Yves Lampaert verlengt contract bij Quick.Step-Alpha Vinyl tot eind 2025

De 31-jarige West-Vlaming rijdt sinds 2015 voor de ploeg van Patrick Lefevere. Als alles volgens plan loopt, zal Lampaert dus minimaal een decennium voor de Belgische topploeg rijden. Tot dusver pakte hij vijftien individuele overwinningen in dienst van Quick.Step-Alpha Vinyl.

Lampaert was onder meer twee keer de beste in Dwars door Vlaanderen (2017 en 2018), won een rit in de Vuelta én hij pakte zowel de Belgische titel op de weg (2018) als in het tijdrijden (2017 en 2020). Afgelopen zomer won hij nog op indrukwekkende wijze de openingstijdrit in de Tour de France, waardoor hij ook de gele trui mocht dragen.

“Ik ben blij dat ik nog drie jaar bij de ploeg mag blijven”, zegt Lampaert op de website van Quick.Step-Alpha Vinyl. “Ik zie de mensen van de ploeg als mijn familie en het maakt me altijd trots wanneer we successen boeken, dus hopelijk kunnen we dat de komende jaren blijven doen. Ik wil Patrick (Lefevere, red.) bedanken voor het vertrouwen en hoop hem met sportieve prestaties terug te betalen.”

Ook Lefevere zelf is in de wolken. “Als we aan zijn afgelopen seizoen denken, dan gaat het snel over wat er gebeurde in Parijs-Roubaix (waar Lampaert ten val kwam) en zijn gele trui in de Tour. Maar er is zó veel meer. Hij heeft zelf al knappe overwinningen geboekt en cijfert zich ook zonder problemen weg. Hij is een belangrijk onderdeel van onze ploeg en daarom ben ik blij dat Yves de komende drie jaar bij ons blijft.”