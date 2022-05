Zaak-Schild & Vrienden voor raadkamer, mogelijk dit najaar proces tegen Dries Van Langenhove en co.

Vijf jaar na de onthullingen van Pano over de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden, een langdurig onderzoek en tal van tussentijdse procedureperikelen, is het afwachten of de laatste procedurestap in deze ophefmakende zaak eindelijk gezet wordt. Daarna kan pas het publieke proces volgen. Een uitspraak van de raadkamer wordt tegen eind juni verwacht.

Dat zou betekenen dat de zaak in het najaar ten gronde behandeld zou kunnen worden door de Gentse correctionele rechtbank. Betrokken partijen kunnen wel nog hoger beroep aantekenen tegen de beschikking van de raadkamer.

Inbreuken

De zaak die al jaren aansleept, kende hoe dan ook heel wat obstakels. Nadat Pano op 5 september 2018 een reportage had uitgezonden over het reilen en zeilen van Schild & Vrienden, onder leiding van Kamerlid Dries Van Langenhove, trad het parket snel op. Uit de reportage bleek onder meer dat er onder honderden leden of sympathisanten aanstootgevende beelden en commentaren verspreid werden in besloten chatgroepen. Er werd bijvoorbeeld gespot met de verbrandingsovens en gaskamers van de concentratiekampen, maar ook met vrouwen, vluchtelingen, personen met een handicap, en werd o.a. Hitler verheerlijkt.

Het Gentse parket vorderde een dag na de uitzending al een gerechtelijk onderzoek voor een waslijst aan inbreuken tegen o.a. de negationismewet, bendevorming en inbreuken op de antidiscriminatiewet. Eind 2020 werd het gerechtelijk onderzoek uiteindelijk afgesloten en kwam er een eerste vordering tot verwijzing van negen inverdenkinggestelden. Later stelde een van de burgerlijke partijen zich ook nog aanvullend op tegen drie andere personen.

Onderzoeken

Maar de hele procedure liep niet van een leien dakje. In maart 2021, toen de parlementaire immuniteit van Van Langenhove werd opgeheven, werd er ook een verzoek ingediend tot wraking van de toenmalige onderzoeksrechter. Die laatste zou vooringenomen gehandeld hebben omdat uit haar Twitter-gedrag zou blijken dat ze partijdig zou geweest zijn. De onderzoeksrechter trok zich uiteindelijk zelf terug, en werd vervangen om het onderzoek af te ronden.

De zaak kwam uiteindelijk een eerste keer voor de correctionele raadkamer, maar werd al meteen uitgesteld door aanvullende onderzoeksvragen. Ook moest de kamer van inbeschuldigingstelling zich in juni 2021 uitspreken over een betwiste aanvullende onderzoeksvraag.

Op vraag van een van de partijen moest diezelfde kamer van inbeschuldigingstelling ook nog eens onderzoeken of het onderzoek wel rechtsgeldig was. Dat bleek uiteindelijk zo te zijn: het volledige onderzoek werd geldig bevonden en er werden geen nietigheden weerhouden.

Tot slot had het Hof van Cassatie op verzoek van een van de partijen zich bovendien moeten uitspreken over de onttrekking van heel de zaak aan het Gentse hof van beroep. Dat verzoek kwam er omdat bleek dat een van de burgerlijke partijen werkzaam was aan datzelfde hof. Ook dat verzoek werd afgewezen.

Hoewel er dus nog geen rechterlijke uitspraak in zicht is, kan de zaak straks toch mogelijk naar een volgende fase gaan. Of die laatste procedurestap ook daadwerkelijk gezet wordt, blijft echter de hamvraag.