Zal proces-Reuzegom opnieuw vertraging oplopen? Advocaat Sven Mary vreest nieuwe wrakingsprocedure

Het had een puur formalistische agendazitting moeten zijn waarop advocaten en Openbaar Ministerie hun agenda’s naast elkaar leggen. De moeder van de eind 2018 tijdens een extreem doopritueel omgekomen Sanda Dia (20) kwam vrijdagochtend voor het eerst naar de zitting. Daar stelde advocaat Louis De Groote opeens de neutraliteit van een bijzitster van de Hasseltse rechtbank in vraag. De Groote treedt op voor ‘Zaadje’, in 2018 de preses van studentenclub Reuzegom.

“Voor mij is het van belang om te weten of een van de leden van de rechtbank vandaag nog steeds verbonden is aan de KU Leuven”, zei De Groote. “Mijn cliënt is tweemaal aangepakt door de KU Leuven.”

De advocaat doelt op een taakstraf die zijn cliënt kreeg opgelegd. En toen de KU Leuven later kennis nam van het gerechtelijke dossier, werd hij van de universiteit weggestuurd. Een van de twee bijzitters op het proces in Hasselt is volgens de website van de KU Leuven een medewerkster van het Instituut voor Strafrecht daar. “Iedere rechter die weet dat er een wrakingsgrond is hoort zich terug te trekken”, zegt De Groote. “Dit is het abc van het strafrecht. Wie aan de KUL werkt dient volgens het personeelsreglement te allen tijde de belangen van de KUL zo goed als mogelijk na te streven. De KUL is een rechtstreeks verbonden partij die in deze zaak verschillende malen stelling heeft genomen. Een uitspraak die in tegenstrijd zou zijn met eerdere tuchtprocedures zou de universiteit niet ten goede komen.”

Het hof kwam na een schorsing met een lijst data. Op 12 oktober worden wetsdokter Werner Jacobs en enkele andere deskundigen gehoord en op 22 april zouden de pleidooien beginnen. Een vonnis mag dan worden verwacht in juni. Tenminste: als het niet opnieuw tot een wrakingsprocedure komt.

Sven Mary, advocaat van de vader van Sanda Dia: “Ik vind dat de verdediging een terechte vraag heeft gesteld. Er is hier geen antwoord gekomen. Ik vind dit spijtig. Ik denk dat het probleem zal blijven rijzen als de magistrate op 12 oktober nog altijd in deze zetel zit. Dan zal de verdediging waarschijnlijk dit probleem opwerpen. Met als gevolg een wrakingsprocedure.”

Dat zou ertoe leiden dat het dossier voor een tweede keer tijdelijk naar het hof van beroep in Antwerpen verhuist, met opnieuw enkele weken of maanden vertraging.

Achttien leden van studentenclub Reuzegom moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen op beschuldiging van onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim. Twee van hen waren vrijdag aanwezig.