‘Zanger R. Kelly misbruikte ook 17-jarige jongen’

Volgende maand gaat een nieuw proces tegen R. Kelly (54) van start in de staat New York. De aanklagers hebben alvast aangekondigd dat ze nieuw bewijs tegen de zanger hebben verzameld en dat ook willen gebruiken in de rechtbank. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Het zou gaan om nieuwe verklaringen van seksueel misbruik van twintig anonieme vrouwen en twee anonieme mannen. Een van de mannen zou slechts zeventien jaar oud zijn geweest toen R. Kelly hem zou hebben gedwongen tot seksuele handelingen.

Volgens TMZ heeft de zanger de jongen in 2006 ontmoet in een filiaal van McDonald’s. Kelly nodigde de jongen daarop uit om bij hem langs te komen in zijn huis in Chicago. De toen nog minderjarige jongen ging daarop in, maar bracht wel zijn ouders mee. Federale agenten beweren dat de zanger het kind daarna vroeg om de volgende keer alleen te komen, wat ook gebeurde. “Kelly vroeg hem wat hij ervoor over had om te slagen in de muziekindustrie”, klinkt het in de rechtbankdocumenten. “Hij verduidelijkte daarop dat hij wilde dat de jongen seksuele contacten met hem had.” Dat zou het moment zijn geweest waarop de jongen seksueel misbruikt werd.

‘Muzikale carrière’

Net als bij veel jonge vrouwelijke slachtoffers van Kelly beloofde de zanger de jongen dus te helpen met zijn muzikale carrière, iets waarvoor de minderjarige duidelijk gevoelig was. De jongen, die anoniem wil blijven, stelde Kelly ook voor aan een andere mannelijke minderjarige, die destijds zestien was. Ook hij zou misbruikt zijn door de zanger.

Volgens de agenten had Kelly niet alleen een seksuele relatie met de jongens, maar wilde hij ook dat ze seks hadden met een aantal van de meisjes die bij hem ‘woonden’, al dan niet vrijwillig. Van die handelingen maakte hij vervolgens video-opnames, niet alleen voor zijn eigen plezier, maar ook om zijn slachtoffers te kunnen chanteren.

Aanklachten

Kelly moet zich in de rechtbank van New York verantwoorden voor dezelfde aanklachten die in Chicago tegen hem lopen: minderjarige meisjes tegen hun wil vasthouden, hen dwingen tot seksuele handelingen en hen fysiek en verbaal mishandelen.

Beeld EPA

R. Kelly heeft al heel wat feiten op zijn naam staan. Zijn imago kreeg in 2001 voor het eerst een deuk toen er verschillende beschuldigingen boven water kwamen. Zo werd hij door verschillende vrouwen aangeklaagd voor seksueel wangedrag. Een van de slachtoffers beweerde dat Kelly seks met haar had toen ze nog maar zeventien was. Andere beschuldigingen zijn dan weer dat hij een vrouw verplichtte om abortus te plegen en dat hij beelden zou gemaakt hebben tijdens de seks. Amper een jaar later werd de rapper ook aangeklaagd wegens het in zijn bezit hebben van kinderpornografie.

Verschillende rechtszaken

Het lijstje met aanklachten werd doorheen de jaren steeds langer. Zo werd hij nogmaals gearresteerd nadat er kinderpornografie in zijn huis werd gevonden. Tussen alle beschuldigingen door bleef de rapper gewoon muziek maken en albums uitbrengen, maar in 2017 ontplofte de bom opnieuw. Buzzfeed publiceerde dan een onderzoek naar Kelly’s wandaden waaruit blijkt dat de zanger met zes vrouwen samenwoonde en elk aspect van hun leven bepaalde. Er kwamen ook nog rechtszaken voor dreigementen die de zanger uitte en beschuldigingen dat hij meerdere minderjarige meisjes seksueel misbruikt zou hebben.

Alsof dat nog niet genoeg is, werd de rapper vorig jaar aangeklaagd door zijn voormalige huisbaas, omdat hij maar liefst 3,4 miljoen dollar (3,7 miljoen euro) achterstallige huur zou hebben. R. Kelly blijft tot vandaag alles ontkennen. Toch zit hij al sinds 2019 achter slot en grendel, in afwachting van een uitspraak. Op 9 augustus moet in New York de selectie van de juryleden van start gaan.