maakte Kelly, die wereldwijd bekend werd met zijn hit ‘I can believe I can fly’, jarenlang misbruik van zijn populariteit om jonge meisjes te misbruiken. Kelly wist lange tijd uit handen van justitie te blijven, ondanks talloze verhalen en beschuldigingen over zijn seksuele wanpraktijken. In 2019 viel het doek toen hij eindelijk werd gearresteerd en aangeklaagd. In een documentaire dat jaar deden diverse slachtoffers uit de doeken wat ze moesten ondergaan toen ze met Kelly waren.

Tijdens de rechtszaak vertelden getuigen onder andere hoe ze werden gedwongen tot vaak wrede seks met Kelly. Ook kregen ze video’s te zien, gemaakt door Kelly en zijn medewerkers, waarin hij seks bedreef met jonge meisjes. Een van zijn eerste slachtoffers zou zangeres Aaliyah zijn geweest. Kelly baarde in 1994 opzien toen hij met haar trouwde. De zangeres, die in 2001 bij een vliegtuigongeluk overleed, was toen 15 jaar.

‘Seriemisbruiker’

Het OM schilderde de zanger af als een “seriemisbruiker” die er alles aan deed om zijn slachtoffers onder zijn controle te houden. Kelly’s advocaten probeerden alles om de geloofwaardigheid van de vrouwen te ondergraven. Op de zittingen werden ze neergezet als “groupies” die na seks met Kelly nog altijd contact bleven houden met de zanger. Van dwang was volgens de advocaten helemaal geen sprake.

Kelly hield zijn hoofd naar beneden toen de uitspraken stuk voor stuk werden voorgelezen. Zijn advocaten reageerden teleurgesteld op de unanieme veroordeling. Volgens raadsman Deveraux Cannick had Kelly nooit aangeklaagd moeten worden. “Ik denk dat ik nog meer teleurgesteld ben dat de regering de zaak voor het gerecht heeft gebracht gezien alle tegenstrijdigheden in de getuigenissen”, aldus Cannick.

Maar volgens het OM heeft het recht eindelijk gezegevierd. “Aan de slachtoffers in deze zaak: jullie stemmen zijn gehoord”, zei een tevreden aanklager Jacquelyn Kasulis. Kelly is ook aangeklaagd in twee andere staten voor soortgelijke zaken. Net als in de New Yorkse zaak, ontkent hij deze beschuldigingen. Wanneer deze rechtszaken beginnen, is nog niet bekend.